Image copyright Getty Images Natpis na slici Kvin na dodeli nagrade 1990. godine

Muzičar Luis Kapaldi i reper Dejv vode u broju nominacija za ovogodišnju dodelu Brit nagrada.

Broj nagrada je smanjen, a organizatori obećavaju više muzike i manje govora.

U utorak će biti obeležena i 40. godišnjica Brit nagrada - iako je prva ceremonija održana 1977. godine, nagrade nisu dodeljivane redovno sve do 1982. godine.

Za ove četiri decenije, Brit nagrada su iznedrile mnoge trenutke za pamćenje. Evo deset ključnih trenutaka koji će se zauvek prepričavati.

1. Madonino neplanirano spuštanje niz stepenice

Image copyright Getty Images

Madona je imala problem sa kostimom na zatvaranju Brit nagrada 2015. godine kada je novi izvodila singl Living For Love.

Dugačak plašt koji je nosila, nije uspeo da se otkači kao na probi. Rezultat? Plesač koji je trebalo da svuče plašt, zapravo je povukao celu Madonu, koja je pala niz stepenice uz glasan udarac.

Skip Youtube post by MADONNAVEVO Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by MADONNAVEVO Image Copyright MADONNAVEVO MADONNAVEVO

Madona je ponovo dokazala koliki je profesionalac, nastavivši da peva kao da se ništa nije dogodilo.

„Udarila sam potiljak", izjavila je kasnije. „I jedan čovek je do tri ujutru stajao iznad mene sa baterijskom lampom kako bi se uverio da je sve pod kontrolom."

2. Fredi Merkjuri poslednji put u javnosti

Pevač grupe Kvin Fredi Merkjuri poslednji put se pojavio u javnosti na uručivanju nagrade za izuzetan doprinos 1990. godine.

Fanovi su bili navikli da kontroverzni pevač dominira binom, ali te večeri, gitarista Brajan Mej je govorio u ime grupe. Merkjuri je završio govor jednim prostim „Hvala vam, laku noć".

Skip Youtube post by BRITs Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by BRITs Image Copyright BRITs BRITs

Tada nije bilo poznato da je Merkjuriju tri godine ranije dijagnostikovana sida. Čak ni članovi benda isprva nisu znali to.

Merkjuri je preminuo 1991. godine, dan nakon što je javno progovorio o bolesti.

3. „Mej, gde je novac za Grenfel?"

Image copyright Getty Images

Stormzi je zatvorio ceremoniju 2018. godine kritikujući način na koji se tadašnja premijerka Tereza Mej nosila sa požarom u Grenfel taueru.

Tokom žestokog repovanja, Stormzi je upitao „Terezo Mej, gde je novac za Grenfel?"

U to vreme, iz vlade je saopšteno da je izdvojeno 58.9 miliona funti za Grenfel, od čega je potrošeno 30 miliona.

Godinu dana nakon tragedije, Tereza Mej je u tekstu za Ivning standard napisala da „inicijalna reakcija nije bila dobra".

4. Polivanje lorda Preskota

Image copyright Getty Images Natpis na slici Džon Preskot i njegova supruga ubrzo nakon polivanja

Potpredsednik vlade Džon Preskot je 1998. bezbrižno gledao izvođenje pesme Go Your Own Way benda Flitvud Mek kada je Dambert Nobakon iz anarhističkog pop benda Čumbavamba prišao stolu i ispraznio kofu ledene vode na Preskota i njegovu suprugu.

„Ovo je za lučke radnika iz Liverpula", povikao je, misleći na nereagovanje Novih laburista na dvogodišnji štrajk u Merzisajdu.

Čumbavamba su otvorili ceremoniju dodele nagrada pesmom Tubthumping, promenivši reči u „Novi laburisti su prodali lučke radnike, baš kao što su prodali i sve nas".

Iako nije došlo do tužbe, Preskot se 14 godina kasnije osvetio na Tviteru, komentarišući vest o raspadu benda.

5. Adel javno podržava Kešu

Image copyright Getty Images

Adel je više puta obeležila dodele Brit nagrada.

Ostavila je publiku bez reči tokom izvođenja Someone Like You 2011. godine, dok je naredne godine njen govor prekinut kako bi se prostor ustupio bendu Blur.

Ali trenutak koji ste možda zaboravili, odigrao se 2016. godine kada je podržala pevačicu Kešu.

„Volela bih da se zahvalim mojoj izdavačkoj kući zbog prihvatanja činjenice da sam žensko, ali i da iskoristim ovaj trenutak da javno podržim Kešu", izjavila je Adel.

Skip Youtube post 2 by BRITs Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post 2 by BRITs Image Copyright BRITs BRITs

U to vreme, Keša je bila usred pravne bitke sa producentom, Dr Lukom, kog je optužila da ju je mentalno i seksualno zlostavljao.

On je demantovao optužbe i uzvratio tužbom za klevetu i kršenje ugovora. Slučaj još uvek odjekuje.

6. Džarvis Koker protiv Majkla Džeksona

Image copyright PA Media Natpis na slici Majkl Džekson izvodi pesmu Earth Song na dodeli nagrada 1996. godine

Ovaj slučaj svi pamte iako nije emitovan.

Majkl Džekson je 1996. godine gostovao na dodeli Brit nagrada sa pesmom Earth Song.

Oh, u redu, bilo je potpuno suludo. Džekson je predstavio sebe kao nekakvu isusovsku figuru, nudeći spas i utehu deci i odraslima koji su ga okruživali, dok je izvodio bombastičnu, sedmominutnu pesmu o prirodnim katastrofama.

Kada se zvezda popela na kran i uzdigla iznad publike, Džarvisu Kokeru iz benda Palp je prekipelo. Izašao je na binu, prezrivo pogledao okolo, a zatim okrenuo leđa publici i pokazao zadnjicu.

Skip Youtube post by MJWEStage Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by MJWEStage Image Copyright MJWEStage MJWEStage

Upitan da objasni incident kasnije te nedelje, pevač je odgovorio: „Samo sam sedeo tamo, gledao i osetio se loše, jer je izvodio njegovu isusovsku tačku".

„Pomislio sam: 'Bina je tu, ja sam tu i možete nešto da uradite povodom toga i kažete kako je ovo sve gomila budalaština, ukoliko to želite."

Džekson je objavio da je „zgrožen, tužan, šokiran" i, u slučaju da niste shvatili „besan i ljut".

7. Voćkasta Bjork

Image copyright Getty Images

Bjork je osvojila nagradu za najbolju stranu izvođačicu čak četiri puta u poslednjih 26 godina.

Međutim, nikada se nije osećala prijatno kada je reč o pohvalama. Kada joj je Goldi uručio nagradu 1996. godine, ona se sakrila ispod njegove jakne, pre nego što je izgovorila prosto „hvala".

Dve godine kasnije, došla je spremna. „Ja sam", izjavila je svečano, „zahvalni grejpfrut" (a grateful grapefruit).

Skip Youtube post 3 by BRITs Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post 3 by BRITs Image Copyright BRITs BRITs

8. Džejk Vajthol protiv Pirsa Morgana

Image copyright Getty Images Natpis na slici Džejk Vajthol će i ove godine voditi dodelu

Džejk Vajthol je oduvek imao oštre duhovite opaske.

Ali najviše pažnje je privukao kada je u usta uzeo voditelja emisije Dobro jutro, Britanijo, Pirsa Morgana, osvrnuvši se na njegovu svađu sa ženskom grupom Litl Miks.

„Pirsu Morganu se nije dopala ta fotografija na kojoj ste gole", rekao je. „Što je čudno jer, bujne grudi i četiri brade - verovatno izgleda kao kada pogleda sopstveni odraz u ogledalu."

Skip Youtube post 4 by BRITs Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post 4 by BRITs Image Copyright BRITs BRITs

Vajthol i Morgan su se kasnije zakačili oko šale, ali su zakopali ratne sekire kada se Vajthol pojavio u njegovoj emisiji.

Skip Youtube post by Good Morning Britain Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by Good Morning Britain Image Copyright Good Morning Britain Good Morning Britain

9. Ejmi i Valeri - nastup za pamćenje

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ejmi Vajnhaus sa Markom Ronsonom izvodi pesmu Valerie, 2008.

Krajem 2007. godine i početkom 2008. godine, muž Ejmi Vajnhaus je završio u zatvoru, a njeni koncerti su postali haotični.

Često je na binu izlazila pijana, iscrpljena, brbljajući reči, a često bi briznula u plač između pesama.

U januaru se pojavio snimak na kom se vidi kako pevačica puši krek. Brzo je odvedena na rehabilitaciju, a nastupi su otkazani.

Nije bilo poznato da li će nastupiti i na dodeli Brit nagrada.

Ali kada se pridružila Marku Ronsonu na bini, izvodeći pesmu Valerie, delovalo je da se stara Ejmi vratila.

Ostaće zapamćen kao jedan od njenih najboljih nastupa na televiziji, a nagrađena je i najjačim aplauzom te večeri.

Skip Youtube post by Al Ale Warning: Third party content may contain adverts End of Youtube post by Al Ale Image Copyright Al Ale Al Ale

10. Girl Power

Image copyright Getty Images Natpis na slici Džeri Halivel 1997. godine

„Omiljeni autfit" Džeri Halivel je postao kultni deo britanskog popa - međutim, to nije bio zvezdin prvi izbor za nastup Spajs Girls na dodeli 1997. godine.

Riđa spajsica je trebalo da nosi crnu Guči haljinu, ali se predomislila u poslednjem trenutku.

„Znaš Ema, nije mi baš udobna ova haljina, imam mnogo bolju ideju", izjavila je Ema Pul u intervjuu za list Telegraf.

„Idem do sestre, ona ima ove peškire s bojama zastave. Sašiću haljinu."

Završila je na naslovnicama svih novina, a Harpers Bazar je uvrstio među deset najsenzacionalnijih haljina svih vremena.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk