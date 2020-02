Image copyright AFP Natpis na slici Oko 1,1 milion ljudi ubijeno je u Aušvicu

Nekoliko jevrejskih udruženja kritikovalo je Amazon zbog izmišljenih prikaza Holokausta u novoj seriji Lovci.

Ovu kompaniju, koja je internet gigant, optužili su i da prodaje antisemitske propagandne knjige.

Producent Dejvi Vej branio je seriju, a iz Amazona su rekli da su svesni reakcija oko kontroverzne prodaje knjige.

Lovci, dramska serija iz deset delova, prati tim lovaca na naciste u Americi 1970-ih.

Tvorce serije u kojoj glumi Al Paćino, optužili su za neukus i prikazivanje iskorišćavanje Jevreja kroz izmišljene zločine tokom Holokausta.

Oko šest miliona Jevreja ubijeno je širom Evrope pod okupacijom nacista u Drugom svetskom ratu.

U jednoj sceni, stanovnici koncentracionog logora Aušvic primorani su da se ubijaju, dok ih koriste u igri ljudskog šaha.

Vej, čija je baka preživela Holokaust, rekao je da su Lovci „inspirisani istinitim događajima", ali da to nije dokumentarna serija i da nikada nije trebalo da bude.

Rekao je da se odlučio da izmisli neke scene u seriji jer nije želeo da pogrešno predstavi patnje stvarnih ljudi.

„Na kraju, istina je da su nacisti počinili dela ekstremnog sadizma i mučenja - bilo je čak i incidenata sa surovim igrama - gde su koristili žrtve. Jednostavno nisam hteo da prikažem one konkretne, stvarne traume," rekao je Vej.

„Ako se radi o krupnijem filozofskom pitanju, možemo li pričati priče o Holokaustu koje nisu dokumentarne? Verujem da možemo i treba."

Iz Memorijalnog centra Aušvic, humanitarne organizacije koja nekadašnji logor održava kao istorijsko mesto, optužili su tvorce serije da su „izmislili lažnu igru ljudskog šaha" i napravili „opasnu glupost".

Keren Polak, izvršna direktorka Odeljenja za edukaciju o Holokaustu, rekla je za BBC da se ovakvim opisima rizikuje negiranje Holokausta i da oni programu dodaju ton „nepristojne zabave".

„Imamo odgovornost da štitimo istinu o Holokaustu", rekla je Polak, „posebno dok se udaljavamo od žive istorije, preživelih je malo i ranjivi su."

„Ne možemo to sami", dodala je. „Moramo se osloniti na druge ljude u društvu koji žele da čine dobro."

Oko 1,1 miliona ljudi, većinom Jevreja, ubijeno je u Aušvicu.

Preživeli i međunarodni lideri okupili su se u bivšem logoru prošlog meseca kako bi obeležili 75. godišnjicu oslobađanja Aušvica.

Amazon je nedavno bio u žiži javnosti zbog prodaje antisemitskih knjiga, uključujući knjigu The Jewish Question in the Classroomnacističkog propagandiste Julijusa Štrajhera.

Nadležni iz Memorijalnog centra Aušvica su ponovo poslali pismo tražeći od Amazona da ukloni ove knjige iz prodaje.

„Kada odlučite da zarađujete od prodaje zlobne antisemitske nacističke propagande objavljene bez ikakvih kritičkih komentara ili konteksta, morate da imate na umu da su te reči dovele ne samo do Holokausta, već i do mnogih drugih zločina iz mržnje", navodi se u pismu.

„Kao prodavci knjiga svesni smo cenzure kroz istoriju i to ne uzimamo olako", rekli su iz Amazona u odgovoru.

Dodali su i da ulažu „značajno vreme i resurse" da bi proizvodi koje prodaju bili po njihovim pravilima.

Posle žalbi iz Memorijalnog centra u decembru, Amazon je povukao nekoliko proizvoda sa internet stranice, uključujući božićne ukrase koji prikazuju Aušvic.

