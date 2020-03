Image copyright AFP Natpis na slici Tedros Adanom Gebrejesus

Mora da je veliki izazov nalaziti se na čelu Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u vreme korona virusa.

Čitava planeta prati svaku vašu reč, svakodnevno držite konferencije za medije u sedištu u Ženevi, gde iznosite detalje o sve većem broju slučajeva u sve većem broju zemalja.

To je sudbina Etiopljanina Tedrosa Adanoma Gebrejesusa, prvog afričkog šefa SZO-a, koji je tu dužnost preuzeo pre dve i po godine obećavši da će reformisati organizaciju i boriti se protiv bolesti koje ubijaju milione ljudi svake godine: malarije, malih boginja, dečije upale pluća i HIV/Aids.

A opet, iako SZO nesumnjivo vredno radi na suzbijanju tih bolesti, mandatom doktora Tedrosa prvo je dominirala ebola u Demokratskoj republici Kongo, a sada i Kovid-19.

Obe su proglašene javnom zdravstvenom pretnjom od međunarodnog značaja

„Šarmantan i nepretenciozan"

To znači da ove bolesti zahtevaju dvadesetčetvoročasovni nadzor, angažovanje medicinskog osoblja, opreme i lekova, svakodnevne sastanke sa pogođenim zemljama i zemljama koje bi mogle biti pogođene i, naravno, stalan izvor pouzdanih informacija za nestrpljivu javnost koja očajnički želi što brže odgovore.

„Šarmantan" i „nepretenciozan" su neke od reči koje oni koji ga poznaju koriste da opišu ovog pedesetpetogodišnjaka.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Doktor Tedros je 2017. godine postao prvi Afrikanac na čelu SZO-a

Na njegovim prvim konferencijama za štampu kao generalni direktor SZO, ženevski novinari bili su pomalo zbunjeni njegovim nastupom.

Ušetao je smeškajući se, seo i počeo opušteno da ćaska, glasom koji je ponekad bio toliko tih da ga je bilo teško čuti. Bila je to velika promena u odnosu na njegovu formalniju prethodnicu, Margaret Čen.

A opet, iza tog spokojnog stava mora da stoji veoma odlučan čovek.

Pre nego što je dospeo na čelo SZO-a, on se peo na hijerarhijskoj lestvici etiopske vlade, postavši ministar zdravlja, a potom i spoljnih poslova. Ne bi mogao da stigne toliko daleko da je bio skroman.

Sumnja na bratovljevu smrt od malih boginja

Doktor Tedros je rođen 1965. godine u Amseri, koja je postala glavni grad Eritreje posle sticanja nezavisnosti od Etiopije 1991. godine i odrastao je u oblasti Tigreja u severnoj Etiopiji.

Jedno od iskustava koje ga je formirala, a danas ga motiviše, bila je smrt mlađeg brata, koji je u to vreme imao oko četiri godine, izjavio je on za časopis Tajm u novembru.

Kasnije, kao student, doktor Tedros počeo je da sumnja da je njegov brat umro od malih boginja.

„Nisam to prihvatio; ne prihvatam to ni danas", izjavio je, dodajući da nije fer da dete umre od predupredive bolesti samo zato što je rođeno na pogrešnom mestu.

„Svi putevi treba da vode do univerzalne zdravstvene zaštite. Neću se smiriti dok to ne postignemo", izjavio je on na Saboru svetskog zdravstva neposredno pre nego što je izabran za šefa SZO.

Ko je Tedros Adanom Gebrejesus?

Rođen u Asmari 1965. godine

Doktorirao u oblasti zdravlja zajednice 2000. godine

Ministar zdravlja 2005-2012

Ministar spoljnih poslova 2012-2016

Izabran za direktora SZO-a 2017. godine

Doktor Tedros je postao član Oslobodilačkog fronta naroda Tigreje (TPLF), koji je bio prethodnica svrgavanja sa vlasti etiopskog marksističkog diktatora Mengistua Hajlea Marijama 1991. godine.

Kao ministar u vladi od 2005. godine, doživljavan je kao pristupačniji i srdačniji od nekih od njegovih strožih drugova iz TPLF-a.

Hvaljen je zbog reforme zdravstvenog sektora i poboljšanja pristupa zdravstvenoj nezi u Etiopiji, najnaseljenijoj afričkoj državi posle Nigerije.

Ali dok je bio na vlasti, znalo se da njegovo ministarstvo ima običaj da odvraća novinare od pisanja o sumnji na slučajeve kolere u zemlji.

„Navođenje Kine za primer"

Tokom njegove izuzetno efikasne i konačno uspešne kampanje za liderstvo u SZO, pristalice doktora Tedrosa odbacivale su optužbe da je zataškavao epidemije kolere.

Zbog toga se često i reči „ubedljiv" i „politički angažovan" često pominju kad se priča o njegovom liderstvu u SZO.

On vrlo dobro zna da uspeh SZO u borbi protiv globalnih zdravstvenih kriza zavisi od saradnje 194 zemlje članice organizacije.

Tokom aktuelne epidemije ebole u Kongu, putovao je tamo nekoliko puta, ne samo da izvidi situaciju, već i da razgovara sa liderima zemlje. I vrlo je brzo posetio Peking posle pojavljivanja vesti o izbijanju korona virusa.

„Njegova strategija je da natera Kinu na transparentnost i međunarodnu saradnju, umesto da kritikuje njenu vladu", kaže Lorens Gostin, profesor prava u globalnom zdravlju na Univerzitetu u Džordžtaunu.

Ali da li je to zapravo urodilo plodom?

Neki od posmatrača SZO kritikovali su preterane hvalospeve upućivane Kini za njene mere zaustavljanja zaraze.

Posle njegove posete Pekingu, doktor Tedros izjavio je da je Kina „postavile nove standarde u kontroli epidemije".

Nekoliko dana kasnije, saopštio je svetskim liderima koji su se sastali na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji da su postupci Kine „kupile svetu vreme".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Doktor Tedros je putovao u Kinu krajem januara, nedugo nakon što je novi korona virus proglašen globalnom pretnjom

Takvi komentari ne uz tvrdnje da su u Kini uhapšeni zdravstveni radnici koji su prvi ukazali na epidemiju.

Doktora Tedrosa kritikuju i da je predugo čekao da proglasi javnu pretnju po globalno zdravlje.

„Bio sam jedan od prvih koji je od njega tražio da proglasi javnu pretnju", kaže profesor Gostin. „E sad, uprkos tome, bilo je to samo kratko odlaganje i mislim da tajming nije imao nikakvog uticaja na putanju širenja Kovida-19."

„Ipak, brinem da bi njegovo preterano hvaljenje Kine moglo na duže staze da ukalja reputaciju SZO kao pouzdanog naučnog autoriteta spremnog da kaže istinu u lice moćnika."

Šta treba da znam o korona virusu?

I iako je doktor Tedros politički angažovan, veliki deo tih napora deluje kao da ide na ubeđivanje autoritarnih, netransparentnih vlada da počnu da sarađuju sa SZO u borbi protiv bolesti koje ugrožavaju svetsko zdravlje.

Kad se pogleda kako se ti napori doživljavaju među vladama zapadnih demokratija, njegove političke veštine možda i nisu toliko umešne.

Neposredno pošto je preuzeo dužnost, predložio je Roberta Mugabea, tadašnjeg predsednika Zimbabvea, za ambasadora dobre volje SZO.

Tada je rekao da je ovaj radio na tome da Zimbabve postane „zemlja koja stavlja univerzalnu zdravstvenu zaštitu i promociju zdravlja na prvo mesto sopstvene politike".

Tek je posle nekoliko dana burnih reakcija, ne samo vlada, već i grupa za zaštitu ljudskih prava, koje su ukazale na represiju koju je Mugabeov režim sprovodio nad narodom Zimbabvea, doktor Tedros odlučio da povuče predlog.

„Bedno finansiranje SZO"

Trenutno, usred globalne epidemije jedne potpuno nove vrste virusa, njegovo rasuđivanje ponovo se dovodi u pitanje.

Neki žele da proglasi pandemiju, drugi, među kojima su viši zvaničnici SZO, ističu da je to samo reč i da ta objava neće promeniti strategiju za zaustavljanje bolesti.

A onda su tu virolozi i epidemiolozi, od kojih neki tvrde da je savet SZO zemljama članicama da preduzmu „opsežne, agresivne" mere zaustavljanja bolesti suviše blag.

Drugi tvrde da SZO preteruje.

Već smo ovo doživeli ranije. Doktorka Čen bila je kritikovana zbog navodnih preteranih reakcija na epidemiju svinjskog gripa 2010. godine, kada je proglasila pandemiju i savetovala zemlje da utroše milione na lekove koji većini, na kraju, nisu bili potrebni.

Potom se smatralo da je reagovala presporo na katastrofalnu epidemiju ebole u Zapadnoj Africi, koja je odnela najmanje 11.000 života.

„Ako uradiš, kajaćeš se, ako ne uradiš, kajaćeš se", izraz je koji često možete da čujete u sedištu SZO.

Profesor Gostin smatra da je tokom krize korona virusa doktor Tedros postao „simbol liderstva". Ali, upozorava on, „fundamentalne slabosti SZO i dalje su prisutne, uključujući slabo finansiranje ove organizacije."

„Vidimo se sutra"

Uspeh doktora Tedrosa, a i SZO u celini, u borbi protiv korona virusa neće do kraja biti očigledan sve dok kriza ne bude sasvim okončana.

Za sada, on će nastaviti da savetuje zemlje da se pripremaju, postavljaju dijagnoze, otkrivaju i zaustavljaju.

Image copyright AFP Natpis na slici Tedros Adanom Gebrejesus

On svakog dana drži konferencije za medije, njegove reči svaki dan obilaze čitav svet. I uprkos pritisku koji se na njega vrši da se pronađu odgovori i stalnom prisustvu u javnosti, on ostaje pribran i srdačan.

Kraj svake konferencije za štampu uvek je isti; sakupljanje papira, osmeh i „vidimo se sutra".

