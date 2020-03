Image copyright Getty Images

Od Rusije, preko Finske do Kanade i Sjedinjenih Država - medvedi širom sveta su u pokretu.

To možda ne zvuči neobično - ali medvedi se obično retko viđaju u ovo doba godine. Obično su u hibernaciji - stanju poput dubokog sna, koje im pomaže da uštede energiju i prežive zimu bez mnogo hrane.

Ali za nama je najtoplija zima izmerena u Evropi, a temperature su i u Sjedinjenim Državama bile više nego inače tokom decembra i januara - što je povezano sa klimatskim promenama.

Sve ovo je dovelo do toga se medvedi pokrenu malo ranije nego što je to uobičajeno.

Stručnjak za divlje životinje Alan Rajt kaže da raniji izlazak iz hibernacije nije dobar ni za medveda ni za ljude.

Uticaj na medvede

„Oni će tražiti hranu, a u okolini je neće biti puno - jer neće biti puno biljaka i manjih životinja kojima mogu da se hrane."

Medvedima je potrebna hrana brzo posle izlaska iz hibernacije, jer ubrzo počinje sezona parenja.

Rajt kaže da će se roditi „puno mladunaca" čiji roditelji neće biti dovoljno jaki da ih hrane „pravom vrstom hrane".

„Definitivno bi mogli da pate. To znači da puno mladunaca možda neće poživeti do proleća", objašnjava on.

Ovo bi moglo da dovede i do češćih susreta medveda i ljudi - što bi moglo da bude loša vest i za ljude.

„Medvedi obično ne žele da imaju dodira sa čovekom, oni žele da se bave njihovim stvarima", kaže Alan.

Ali ako ne bude dovoljno hrane, moraće da je traže na udaljenijim mestima - što znači približavanje ljudima.

„Oni će ići u područja u kojima su ljudi sa hranom i pokušaće da do nje dođu."

„Čujete vesti o medvedima koji pokušavaju da provale u automobile u nekim oblastima - i ako su gladni, tragaće sve dalje za hranom."

Alan kaže da se to dešava samo kada su medvedi „stvarno očajni" - ovo se dešava zbog gladi i potrebe da nahrane mlade.

Prošle godine je proglašeno vanredno stanje u jednom delu Rusije zbog polarnih medveda koji su dolazili u naselja i napadali ljude u potrazi za hranom.

„Medvedi bi trebalo da budu u zoološkim vrtovima i - naravno - divljini, poprilično udaljeni od ljudi."

Medvedi u moskovskom zoološkom vrtu su izašli iz hibernacije rano, ali su zvaničnici to i očekivali i bili spremni da im pomognu.

Ženke medveda koje imaju mladunce, obično se pojavljuju tek posle aprila.

„To je zastrašujuće - ali tužno i očajno"

Alan kaže da bi, ako ugledaju medvede, ljudi trebalo da se drže podalje od ovih životinja.

„Neće pokušavati da napadnu čoveka, osim ako im ne stane na put."

Najbolje je skloniti se i pozvati nadležne organe. Iz Službe nacionalnih parkova u Americi savetuju ljudima da nose sprej za medvede i ostanu mirni.

„Svakako ne bih savetovao bilo kome da im se previše približava jer su strašni."

Ipak, Alan veruje da bi ljudi trebalo da budu zabrinutiji za medvede, nego za sebe.

„Ne bih hteo da se ljudi previše plaše medveda koji dolaze iz hibernacije. To je zastrašujuće, ali takođe veoma tužno i očajno."

„Mislim da je važno da shvatimo zašto se to dešava i sa kakvim se situacijama medvedi suočavaju."

