Kako se približava datum održavanja Olimpijskih igara u Tokiju, a korona virus širi svetom, govori se o tome hoće li se najveći sportski događaj odložiti, a pominje se čak i mogućnost otkazivanja.

„Nije nemoguće" da Olimpijske igre budu održane do godinu dana kasnije nego što je planirano, izjavio je za Rojters Dik Paund, član Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK).

Paund je rekao da bi to moglo da se dogodi jedino ako „dođe do prave pandemije ili zdravlje svetske populacije bude dovedeno u pitanje, onda nerado moramo da odložimo Igre, jer je to važnije takmičenja".

Međutim, on je rekao sportistima da će MOK „dati sve od sebe da im pruži olimpijsku šansu".

Olimpijske igre bi trebalo da se održe u Tokiju od 24. jula do 9. avgusta.

„Sportisti sami moraju da odluče"

Ijan Torp, osvajač zlatnih olimpijskih medalja u plivanju, rekao je da sportisti sami moraju da odluče da li žele da se takmiče.

Torp je reporterima u Kanberi rekao: „Definitivno bih bio zabrinut.

„Treba da angažujemo najbolje stručnjake koji će nam reći koliki je rizik po ekipe i kako da održavanje Olimpijskih igara može da bude bezbedno."

Dodao je i da bi odluku u učešću trebalo da donese svaki sportista, uzimajući u obzir sopstveno zdravlje.

Do sada su Igre otkazivane zbog ratova.

Moguće otkazivanje Beogradskog maratona

Zemlje u kojima ima zaraženih, dalje širenje virusa sprečavaju i otkazivanjem sportskih događaja i drugih masovnih okupljanja.

U Srbiji i dalje nema registrovanih slučajeva korona virusa, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinare održanoj u sredu da neće biti otkazivanja izbora, velikih skupova i utakmica.

Ipak, održavanje 33. Beogradskog maratona je pod znakom pitanja.

„Jedino razmišljamo šta ćemo sa Beogradskim maratonom - koji se održava u aprilu, ali i o tome ćemo doneti odluku na vreme", rekao je Vučić.

Organizatori Beogradskog maratona saopštili su tim povodom da u potpunosti podržavaju stavove predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa mogućim odlaganjem maratona, zakazanog za 26. april.

U saopštenju se navodi da se „u vanrednim situacijama, u slučaju eventualnog širenja zaraze korona virusom, primenjuju vanredne mere" i da će organizatori Beogradskog maratona „u potpunosti sarađivati sa predstavnicima vlasti i nadležnim službama u najboljem interesu naše zemlje i njenih građana", prenela je Beta.

