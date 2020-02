Image copyright Alamy

Mačor iz crtaća kom je dozlogrdio iritantni miš u njegovom domu, smišlja plan kako da ga se reši mišolovkom punom sira. Miš, svestan tog plana, bezbedno uklanja poslasticu i odlazi punog stomaka.

Verovatno možete da pretpostavite šta se dalje dešava. Priča se završava skoro kao i uvek: sa mačorom koji urla od bola dok mu se još jedan plan obija o glavu.

Zaplet je možda poznat, ali priča koja stoji iza njega možda i nije. Od osvojenih Oskara do tajne produkcije iza Gvozdene zavese tokom Hladnog rata - ovako su Tom i Džeri, koji

Dvojac je smišljen u trenutku očaja. MGM-ova animatorsko odeljenje, u kom su radili tvorci Bil Hana i Džo Barbera, mučili su se da ponove uspeh drugih studija koji su imali hit likove kao što su Gica Prasić i Miki Maus.

Iz dosade, animatori, obojica mlađi od 30 godina, krenuli su izbacuju razne ideje. Barbera je izjavio da mu se dopada jednostavni koncept crtaća sa mačkom i mišom, sa sve sukobom i jurnjavom, iako je to rađeno bezbroj puta do tada.

„Mačak dobija čizmu" je prvi koji su objavili, 1940. godine. Debitantska epizoda bila je hit i donela je studiju nominaciju za Oskara u kategoriji animiranog kratkog filma. Iako su radili na filmu, animatori nisu bili potpisani.

Nadređeni su im je isprva rekli da ne ulažu sve što imaju samo na jednu kartu. Predomislili su se tek kad je stiglo pismo od uticajne teksaške figure iz industrije koja je pitala kad će gledati ponovo jedan od tih „predivnih crtaća sa mačkom i mišom."

Džasper i Džinks, kako su se prvo zvali, postali su Tom i Džeri.

Image copyright LMPC via Getty Images Natpis na slici Nekad prijatelji, nekad ljuti rivali - njihovo slepstik nasilje dopadalo se i odraslima u bioskopskoj publici

Prema rečima Barbere, nije bilo konkretnog razgovora o tome da likovi neće govoriti, ali odrastavši uz neme filmove Čarlija Čaplina, tvorci su znali da oni mogu da budu smešni i bez dijaloga. Muzika koju je komponovao Skot Bredli naglašavala je akciju, a glas za Tomov prepoznatljivi čovekoliki urlik dao je Hana lično.

Najveći deo naredne dve decenije, Hana i Barbera su nadgledali produkciju više od 100 ovih kratkih filmova. Za stvaranje svakog bile su potrebne nedelje a da bi se napravili trebalo je i do 50.000 dolara, tako da je svake godine mogla da se napravi samo šačica.

Te epizode Toma i Džerija gotovo se jednoglasno smatraju najboljim, sa raskošnom animacijom crtanu rukom i detaljnim pozadinama koji su im pomogli da osvoje sedam Oskara i ostvare epizodna pojavljivanja u holivudskim dugometražnim filmovima.

„Kladim se da kad ste ih gledali kao dete, pa čak i kad ih pogledate sada, ne možete lako da odredite kada su pravljeni", kaže Džeri Bek, istoričar crtanog filma koji je radio razne poslove u ovoj profesiji.

„Ima nečega u toj animaciji. Ona je evergrin, ne bledi", kaže on. „Crtež je crtež, to je kao kad idete da gledate remek dela slikarstva. Jeste, znamo da su iz 1800-ih ili 1700-ih - ali to uopšte nije bitno, i dalje nam se obraćaju danas."

„Tako vam je i s ovim crtaćima. Vremenom smo naučili da su oni velika umetnost. Nisu potrošna zabava koja se posle upotrebe samo baci."

Image copyright Alamy Natpis na slici Džeri je plesao sa Džinom Kelijem u muzičkoj sekvenci u Diži sidra iz 1945. godine

Image copyright Getty Images Natpis na slici Dvojac se pojavio i pored plivačice i glumice Ester Vilijams u Opasna kad je mokra iz 1953. godine

Kad se producent Fred Kvimbi povukao sredinom pedesetih, Hana i Barbera su preuzeli MGM-ovo odeljenje za crtane filmove u trenutku kad su uvedena smanjenja budžeta. Šefovi studija, ugroženi sve većom popularnošću televizije, shvatili su da mogu da zarade gotovo isto toliko novca ponovo izdajući stare kratke filmove kao što bi mogli praveći nove.

Kad se njihovo odeljenje ugasilo 1957. godine, Hana i Barbera su osnovali vlastitu produkcijsku kuću.

Ali svega nekoliko godina kasnije, MGM je odlučio da oživi Toma i Džerija bez njihovih originalnih tvoraca. Tako su 1961. godine posao naručili od studija iz Praga kako bi uštedeli na troškovima. Animator rođen u Čikagu Džin Dajč dobio je zadatak da uradi rimejk, ali je imao problema sa skromnim budžetom i osobljem koje nije poznavalo original.

Njegov studio je u tajnosti pravio epizode i drugih crtanih filmova, uključujući Popaja. Češka imena na špici amerikanizovana su kako gledaoce crtaći ne bi asocirali na komunizam.

„Zbog Gvozdene zavese, animatori u studiju ovde u Pragu nikad nisu ni gledali nijedan crtać sa Tomom i Džerijem", Dajč je kasnije rekao za Radio.cz.

On je znao, budući da je bio prvi koji se nadovezivao na klasike, da će se naći na „liniji vatre" obožavalaca, a njegovih 13 epizoda univerzalno se smatraju najgorim. U intervjuima Dajč je bio iskren povodom svoje loše reputacije i otkrio da je zbog njih čak dobijao pretnje smrću.

Posle njega, taj zadatak je dobio Čak Džons, najpoznatiji po svom radu na Luni tjunsima za Vorner Bros. Pod njim, Tomove obrve postale su gušće a njegove lice izobličenije, i više je ličio na Grinča Doktora Susa kog je Džons takođe animirao.

Image copyright Alamy Natpis na slici Čak Džons je stajao iza 34 kratka filma snimljena u Holivudu između 1953. i 1957. godine

Mark Kausler (72) jedan je od mnogih koji imaju drage uspomene na Toma i Džerija iz vremena odrastanja. Odvlačio je oca da gledaju rolne ovih kratkih filmova, iznova i iznova, u lokalnom bioskopu u Sent Luisu. Počeo je da pravi vlastite crtaće, delom inspirisan ovim likovima, i ostvario je dugu animatorsku karijeru.

„Sve je zasnovano na tome kako oni izgledaju, na tajmingu, na načinu na koji muzika funkcioniše", kaže on. „Bila je to tako predivna formula, kako se sve povezalo."

„A kad su pokušali sve to da rastave i ponovo sastave sa nekom drugom ekipom, drugom vrstom dizajnera i drugom vrstom komedije - meni sve to deluje neautentično, ako znate šta hoću da kažem."

Image copyright Mark Kausler Natpis na slici Kausler je radio na desetinama produkcija, uključujući Ko je smestio Zeki Rodžeru i Mačku Feliksu

On je u posao ušao malko prekasno da bi i sam radio na Tomu i Džeriju, ali se seća uzbuđenja „monumentalnog" trenutka kad su Hana i Barbera gostovali u njegovoj školi za animaciju.

U MGM-u, televizija se doživljavala kao „ružna reč", ali nakon što su se osamostalili, Hana i Barbera su prešli na ovu platformu. Sa dužim epizodama i manjim budžetom, prilagodili su svoj animatorski stil i koristili trikove da bi uštedeli vreme i novac.

Njihovi crtaći su decenijama dominirali dečjim televizijama. Prvi put su ostvarili uspeh ranih šezdesetih sa likovima kao što su Pas Haklberi i Medved Jogi, a ubrzo nakon toga usledilo je još hitova kao što su Kamenko i Kremenko, Mačor Mika i Skubi Du.

Sedamdesetih su se vratili Tomu i Džeriju. U tom trenutku su se mnoge rane epizode već smatrale „suviše nasilnim" pod svežim smernicama koje su izdale televizijske mreže. Nove epizode, u kojima su dvojac prijatelji, nikad nisu uspele ni da priđu uspehu originala.

