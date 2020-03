Image copyright HBO Natpis na slici Sagledavan je uspon industrije filma za odrasle u Njujorku 1970-ih - a u scenariju je bilo puno simuliranog seksa i golotinje

Ališa Rodis ulazi na snimanje filma u Njujorku sa misijom: da nadgleda snimanje veoma složene - i smele - scene grupnog seksa za seriju na jednoj velikoj američkoj televizijskoj mreži. Ona je tu da bi bila sigurna da režiser poštuje granice intimnosti koje je postavilo svako od 30 glumaca u sceni.

Ona beleži uslove njihovog pristanka, da bi bila sigurna da nikom nije nelagodno kad se uključe kamere.

U jednom pozorištu na drugom mestu u istom gradu, Čelsi Pejs radi koreografiju intimne scene koju izvodi glumački par.

„Ovde nema 'vatačine', pravite kontakt na nivou mišića sa prednjim delom tela vašeg partnera", kaže ona, koristeći neseksualni jezik da bi protumačila scenska uputstva, dok dvoje glumaca ponavlja set pokreta.

Dobro došli u svet koordinatorki intimnosti.

Pre samo nekoliko godina, ove žene ne bi obavljale ovaj posao. Sada su deo jedne od profesija sa najvećim rastom u industriji zabave.

Image copyright Dahlia Katz Natpis na slici Ališa Rodis je koorinatorka HBO-a

One pomažu glumcima i produkcijama da realizuju osetljive scene koje uključuju fizički kontakt, od grljenja i poljubaca do nagosti i simuliranog seksa.

Pre samo nekoliko nedelja, moćni američki glumački sindikat SAG-AFTRA izdao je revolucionarni dokument, koji reguliše scene seksa angažovanjem ovih eksperata za intimnost. To je deo šire inicijative da se zaustavi seksualno neprimereno ponašanje u industriji zabave.

„To se nadovezalo na zabrinutost naših članova za vlastitu bezbednost", kaže predsednica SAF-AFTRA Gabrijela Karteris. „Glumci, a žene posebno, izašli su u javnost da ispričaju svoje priče. Ne samo o Vajnstinu, već i o mnogim drugima."

Bivši filmski mogul Harvi Vajnstin (67) proglašen je krivim po dve tačke optužnice za seksualni napad na suđenju u Njujorku prošlog meseca.

Navodi protiv njega pomogli su da nastanu pokreti #MeToo i Time's Up. Za dve godine koliko je prošlo od tada, potražnja za koordinatorkama intimnosti vinula se u nebesa.

Image copyright EPA Natpis na slici Bivši filmski producent Harvi Vajnstin okrivljen je za silovanje

„Imamo koordinatore kaskaderskih scena, koreografe za scene tuča i veoma vodimo računa o ljudima kad je u pitanju fizičko nasilje", kaže Ališa Rodis, koja se prvo obučila za koreografkinju tuča.

„Ali onda, kad je u pitanju intimnost i nagost, još jedna situacija visokog rizika, tu nije bilo nikakvog razmatranja. To je šokantno."

Rodis je sada koordinatorka intimnosti sa punim radnim vremenom i suosnivačica Međunarodnog udruženja upravljača intimnosti.

Eksperti industrije procenjuju da produkcije trenutno savetuje nekih 50 specijalista za intimnost, uglavnom u SAD i Velikoj Britaniji, što je desetostruko povećanje u odnosu na pre svega nekoliko godina.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Navodi protiv njega pomogli su da nastanu pokreti #MeToo i Time's Up

Neravnoteža moći

Nekada je norma bila improvizovanje intimnih scena posle osnovih uputstava režisera, što je prepuštalo glumcima da se sami snalaze prilikom uspostavljanja granica.

„Nekad smo se oslanjali na prava proživljena iskustva glumaca, samo se nadajući da će se glumčeva predstava o 'strastvenom smuvavanju' poklapati sa režiserovom", kaže Pejs, koja i glumi i koja je od 2017. godine suosnivačica istraživačke grupe Pozorišna edukacija iz intimnosti.

Image copyright HBO Natpis na slici Uloga Emili Klark kao kraljica Deneris Targarien u početku je od nje zahtevala skidanje odeće

Dinamika moći u industriji otežava glumcima - a pogotovo ženama - da dignu glas ukoliko nisu zadovoljne.

„Prvo pravilo samoodržanja glasi reći 'da' na sve što od vas traže. To je usađeno u glumačku obuku", kaže Pejs.

Ovo pitanje tinjalo je dugo pre nego što je izbio skandal sa Vajnstinom u oktobru 2017. godine.

Decenijama posle snimanja Poslednjeg tanga u Parizu Bernarda Bertolučija iz 1972. godine, Marija Šnajder izjavila je da se osećala „poniženo" i „pomalo silovano" kad ju je režiser iznenadio seksualnim kontaktima kojih nije bilo u scenariju. U to vreme ona je imala 19 godina.

U skorije vreme, Emilija Klark govorila je o snimanju eksplicitnih scena u Igri prestola, koje su za nju bile „zastrašujuće".

„Nalazim se na snimanju potpuno gola sa svim tim ljudima oko sebe i ne znam šta treba da radim, ne znam šta se od mene očekuje i ne znam šta ti želiš, a ne znam ni šta ja želim", rekla je ona u jednom intervjuu.

Image copyright Fox Photos / Getty Images Natpis na slici Snimanje scene ljubljenja 1926.

Ali u post #MeToo Holivudu stvari su počele da se menjaju.

