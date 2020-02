Parazit osvojio Oskara - evo još osam južnokorejskih filmova koje morate gledati

Image copyright Curzon Natpis na slici Parazit je prvi film van engleskog govornog područja koji je osvojio Oskara za najbolji film.

„Jednom kada prevaziđete tu dva i po centimetra visoku barijeru filmskog titla, pronaći ćete toliko neverovatnih filmova".

Tom rečenicom je južnokorejski reditelj Bong Džun Ho nedavno, po osvajanju Zlatnog globusa, pecnuo i Holivud i čitav svet.

Ljudi su jednostavno navikli na filmove iz iste - holivudske - kuhinje, tako da su moji pokušaji da nekome uvalim malo azijskih ukusa uglavnom prolazili neslavno.

Ipak, Parazit je osvojio četiri Oskara, među kojima je i onaj najvažniji - za najbolji film. A to menja sve.

Mnogi su ga gledali i mnogi će ga tek gledati, što je dobra prilika da Zapad malo zamenite Istokom. Filmovi su im kao i hrana - jaki, neobični i potpuno drugačiji od onoga na šta ste navikli, ali veoma ukusni.

Zato vam predstavljamo deset modernih južnokorejskih ostvarenja koje morate gledati što pre.

Sećanja na ubistvo (Memories of Murder, 2003)

Bong Džun Ho je zvezda dana, tako da će prvi deo liste biti potpuno posvećen njemu.

A Sećanja na ubistvo mu je jedan od najboljih, ako ne i najbolji film.

Reč je o trileru zasnovanom na istinitim događajima - serijskim ubistvima i silovanjima žena u Južnoj Koreji između 1986. i 1991. godine.

Priča prati očajne detektive koji pokušavaju da pronađu serijskog ubicu, uz slike iz njihovih života, dosta satire, pa čak i komedije.

Inače, Song Kang Ho iz Parazita - zaista veliki glumac - igra jednog od detektiva.

Bong Džun Ho je jednom izjavio da mu je inspiracija za scenario bio čuveni strip Iz pakla Alana Mura, a da je „scenario pisao godinu dana, od čega prvih šest meseci nije napisao ni jednu rečenicu".

„Samo sam istraživao", dodao je.

Ako vas ovo sve do sada nije ubedilo, Tarantino je jednom izjavio da su mu Sećanja na ubistvo jedan od omiljenih filmova. Pa vi vidite.

Priča o tim zločinima i pravoj potrazi za ubicom je zaista neverovatna, ali spada u domene spojlera, tako da je možete pronaći - OVDE.

IMDb ocena - 8,1

Okja, 2017

Okja je drugi od tri filma Bong Džun Hoa sa ove liste. I ovako počinje:

Devojčica Midža deset godina je na južnokorejskim planinama odrastala sa dedom i najboljom prijateljicom - stvorenjem po imenu Okja.

A Okja je... Pa svinja. Ali ne bilo kakva, nego genetski modifikovana svinja koja više liči na biće iz epske fantastike nego na domaće svinje.

Naravno, Midžin idealni svet će pokušati da uništi multinacionalna kompanija koja želi da Okju odvede u Njujork i da je... Pa, znate već kako svinje uglavnom završe.

Ako vas ovaj film ne preobrati u vegeterijance onda ništa neće (i to nije spojler).

Zato Midža kreće u spasilačku misiju, punu avanture, akcije i drame.

Okja je još jedan od dokaza koliko je Bong Džun Ho maštovit reditelj i koliko jednostavno zna da napravi zabavan film.

Film je urađen za Netfliks, a premijera bila u Kanu.

Pored korejskih glumaca, igraju i Tilda Svinton, Džejk Gilenghal, Pol Dejno i Đankarlo Esposito, poznatiji kao Gas Fring, vlasnik lanca restorana Los pollos hermanos.

IMDb ocena - 7,3

Važna napomena

Ne, ovo nije ima filma. Samo napomena.

Svi filmovi sa ove liste su samo vrh ledenog brega koji se zove južnokorejska ili ako ćete malo šire - azijska kinematografija.

Filmofili su ih verovatno odavno odgledali, ali su za one koji tek ulaze u taj svet odlična početna tačku.

Kažu, na primer, da je odličan i film Majka Bong Džun Hoa iz 2009. godine, ali nisam još stigao da ga pogledam.

Naslova ima koliko hoćete - The Handmaiden (2016), A Bittersweet Life (2005), A Moment to Remember (2004), Failan (2001), The Man from Nowhere (2010), Voz do Busana (2016), A Taxi Driver (2017)...

