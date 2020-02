Image copyright Bob King Creative Natpis na slici Oli Dobson igra Martija Mekflaja, a Rodžer Bart igra Doka u predstavi Povratak u budućnost: Mjuzikl

Više ljudi želi novi film o „Povratku u budućnost" nego nastavak bilo koje druge filmske franšize. Ali jedan od tvoraca ovog klasika kaže da bi snimanje još jednog filma bilo kao „podvođenje vlastite dece".

Tako da „Povratak u budućnost" umesto nastavka, odlazi na pozorišnu scenu i to kao mjuzikl.

Hodanje kroz foaje Mančesterske opere nedelju dana pre prve izvedbe, znači probijati se kroz gomilu rekvizita i opreme koji čekaju da budu postavljeni na mesto.

Okolo leže delovi Dokove naučničke opreme, tu je i skejtbord, a član ekipe prolazi noseći nešto što izgleda kao kostim plesačica iz pedesetih. Komponente Dokovog nuklearnog kondenzatora fluksa verovatno su negde u blizini - razbacane.

Automobil delorean je na sceni, kupajući se u šarenom svetlu i suvom ledu.

„Skrenite pogled", kaže direktor pozorišta, napola u šali, dok me vodi u prostoriju u bekstejdžu kako bih intervjuisao tim koji stoji iza ove predstave.

Poznata filmska melodija se probija kroz vrata, kao i futuristički zvučni efekti šuštanja. „To delorean upravo proleće", primećuje kompozitor Alan Silvestri.

Prvo izvođenje, 20. februara, obeležilo je kraj dvanaestogodišnjeg putovanja sa namerom da se dovede na pozorišnu scenu jedan od najomiljenijih filmova svih vremena.

Započeće jedno novo putovanje - predstava se posle Mančestera seli na Vest End, a potom možda i na Brodvej.

To je adaptacija originalnog filma Povratak u budućnost iz 1985. godine, sa Majklom Dž. Foksom u ulozi Martija Mekflaja, koji je ostao u 1955. godini kako bi bio siguran da će njegovi roditelji početi da se zabavljaju.

Nove pesme

„Priča je ista kao u filmu", kaže Bob Gejl, koji je napisao pozorišnu predstavu i bio koscenarista filmova.

„Ali imate stvari koje možete i koje ne možete da uradite u pozorištu i koje se razlikuju od filma."

Dakle, u predstavi, Marti izvodi više muzičkih tačaka, a nove pesme nas vode dublje u emocije likova i odslikavaju njihovu prošlost.

Ali delovi (kao što su trka skejtbordom i libijski teroristi koji vitlaju oružjem) jesu izmenjeni. I, nažalost, nema psa Ajnštajna.

Ali ne bi mogli ni da sanjaju da postave predstavu Povratak u budućnost bez rekonstrukcije možda tehnički najzahtevnijeg dela priče - deloreanovog ubrzanja do skoka kroz vreme.

„Osamdeset osam milja na sat, sahat kula, udar groma - o, da. Jedan zarez 21 gigavat. Sve je to ostalo netaknuto. Apsolutno", kaže Gejl.

„Kako to postižemo? Neću vam reći! Dobri mađioničari nikad ne otkrivaju trikove."

U anketi Holivud reportera iz novembra 2018. godine, više ljudi je reklo da bi gledalo novi film o Povratku u budućnost nego nastavak Harija Potera, Ratova zvezda, Priče o igračkama ili bilo koje druge velike filmske franšize.

„Mnogo ljudi je zapitkivalo: 'Zašto ne uradite Povratak u budućnost četvrti deo? Zašto ne uradite novu verziju Povratka u budućnost?'", kaže Gejl.

„Ne bi bilo u redu"

Ali on i Robert Zemekis, režiser i koscenarista tri filma, uneli su u ugovore sa Univerzalom zahtev da nijedan film ne može da se snimi bez njihovog odobrenja. Šefovi studija su dali sve od sebe da ih nagovore na to.

„Sve vreme. Sve vreme", kaže Gejl. „'Šta treba da uradimo da vas ubedimo da uradite ovo?'"

„Rekli smo: 'Ništa'. 'Zaradićete mnogo novca.' 'Već smo zaradili mnogo novca.'"

„Znate, ne podvodite vlastitu decu. To ne bi bilo u redu. S razlogom smo stavili reč 'Kraj' na kraju trećeg dela."

„Plus, Majkl Dž. Foks nije u stanju da snimi film, a niko ne želi da gleda Martija Mekflaja sa Parkinsonovom bolešću i niko ne želi da gleda drugog glumca kako igra Martija Mekflaja ukoliko želite kontinuitet.

„Već smo videli filmove o Ratovima zvezda i Luk Skajvoker je starac." On slaže grimasu. „To ume da bude pomalo bolno, zar ne?"

„Učimo iz činjenice da se veliki broj studija previše puta vraćao na izvorište sa nekom od franšiza, a publika je razočarana i govori: 'Oh moj Bože, uništili su mi detinjstvo.'

„Ne želimo da uništimo ničije detinjstvo, a mjuzikl je bio savršen način da se publici podari još Povratka u budućnost, a da se usput ne uništi ništa od onoga što se desilo pre."

U pozorišnoj predstavi, britanski glumac Oli Dobson je Marti Mekflaj, a Doka Brauna igra dobitnik Tonija Rodžer Bart - sa sve frizurom „ludog naučnika" kakvu je Kristofer Lojd nosio u filmovima.

Legendarne pesme iz originalnih filmova - kao što su The Power of Love od Huey Lewis and the News i Johnny B Goode Čaka Berija su ostale. Pridružila im se gomila novih numera iz pera Silvestrija, koji je pisao i filmsku muziku, baš kao i višestruki dobitnik Gremija Glen Balard.

Gejl i Zemekis su angažovali ovaj par da radi na muzici još pre 12 godina. „Uzeli smo taj legendarni film i pokušali u njemu da pronađemo elemente priče koji će imati smisla na pozorišnoj sceni", kaže Balard.

„Držali smo se pristupa Hipokratove zakletve - prvo i prvo, nikome nikad neću naneti zlo, naročito ne ovim likovima i priči koje svi poznaju i vole."

Silvestri smatra da nas muzika uvlači dalje u nešto što je inače „duboko emotivna" priča i živote likova sa kojima publika može da se poistoveti.

„Imate arhetipskog maltretiranog klinca koji doživi transformaciju. Siledžija doživi transformaciju. Marti je sjajan avanturista, ispostavlja se. Postoje velika ljubav i prijateljstvo između Doka i Martija", kaže on.

„Pomaže što su oni toliko jasno ocrtani u originalnom filmu, pa možete da udarite na krupne emocije i da se bacite na unutrašnji život tih likova."

Iako se tim mjuzikla ne drži filma „slepo", Bob Gejl se nada da tu ima dovoljno toga da funkcioniše na pozorišnoj sceni i istovremeno zadovolji glad fanova za nečim novim iz Hil Velija.

„Ima mnogo toga što je sasvim isto. Ali ima dosta toga što je drugačije", kaže on.

„I nadamo se da smo potrefili pravu mešavinu ta dva i da će ljudi reći: 'Došao sam da gledam Povratak u budućnost i gledao sam Povratak u budućnost.'"

Povratak u budućnost: Mjuzikl igra se u Mančesterskoj operi od 20. februara do 17. maja

Povratak u budućnost: Mjuzikl igra se u Mančesterskoj operi od 20. februara do 17. maja