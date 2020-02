Natpis na slici Vejton je rođen 1908. godine (iste godine je, na primer, Austrougarska anektirala Bosnu i Hercegovinu)

Bob Vejton, bivši nastavnik i inženjer iz Velike Britanije, uskoro će postati najstariji muškarac na svetu.

Rođen je davne 1908. i ima 111 godina.

Dosadašnji šampion starosti, Čitetsu Vatanabe iz Japana, star 112 godina, preminuo je u nedelju - samo nekoliko dana pošto je dobio sertifikat kao Ginisov rekorder.

„Ne osećam se tako zadovoljno, jer ovo znači da je neko umro", izjavio je Vejton.

Portparol Ginisove knjige svetskih rekorda kaže da trenutno ispituju kome će, posle smrti Vatanabea, pripasti titula najstarijeg muškarca.

„Više informacija će biti dostupno ubrzo nakon potvrde ko je sledeći rekorder", kaže portparol.

Image copyright Guinness World Records Natpis na slici Čitetsu Vatanabe je bio deo japanske vojske na kraju Drugog svetskog rata

Vejton kaže da je titula najstarijeg muškarca sveta nešto što „nikada nije nameravao" da osvoji.

„Nisam to želeo ili radio na tome, to je jednostavno tako", ističe on.

Trenutno je najstariji muškarac Engleske, kao i čitave Britanije.

Međutim, nije najstarija osoba iz Britanije - tu titulu deli sa Džoan Hokard, koja je rođena istog dana kad i on - 29. marta 1908. godine.

Image copyright PA Media Natpis na slici Vejton je rođen u Halu, a imao je šest braći i sestara

Vejton živi u mestu Altonu, nedaleko od Birmingema.

Deo života proveo je u Tajvanu, Japanu i Kanadi.

Prethodno je za BBC izjavio da nije živeo tako da „izbegava da ga udari autobus, da ne dobije rak ili nešto slično".

„Ništa nisam uradio da zaslužim ove godine. Samo sam jedan od onih koji su imali sreće", navodi on.

Image copyright PA Natpis na slici Vejton je tokom života smenio 22 premijera i pet monarha

Ipak, ima i neke savete. Kako kaže, novac mu nikada nije bio bitan.

„Mislim da je smeh ekstremno važan. Većinu problema u svetu izazovu ljudi koji previše ozbiljno misle o sebi", ističe on.

Zbog toga su ga pitali i koja je tajna dugo života.

„Izbeći smrt", odgovorio je.

Inače, na svetu postoji oko 50 žena koje su starije od britanskog rekordera, a najstarija osoba sveta je Kane Tanaka, stara 117 godina.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk.