Image copyright Anastasiya Kovtun Natpis na slici Nastja nije mogla da veruje kad su joj iz Voga rekli da je Bili Ajliš izabrala njen crtež

Portret Bili Ajliš koji je nacrtala ambiciozna ruska tinejdžerka dospeo je na jednu od četiri naslovnice martovskog digitalnog izdanja Voga.

Anastasija Kovtun, 16-godišnjakinja iz malog grada na Uralu, oko 1,100 kilometara istočno od Moskve, bila je prezadovoljna kada su je iz magazina zvali da joj kažu da je pevačica odabrala jedan od njenih crteža koji joj se najviše dopao.

Anastasija, ili Nastja, koja svoja dela postavlja na društvene mreže, provela je tri godine u školi crtanja. Ali, nije se osećala kao da tamo pripada i prestala je da ide u školu. Kaže da je želela da ostane verna sebi i da nije htela da promeni umetnički stil pod pritiskom nastavnika.

Ruska tinejdžerka jedna je od dve srećne obožavateljke čije je radove lično izabrala pevačica nagrađena Gremijem. I druga obožavateljka, 20-godišnja Kajli Jang iz Mičigena, rekla je da je mislila da je sve šala kada su nazvali iz Voga.

Anastasija je tražila i dokaz - pa su joj iz magazina poslali detaljan opis predstojećeg izdanja, preveden na ruski.

Nastja je razgovarala sa BBC dopisnicom Marijom Kornienko iz grada Čajkovski - koji je dobio ime po velikom ruskom kompozitoru klasične muzike Petru Iliču Čajkovskom / i objasnila da je obožavateljka Bili Ajliš zbog njenog čudnog, živopisnog i jedinstvenog stila.

Rekla je i da je telefonski poziv iz Voga bio veliko iznenađenje, jer nije dugo na Instagramu.

„Nalog sam otvorila tek u oktobru prošle godine. Znam da nisam poznata ili priznata umetnica", rekla je ona. Ipak, znala je da je pevačica primetila njen rad.

„Svidela su joj se dva moja crteža u novembru," kaže Nastja. „Bila sam inspirisana time, Bili je bila prva poznata osoba koja je dala mišljenje o mom radu. Primetila me je."

Image copyright AFT/Getty Natpis na slici Bili Ajliš je dobitnica četiri Gremi nagrade - između ostalih, i za najbolji album

Ipak, to je nije pripremilo za to što će njen rad završiti na naslovnici Voga.

Nekoliko dana po objavljivanju naslovnice, morala je da napusti društvene mreže jer nije mogla da se nosi sa lavinom poruka ljudi koji su pokušali da se povežu sa njom.

„U poslednjih nekoliko dana, moj se život dosta promenio", kaže ona.

„Imala sam veoma zanimljive i primamljive ponude i znam da je to prilika da se ostvarim kao umetnica. Ipak, sve moram pažljivo da razmotrim. Ne znam. Na primer, ne želim da napustim školu.

„Dobila sam izvanrednu priliku da pokažem svoju umetnost i iskoristiću je. Neće biti lako, ali isplatiće se."

Image copyright ANASTASIYA KOVTUN Natpis na slici Nastja kaže da je zahvalna na izuzetnoj prilici

Kakve su reakcije?

„Trudim se da ne čitam komentare u kojima ljudi pišu čudne stvari", objasnila je. „Kao, na primer, kako je moj crtež samo prosečan.

„Oni misle da je to samo sreća da me je neko primetio ali ja sam toliko naporno radila! Bilo je i puno pozitivnih komentara i zahvalna sam svima koji me podržavaju".

Nastja kaže da je privlače muzičarke sa jakim osećajem za stil koji poseduju hrabrost da naprave promenu. Zato se divi Bili Ajliš, ali i Lani Del Rej i Majli Sajrus.

Poštuje i ruske umetnice koje drže do stila i ne pokušavaju samo da zarade novac i postanu slavne.

„Umetnost nije u hvatanju trenutka ili bogaćenju. Ne radi se o popularnosti ili nagradi.

"Morate da radite ono što volite i da to dolazi iz srca", kaže ona.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk