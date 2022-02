Amerika, samoubistva i sveprisutno oružje: Malo poznata epidemija američkog problema sa oružjem

„Druže, moraš to da uradiš", napisao je.

Kejsova vlastita budućnost delovala je neizvesno - otac mu je bio u zatvoru, a majka ga je seljakala od kuće do kuće, uvek jedva uspevajući da plati stanarinu.

„Bavio se sportom, pomagao je prijateljima. On je dizao raspoloženje drugima kad bi bili neraspoloženi. Bio je sjajan tip."

Rekla je Brejdenu da ga voli i dobacila mu da ne ostaje do kasno, a potom otišla u krevet.

Onda je Brejden rekao prijatelju da ne dolazi do njegove kuće, „šta god da se desi".

Dozvala ga je iz sobe, a on je rekao da samo ide po film, da je voli i da će se videti sutra.

Dok je Kejs jurio tih nekoliko kilometara sa drugog kraja grada, telefon mu se osvetlio poslednjom porukom, koju on neće videti sve dok ne bude stigao do kuće, dok ne bude bilo prekasno.

„Hej, druže, zovi me, molim te."

On je i dalje zapanjen brzinom kojom je izgubio prijatelja.

„Bio je to samo običan razgovor jedne obične večeri", rekao je.

Čak i uz konzervativnu procenu, to je dvaput veći broj nego počinjenih ubistava iste godine.

Ali on ističe i zajednički faktor u većini američkih samoubistava: vatreno oružje.

Većina ljudi koja se ubija u SAD-u za to koristi vatreno oružje.

„Previše ljudi misli da ako želite da oduzmete sebi život, vi ćete to i učiniti, a način nije bitan.

„Ukoliko nas pitate koja je jedna stvar u koju smo zaista sigurni istražujući samoubistva u SAD, to bi bilo to", kaže on.