A to su sve filmovi iz poslednjih 20 godina i samo iz Južne Koreje.

Ukoliko ste gledali još nešto zanimljivo pišite nam u komentarima na društvenim mrežama.

Ledolomac (Snowpiercer, 2013)

Kad smo već kod Tilde Svinton - ima je i ovde.

Ledolomac je naučnofantastični film Bong Džun Hoa sa elementima drame, akcije i uz dosta društvene kritike.

Priča vas vodi u budućnost u kojoj je pokušaj obaranja temperature u svetu, kao vid borbe protiv globalnog zagrevanja pošao po zlu... Baš po zlu.

Temperatura je toliko spuštena da je cela planeta pod snegom i ledom. Niko nije preživeo osim onih koji su stigli da se ukrcaju u ogromni voz po imenu Ledolomac.

Reč je o vozu koji bez prestanka - godinama i decenijama - putuje oko sveta. Mnogi su se u njemu rodili i ne znaju kako izgleda ni cveće, ni zemlja, ni drveće.

Naravno u vagonima se razvilo društvo - siromašni i oni bez bilo kakvih životnih prava nagurani su u zadnje vagone, a gospoda uživa napred. I onima koji nemaju ništa je muka svega.

Najskuplji film korejski produkcije u istoriji i uglavnom je na engleskom jeziku.

Glavnog glumca igra Kris Evans, a tu su još i Ed Haris, Džon Hurt i Kang Ho Song.

IMDb ocena - 7,1

Osvetnička trilogija (The Vengeance Trilogy)

Postoje neki filmovi koji su lice lokalnih kinematografija... Filmovi iz određenog dela sveta koje su svi gledali.

Na primer, za skandinavske filmove to je verovatno Jagten iliti Lov iz 2012. sa Madsom Mikelsenom. Njega među prvima pogledaju oni koji traže priče van Holivuda.

Rame uz rame sa njim je južnokorejski Oldboj iz 2003. godine.

Neverovatni Čoi Min Sik ovde igra čoveka kojeg neko otme i drži zatvorenog 15 godina. Bez reči objašenjenja. Onda ga pusti i kaže mu da ima pet dana da otkrije ko ga je oteo i zašto.

Dakle, triler i misterija, ali na korejski način.

Sva dalja priča o filmu bila bi trošenje prstiju i prostora interneta - odgledajte. A ako ste već gledali podsetite se genijalnosti one scene u hodniku.

Film je drugi deo Osvetničke trilogije, čiji filmovi nisu međusobno povezani, ali se bave istom temom - osvetom, uz dosta nasilja.

Prvi je Simpatija za gospodina osvetu (Symphaty for Mr. Vengeance, 2002), a treći Gospođa osveta (Lady Vengance, 2004).

Odlični filmovi zaista, mada znaju da budu prilično teški na trenutke.

IMDb ocene (po redosledu objavljivanja) - 7,6; 8,4; 7,6

Video sam đavola (I saw the devil, 2010)

Još jedan od filmova koji teško da bi mogao da bude snimljen u Holivudu.

Priča prati tajnog agenta kojem serijski ubica - opet odlični Čoi Min Sik - ubije verenicu, pa on odluči da pronađe ko je to uradio.

I pronađe ga. Nekoliko puta. A šta se sve desi između toga i na kraju... Pogledajte.

Dakle, akcija, triler, drama, uz dosta nasilja.

Nadležni organi su čak primorali reditelja Kim Dži Vuna da izbaci nekoliko scena da bi pustili film u bioskope. To se i desilo, postoje verzije kraće za osamdesetak sekundi.

Verovatno je jasno do sada, ali ovaj film nije baš za decu.

IMDb ocena - 7,8

The Chaser, 2008

Kao što ste primetili, južnokorejcima ne manjka filmova sa temom osvete i potere za kakvim ubicama.

I ovo je jedan od njih, takođe rađen po istinitim događajima.

Akcioni triler u kojem bivši policajac koji radi kao makro počinje istragu kada prostitutke koje rade za njega nestanu.

Ubrzo sazna da ih je sve zvao isti čovek - serijski ubica.

The Chaser je dobar primer kako klasična priča o jurnjavi za ubicom može da se ispriča na drugačiji način.

U filmovima na koje smo navikli taj neki bivši policajac bi ubicu jurio ceo film i na kraju bi ga uhvatio ili ne. Ovde je drugačije.

Kako - pogledajte. Vredi, verujte im.

Kao i mnogi filmovi iz čitavog sveta. Bez obzira na to na kom su jeziku.

IMDb ocena - 7,9

