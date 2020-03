Kad se Ana, glumica, zaljubila u starijeg i uspešnijeg glumca, on je delovao kao savršen muškarac. Brzo su se verili - ali onda je on počeo da se menja. Trebalo joj je vremena da shvati da je njena bajkovita romansa postala zlostavljačka veza.

Ljudi misle da emotivno zlostavljanje nije toliko loše kao fizičko, ali mogu da vam kažem da jednako ostavlja ožiljke.

Moja veza sa Tomom delovala je kao ljubavna priča iz bajke kakve viđate samo na filmu.

Upoznali smo se pred moj 30. rođendan, kad sam počela da paničim zbog svog položaja u životu: i dalje sam bila singl, bez dece i bez vlastitog stana.

U to vreme sam glumila u pozorišnoj predstavi i jedna od drugih glumica mi je rekla da on te večeri dolazi da nas gleda kako nastupamo. Poznavala ga je 14 godina i radila je s njim na prethodnom angažmanu.

Upravo sam raskinula sa nekim drugim, on mi se dopao, a ona mi je nagovestila da bi mogao da bude sjajna prelazna veza posle raskida ozbiljnog odnosa.

Odmah smo razmenili brojeve. Ispostavilo se da me je već pratio na Tviteru nakon što me je gledao u jednoj seriji - kasnije sam saznala da mu je to uvek prvi korak sa svakim ko mu se dopadne.

Nekoliko dana kasnije, izašli smo zajedno na kafu i bio je divan. Sećam se da sam pomislila: „Ovo je fantastično."

I onda je počelo dopisivanje tekstualnim porukama, koje je, kad se danas osvrnem, trebalo odmah da zazvoni na uzbunu.

Dobijala sam 50-100 poruka dnevno, i to dugih. U jednom trenutku mi je rekao: „Šaljem ti stvarno dugačke poruke, a od tebe dobijam nazad samo jednu rečenicu."

Bila sam prilično zauzeta predstavom i drugim stvarima i mislim da bi svako imao problema da održi korak sa tolikom lavinom.

Imao je običaj da kaže da je posle našeg drugog zajedničkog ručka shvatio da je zaljubljen u mene.

Došao je da me gleda kako nastupam, izveo me na večeru i silno se zainteresovao za moj život, moje detinjstvo i moju porodicu. Smatrala sam da je mnogo drugačiji od momaka sa kojima sam izlazila ranije.

Dve nedelje nakon što smo se upoznali, bio mi je rođendan. Pozvala sam ga na žurku, ali je on rekao da neće doći, da želi da provedem vreme sa prijateljima.

Delovao je izuzetno uviđavno u odnosu na moj intiman prostor.

U tom kratkom periodu koliko sam ga poznavala, pokazao je da poseduje kvalitete koje sam oduvek želela kod osobe sa kojom želim da se zabavljam. Bio je ljubazan i pažljiv a da nisam morala da ga navodim na to - radio je stvari koje sam oduvek radila za svoje bivše a koje mi nikad nisu bile uzvraćane.

Kontrolišuće ili iznuđivačko ponašanje u vezi

Kontrolišuće ponašanje:

Iznuđivačko ponašanje:

Kad se danas osvrnem, vidim da me je on na taj način uvlačio u svoju mrežu, stvarao je svet koji nikad ne bih poželela da napustim.

Kao kad prvi put uzmete drogu i osetite onaj vrhunac zadovoljstva, pa kad se navučete uvek pokušavate da ponovite taj prvi put ali nikad više nije isto.

I on je bio takav. Pred kraj, osećala sam se kao zavisnica, koja se nada da će se naš odnos vratiti na ono kakav je bio na početku, kad je bilo zabavno i suviše dobro da bi bilo istinito.

Dva dana posle mog rođendana, ostala sam da prespavam kod njega i prvi put smo spavali zajedno. Bilo je nekoliko prilika za takvo nešto pre toga, ali on me nije požurivao - što mi je takođe govorilo da je sjajan momak.

Narednog jutra me je pitao da li želim da mu budem devojka. Pristala sam. Istog dana mi je održao slovo o tome kako će se, sada kada sam s njim, štampa zainteresovati za mene i kako će mi ljudi govoriti ružne stvari o njemu zbog onoga ko je on.

Onda me je pitao da li sam pročitala njegovu Vikipediju, zato što nisam gledala njegova dela i rekao mi je da bi trebalo da se upoznam sa svim što je radio. Rekla sam mu: „Sediš tu preda mnom, upoznaću se s onim šta si radio preko tebe".

Nekoliko dana kasnije, rekao mi je da je mnogo razmišljao i da je mnogo ljubomoran na moje bivše i moju prošlost. Rekao mi je da mu treba vremena da poradi na sebi i da bi mu mnogo značilo kad ih ne bih pominjala.

Delovao je kao da želi da bude otvoren i iskren o svemu, pa sam pristala.

Dok smo sedeli u parku narednog dana, pre nego što sam morala da odem na posao, rekao je koliko bi voleo da se te noći vratim kod njega kući. Rekla sam mu da i ja isto osećam i tad me je pitao da li želim da se preselim kod njega. Tri nedelje nakon što smo se upoznali.

Pristala sam.

Isprva bi mi donosio kafu u krevet sa pecivom i cvećem, ostavljao mi poruke ujutro kad odlazi na posao i dolazio da se sretne sa mnom kad bi nam se ukrstili putevi, čak i ako je to bilo samo na pet minuta, samo da bismo se pozdravili.

Prikazivao se u savršenom svetlu.

Ali negde u to vreme, moj prijatelj mi je rekao da je godinama ranije Tom slao agresivne mejlove njegovoj prijateljici.

Upozorio mi je da budem pažljiva, rekavši mi da je čuo da taj tip nije baš tako sjajan kakvim se predstavlja. Sećam se kako sam pomislila da to ne zvuči kao osoba koju poznajem.

Kad sam ga pitala za to, on je opsovao i vrlo brzo promenio temu. Počeo je mene da krivi što je počeo da zapostavlja porodicu.

Rekao je da je zbog toga što usmerava svu energiju na našu vezu propustio neke veoma važne stvari kod kuće. Uspaničila sam se i izvinila.

Ali sa današnje pozicije, vidim da je to očigledno bio samo način da skrene pažnju sa tih mejlova.

Pokloni su bili velika stvar za Toma, mada to nikad nisu bile stvari koje sam ja zapravo želela - bilo bi to uvek nešto što je on želeo da ja nosim, uvek nešto prilično skupo.

Bilo je to gotovo kao da je želeo da stvori savršenu predstavu onoga što je imao u glavi kako bi njegova devojka trebalo da izgleda.

Bilo je mnogo znakova za uzbunu koje sam u ono vreme ignorisala. Nije bio ljubomoran samo na moje bivše.

Ukoliko bih mu pričala o nekom iskustvu koje me je usrećilo, rekao bi mi da je ljubomoran što on nije bio tamo. Uvek je pokušavao da kontroliše stvari o kojima govorim.

Kontakti kada nismo zajedno postali su suviše naporni. Imala sam osećaj da moram što pre da mu odgovorim na poruku. Bilo je to kao da ne želi da mi ostavi nimalo prostora za razmišljanje o bilo čemu drugom sem o njemu.

Svađe su krenule negde dva meseca posle početka naše veze. Sve je bilo toliko savršeno do tada da mi je bilo potpuno neočekivano.

Ali odjednom je delovalo kao da, ukoliko sam dobro raspoložena ili je sve dobro među nama, mora da zapodene svađu - dva ili tri puta nedeljno.

Bilo je stvarno užasno i iscrpljujuće, i ispočetka sam bila u šoku.

Uprkos tome, tri meseca nakon što smo se upoznali, spustio se na koleno i zaprosio me. Bila sam sva ustreptala od uzbuđenja. Pričali smo o našoj zajedničkoj budućnosti i deci, i sve je delovao prirodno, predivno i baš kako treba.

U tom trenutku, međutim, kad sam mu obećala da ću se udati za njega i živeti u njegovom domu, naš savršeni svet počeo je da se raspada.

Naručio je prsten za veridbu zasnovan na jednom koji je video pet godina ranije - pre nego što smo se uopšte poznavali. Nimalo mi se nije dopao.

U njemu se nalazio njegov omiljeni dragi kamen, a imala sam osećaj da sam ja ta koja se uklapa u prsten, ponovo savršena slika u njegovoj glavi, a ne da je prsten taj koji je izabran specijalno za mene.

Imala sam problema da se probijem na poslu i nije mi se dopalo što se ponaša pokroviteljski i nipodaštavajuće prema mojoj karijeri. Obraćao bi mi se kao da nemam pojma šta radim. A zapravo sam u tom poslu bila godinama i dobro mi je išao - samo nisam ostvarila njegov komercijalni uspeh.

Ako primetite ili trpite nasilje - prijavite ga i potražite pomoć na besplatni broj 0800-100-007. BrojAutonomnog ženskog centra je dostupan svakog radnog dana od 10 do 20 časova.

Za područje Vojvodine - SOS telefon je 0800-10-10-10, svakog radnog dana od 10 do 20 časova.

U noći žurke povodom naše veridbe, nije se nimalo potrudio oko mojih prijatelja.