Image copyright Bettmann via Getty Natpis na slici Hana (levo) i Barbera (desno) pokušali su da angažuju što više starog osoblja iz MGM-a

Image copyright Warner bros via Getty Images Natpis na slici Džetsonovi su se nalazili među nizom televizijskih hitova koje je ovaj dvojac stvorio šezdesetih

Kao i slučaju mnogih drugih crtanih filmova tog vremena, nasleđe serijala dodatno su zakomplikovale dugogodišnje kritike na račun njegovog opisa rase. Posebno je lik „Mami dve cipele" - crne sluškinje sa naglašenim južnjačkim akcentom koja se obično vidi samo od struka naniže - obeležen kao uvredljiva rasistička karikatura. Delovi serijala takođe sadrže određene šale zasnovane na „crnom licu" i uvredljive opise Azijaca i Indijanaca.

Kad su originali emitovani na američkoj televiziji šezdesetih, neke scene su doživele intervenciju, kada je „Mami" zamenjena novim likovima koje je docrtao Džonsov tim. Danas su najuvredljivije epizode obično izbačene iz kolekcija reizdanja i sa striming platformi. Na ovo je pažnja ukazana 2014. godine kad je Amazon prajm instant video na serijal dodao upozorenje „rasne predrasude".

Tom i Džeri, sa svojim slepstik nasiljem i mračnom komedijom, ostaju izuzetno popularni širom sveta i danas. Mogu da se nađu na dečjim televizijama širom sveta, od Japana do Pakistana, a nova igra na mobilnom telefonu ima više od 100 miliona korisnika u Kini.

Serija se takođe, iznenađujuće, našla i u vestima. Viši egipatski zvaničnik je 2016. godine pokušao da okrivi ovaj crtani film za povećanje nasilja na Bliskom Istoku, a Vrhovni lider Irana uporedio je njihove odnose sa Amerikom sa Tomom i Džerijem najmanje dvaput.

Image copyright India Today via Getty Images Natpis na slici Tom i Džeri su i dalje veoma popularni u Indiji, gde se emituju na nekoliko jezika

Image copyright Getty Images Natpis na slici Tom i Džeri naslikani na zidu u iračkom izbegličkom kampu Domic 2014. godine

Stalno prisutni u BBC-jevoj programskoj šemi decenijama, postali su posebno omiljeni u Velikoj Britaniji, a u anketi iz 2015. godine Tom i Džeri su proglašeni najpopularnijim crtanim filmom u Velikoj Britaniji među odraslima.

U ovih osamdeset godina od njihovog nastanka, ovaj slavni mačak i miš pojavili su se svuda, od „dečje" verzije do mjuzikla iz 1992. godine u kom su pevali i govorili.

Bil Hana je umro 2001. godine, a Džo Barbera je preminuo 2006. godine. Godinu dana pre njegove smrti, Barbera je poslednji put potpisan na kratkom filmu sa Tomom i Džerijem - prvom bez njegovog partnera.

„Savršeno smo se razumeli, a gajili smo ogromno poštovanja za rad jedan drugog", rekao je on govoreći o njihovom profesionalnom odnosu.

Image copyright Alamy Natpis na slici Tom i Džeri: Film imao je razočaravajući učinak na blagajnama 1992. godine

Image copyright Warner Bros Animation Natpis na slici Nova verzija serije, animirana u flešu umesto crtana rukom, emituje se od 2014. godine

Vorner Bros, koji je sada vlasnik prava za Toma i Džerija, objaviće novi igrani film pred Božić ove godine. Ne zna se mnogo o tom projektu, sem da su među glumcima koji se pojavljuju u njemu Kloi Grejs Morec i Ken Jeong.

Za Džerija Beka, trajna privlačnost Toma i Džerija potiče delom od lakog poistovećivanja sa likovima.

„Mislim da većina ljudi može da se poistoveti sa malim Džerijem zato što uvek postoji neki tlačitelj u našim životima", kaže on.

„Uvek imamo nekoga, našeg šefa, našeg gazdu stana, političara - koga god. Mi samo pokušavamo da živimo naše živote, a neko želi da nas omete u tome."

Sve slike zaštićene autorskim pravima.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk