Natpis na slici Preti joj hapšenje zbog spota

Zvaničnici Saudijske Arabije saopštili su da reperka koja je objavila spot za pesmu Devojka iz Meke (Mecca Girl), u kojoj o ženama iz svetog grada govori da su „moćne i lepe", treba da bude uhapšena.

Korisnici društvenih mreža ljutito su odreagovali na ovu najavu, nazivajući zvaničnike „licemernim".

Prestolonaslednik kontroverzne države Mohamed Bin Salman je 2018. godine pokrenuo program reformi.

Međutim, aktivisti tvrde da je represija u porastu i da je sloboda izražavanja ugušena.

Mlada reperka koja se predstavlja kao Asajel Slej, objavila je prošle nedelje video na Jutjubu.

Ona repuje o ženama iz Meke, svetog islamskog mesta u koji milioni muslimana odlaze na Hadž ili godišnje hodočašće.

„Mi poštujemo ostale devojke, osim devojaka iz Meke, kao slatkiše" (Our respect to other girls but the Mecca girl is sugar candy), peva ona dok u spotu muškarci i žene igraju u kafiću.

Spot se proširio društvenim mrežama, a ljudi koriste hešteg #Mecca_Girl_Represents_Me, hvaleći ga.

Guverner Meke Khaled al-Faisal naredio je u četvrtak hapšenje ljudi koji stoje iza spota, tvitujući da „vređa običaje Meke" i koristeći hešteg „Ovo nisu devojke iz Meke".

Nalog Asajel Slej je suspendovan, a video više nije dostupan na Jutjubu.

Jedan popularni tvit glasi: „To je jedina rep pesma koja ne sadrži nijednu psovku, uvredu, pornografsku scenu, golotinju, hašiš ili pušenje, a reperka čak nosi hidžab.

„Devojka će biti uhapšena jer pesma ne odgovara novoj Saudijskoj Arabiji ili staroj."

Drugi korisnici društvenih mreža ukazuju na dvostruke standarde prema muškarcima i ženama.

Oni su skrenuli pažnju na slučaj marokanskog pevača Sada Lamjareda kome je dozvoljeno da nastupa u Rijadu, posle suočavanja sa tri optužbe za silovanje koje on negira.

Korisnici društvenih mreža optužili su vlasti da u inostranstvu govore o modernizaciji zemlje, a da zapravo u državi tu modernizaciju potiru.

„Ovo je tako tipično za saudijsku vladu - dovode zapadne influensere da promene režim, ali napadaju prava saudijskih žena da kroz umetnost izraze svoj kulturni identitet", napisala je na Tviteru Amani Al-Ahmadi, koja sebe predstavlja saudijsko-američkom feministkinjom.

Prestolonaslednik Mohamed Bin Salman promoviše moderniju sliku zemlje u inostranstvu, što je deo njegovog programa reformi Vizija 2030.

Umetnici, među kojima Maraja Keri, Niki Minaž i BTS pozvani su da nastupe u toj državi.

Niki Minaž je odbila, navodeći podršku pravima žena i LGBT zajednice.

Na muzičkom festivalu u decembru, 120 saudijskih muškaraca i žena uhapšeno je jer je nosilo „neprikladnu odeću".