Posle toga, kad su svi otišli kućama i mi smo krenuli da otvaramo čestitke, rekla sam mu: „Hvala ti što nisi pravio problem oko toga da i Robi dođe" - Robi je bio prijatelj sa kojim sam se nakratko smuvala u prošlosti.

Tom je popio čašu šampanjca onog dana kad smo se verili, ali je inače ovo bio prvi put da je pio alkohol u mom društvu.

Bio je odvaljen od pića i naprosto je poludeo. Uzeo je knjigu koju je kupio o ljubomori i zafrljačio je preko sobe ka meni. Bacio je mermerni ukras sa balkona i počeo da urla na mene i da me psuje.

Nazvao me je droljom, rekao mi da skinem prsten i da se gubim iz njegove kuće.

Trebalo je da odem, ali nisam verovala da imam snage za to. Odbijala sam da poverujem da je to stvarno on - uzrok je bio alkohol ili nešto drugo. Nije imalo smisla otići sada kad smo upravo slavili našu odluku da se venčamo - da budemo jedno sa drugim zauvek.

Znaci emocionalnog zlostavljanja

Emocionalno zlostavljanje je porodično zlostavljanje i od ključne je važnosti da prepoznamo sve rane znake upozorenja i ukažemo na kontrolišuće i iznuđivačko ponašanje gde god ga vidimo.

Klasični znaci upozorenja su:

ljubavno bombardovanje (kad je vaš novi partner napadan i željan da protrči kroz rane stadijume nove veze)

ekstremna ljubomora

mizogino oslovljavanje

razbijanje pokućstva

okrivljavanje za stvari koje niste uradili

umanjivanje vaših dostignuća

„geslajtovanje"

„Ukoliko zateknete sebe kako hodate kao po jajima ili menjate ponašanje (npr. izolujete se od porodice i prijatelja) da biste ga usrećili, onda ste možda u zlostavljačkoj vezi. Zdrave veze se zasnivaju na uzajamnom poverenju i poštovanju, a ne na moći i kontroli."

Adina Kler, jedna od generalnih direktorki „Pomoći ženama"

Jednog dana naredne nedelje vratio se kući s posla i rekao da sam ga naterala da poželi da se ubije.

Govorio je o odlasku u bolnicu, ali nije to učinio zato što je naredni dan morao da radi. Ovo već nije bilo potpuno neočekivano.

Kad god bismo se posvađali, krenuo bi agresivno i zlostavljački, rastavljajući me komad po komad na sastavne delove, a onda bi prešao na suze.

U njegovim očima, uvek je on bio žrtva.

U tom trenutku još nisam bila spremna da ga napustim, ali sam počela da ga se plašim.

To je počelo da utiče na mene fizički i prestala sam da jedem. Ispričala sam jednoj prijateljici šta mi se desilo, ali me je bilo suviše sramota da se poverim bilo kome drugom. Taj čovek je bio moj verenik i nisam želela da ljudi imaju ružno mišljenje o njemu.

Međutim, njegovo opijanje je eskaliralo, a svađe, kontrola i zlostavljanje su se nastavili.

Iskoristio je protiv mene sve što je pažljivo izvlačio iz mene o mojoj porodici. Rekao je da je moj brat zavisnik, da me je otac napustio, da moja mama nije dobra majka.

Govorio bi mi stvari za koje bi kasnije tvrdio da se ne seća da ih je rekao.

Ubeđivala sam sebe da se svi parovi svađaju, da nikad neće biti savršeno. Ali, s druge strane, ne govore vam svi momci da ste drolja i da se gubite iz njihove kuće.

Kad bi prijateljica bila kod mene, unervozila bih se oko toga kad će on stići kući.

Nisam znala šta će se desiti, nisam želela da drugi vide njegov bes, a nisam želela da iznerviram Toma rekavši mu da mi je došla prijateljica. To je postalo dnevno pitanje: šta će uraditi danas? Kakve ću nagazne mine morati da izbegavam danas? Nervoza mi se vezala u čvor u stomaku.

Ukoliko mu je namera bila da me izoluje od prijatelja, počeo je da ima izvesnog uspeha u tome. I iz nekog razloga, počela sam da osećam da ne želim da vidim svoju porodicu na venčanju. I dalje ne znam kako je uspeo da me navede da se tako osećam.

Trudila sam se da uklopim svoju karijeru u njegovu i svaki svoj posao u njegov raspored, da bih mogla da ga posećujem ukoliko je negde na putu.

Nakon što smo se verili, rekao mi je da dam otkaz na poslu koji sam imala sa strane, u kom sam uživala zbog njegove društvene strane, i rekao mi da će uplatiti na moj bankovni račun 2.000 funti.

Poslala sam poruku prijateljici oko ovoga, a ona mi je rekla da to ne radim zato što mi je potrebna moja samostalnost. Isprva nisam, ali onda posle dva meseca ipak jesam - konstantno mi je nabacivao razloge za to i ja sam na kraju poklekla.

Kad gledam to sa ove distance, osećam se kao potpuni ludak.

Tokom jedne krupne svađe, rekla sam mu da se osećam kao u zatvoru i da sam izgubila osećaj za to ko sam. Pitao me je šta može da se uradi da se to ispravi, a ja sam rekla da moram nekoliko dana da provedem sa prijateljicom. Bio je jako besan. Rekao je: „Ne mogu da verujem da ćeš dići ruke od ove veze."

Do današnjeg dana, u Tomovoj glavi, nisam ga ostavila zato što me je zlostavljao, već sam ga ja škartirala.

Nekoliko nedelja kasnije, čula sam od prijatelja da je Tom poslao agresivan mejl bivšoj devojci. Pozvala sam ga i pitala za to.

„Rekao sam da je kučka zato što je neko to morao da joj kaže" bio je odgovor.

Pitala sam ga da li bi mi ispričao da ju je kontaktirao, a on je rekao da ne bi jer nije mislio da ću saznati. Pitala sam ga da li će se izviniti, a on je rekao da nema zbog čega da se izvinjava.

Kad sam videla da zlostavlja nekog drugog shvatila sam da ono što radi meni nije u redu. Tad sam mu rekla: „Izgubio si me. Završila sam. Ne mogu ovo više. Potrebna ti je pomoć." Mislim da je to bio jedini put da sam ustala u svoju odbranu i istinski mu se suprotstavila.

Znala sam da moram da odem pre nego što stigne kući, jer ako budem došla u kontakt s njim oči u oči, ubediće me da ostanem. Reći će da možemo to da izgladimo.

Mislim da nije verovao da ću otići. Od dana kad smo se upoznali do dana kad sam otišla nije prošlo ni šest meseci.

Ali, srećom, imala sam fantastične ljude uz sebe koji su videli šta se dešava i iščupali su me iz svega toga, mada nije bilo lako.

Najteže u vezi s odlaskom bilo je razlučiti ko je bio pravi a ko lažni on - pitanje je bilo da li je ovaj lik kog sam upoznala samo lik kog je on glumio da bi me privukao. Takođe sam morala da se pomirim s činjenicom da sam bila u zlostavljačkoj vezi.

Konačno, ništa nije delovalo kao da je više moje, čak ni moje vlastite misli.

Od dana kada sam ga upoznala, provodila sam dugo vremena misleći samo na njega. Moje misli čak i sada sve vreme lutaju nazad do njega. Gnušam se činjenice da je imao toliku vlast nada mnom.

Mnogi ljudi ne žele da poveruju da neko može da se ponaša na taj način, naročito neko koga misle da poznaju. Čak mi je i moj brat rekao: „Normalno je kako se ophodio prema tebi - ti samo to moraš da istrpiš - tako ti izgleda veza."

Ali o tome mora da se govori. Sećam se da sam guglala „Jesam li ja u zlostavljačkoj vezi" i čitala stavku po stavku koje su se pojavile i na kraju rekla: „Da, to se i meni desilo." Ali mnogi ljudi odmah pretpostave da zlostavljanje može da bude samo fizičko.

Nekoliko puta tokom naše veze želela sam da pozovem Pomoć ženama da bih pričala sa njima o tome što mi se dešava, ali sam se osećala kao da nisam vredna toga i da nije opravdano. Nije bilo „dovoljno loše" zato što me nije tukao.

Ali baš zbog toga su i usvojili zakon o kontrolišućem i iznuđivačkom ponašanju - zato što je emocionalno zlostavljanje i dalje zlostavljanje.

U besu i žaru trenutka, želela sam da ga javno razotkrijem, da ljudi znaju da je sposoban da povredi žene na kalkulativan i tendenciozan način.

Teško je gledati kako ga u medijima slave, a u tajnosti nositi istinu o tome kakav je on zapravo. Ali osećam da ne mogu da izađem u javnost sa tim ko je on; moram da mislim na svoju karijeru.

Kad bih to uradila, ljudi bi me zauvek vezivali za njega. To je moja krivica, zato što sam bila otvorena o našoj vezi na društvenim mrežama, zato što sam bila srećna.

Kad se sve sabere i oduzme, žao mi ga je, ne mogu ni da zamislim kako je biti u njegovoj glavi, živeti njegov život. Ali uprkos svemu, to ne sme biti opravdanje za ponašanje prema nekom onako kao što se on ponašao prema meni, ženama pre mene i, sigurna sam, ženama koje će doći posle.

Sva imena su promenjena

Ilustracija Freja Lovi Klark

Zapisala: Nataša Lipman