Jedna od prekretnica desila se na snimanju HBO-ove serije Hronike Tajms skvera, koja govori o usponu pornografske industrije sedamdesetih u Njujorku. Emili Mid, koja igra seksualnu radnicu i porno zvezdu, razgovarala je sa šefovima kad je osetila da su joj neke od scena seksa previše.

„Ja sam neko ko je tokom čitave karijere igrala naglašeno seksualizovane likove. Prvu scenu seksa snimila sam sa 16 godina. I mnogo puta mi nije bilo prijatno, bilo da sam to shvatila u tom trenutku ili kad sam se na sve osvrnula retroaktivno", rekla je Mid u intervjuu za HBO.

I tu nastupa Ališa Rodis, prvi put angažovana na nekoj glavnotokovskoj TV mreži da omogući simulaciju seksa u sceni.

Image copyright Paul Schiraldi / HBO

„Uvek kažem: 'Hajde da pričamo o onome što je na papiru i onome što nije na papiru', tako da ne bude nikakvih iznenađenja kad počne snimanje", objašnjava ona.

„Želim da podržim režiserovu viziju, ali i da se postaram da ćemo ostati u okvirima granica koje su zacrtali glumci."

HBO je kasnije saopštio da će mreža angažovati koordinatorke intimnosti za svaku seriju koja sadrži scene golih ljudi, a druge kompanije, kao što su Netfliks, Amazon i Epl+, brzo su pošle njegovim stopama.

Image copyright Getty / SOPA Images Natpis na slici Scena iz Pikadili teatra

Upravljači intimnosti sada mogu da se nađu i u velikim pozorišnim produkcijama.

„Vi ste sistem podrške, ali ste i deo kreativnog procesa, istražujete kako se intimnost kao pripovedačka alatka uklapa u priču", kaže Jarit Dor, potpisana kao prva upravljačica intimnosti na londonskom Vest Endu.

„U pozorištu, to je četvoronedeljni proces. Na televiziji i filmu, on mora da bude mnogo brži, tako da radite intenzivno sa glumcima pre nego što se pođe na snimanje", upoređuje Dor.

Image copyright Molly Prunty Natpis na slici Brodvejska scena

Novi jezik

Amanda Blumental, losanđaleska savetnica za intimnost na Šoutajmovoj visoko seksualizovanoj seriji Afera, kaže da ovaj posao znači biti „delom posrednik, delom savetnik, delom koreograf".

„Serija će odmah pretpostaviti da glumac nema problema sa golotinjom zato što su on ili ona to već radili ranije, ali to nije uvek slučaj", kaže Blumental, koja vodi Udruženje profesionalaca intimnosti.

„To je izuzetno teška situacija za nekoga. Zatekla sam sebe na snimanju kako pomažem glumcima da nametnu vlastite granice."

U protekloj godini, sve veći broj članova zajednice eksperata za intimnost razvio je tehnike i protokole za ovaj posao - od ocenjivanja scenarija i savetovanja scenarista, do rasprave o tehničkim aspektima kako snimiti simulirani seks.

Nove smernice SAG-AFTRE pokrivaju fazu pretprodukcije, kada se koordinator intimnosti nalazi licem u lice sa glumcima pre probe i stara da garderoba obezbedi odgovarajuću odeždu za golotinju, protetiku i barijere za pokrivanje genitalija, kao što su silikonski ulošci ili čvrst tekstil.

Tokom snimanja intimne scene, koordinatorka se stara da je snimanje zatvoreno i da je broj snimateljske ekipe sveden na minimum. I pomoći će da se izradi koreografija fizičke interakcije u samoj sceni.

„Veliki deo našeg posla je da se staramo da postoji neprekinuti dobrovoljni pristanak tokom čitavog snimanja scene", kaže Blumental.

Image copyright AMANDA BLUMENTHAL Natpis na slici „Pošto je posao toliko nov, glumci i reditelji i producenti uče kako da rade s nama", kaže Amanda Blumenthal

U Velikoj Britaniji, Udruženje režisera radilo je na definisanju uloge koordinatora intimnosti, a Ita Obrajen, prva BBC-jeva upravljačica intimnosti i savetnica za Netfliksovo Seksualno obrazovanje, razvila je smernice.

Postoji potreba da se odrede granice, kaže Obrajen, „uključujući dogovorenu strategiju da se prekine snimanje kad god je to potrebno."

Ovim scenama potrebno je isto onoliko planiranja kao za scenu jurnjave kolima ili bilo koju drugu kaskadersku sceni, kažu eksperti.

„Ukoliko ima ljubljenja ili žestokog petinga, je li u redu da se dodiruju grudi? Da se dodiruju leđa, ramena, zadnjica? Staramo se da nema kontakta genitalijama ili, ukoliko se glumci slože da u sklopu scene imaju kontakt genitalijama, da postoji neka barijera", objašnjava Rodis.

Ranije, uloga staranja o glumcima često je dopadala kostimografima i šminkerima, koji su delili ogrtače između scena i bacali poglede na monitor da budu sigurni da kamera ne otkriva više nego što je dogovoreno.

Image copyright Andy Difee Natpis na slici „Nekada smo koreografirali fizičko nasilje, ali onda ignorisali prizore sa intimnošću i golotinjom", kaže Alisija Rodis

Sada, koordinatorke intimnosti unose novi elemenat na snimanje - deseksualizovani jezik za tumačenje režiserskih uputstava.

Umesto „miluj partnera", Pejs kaže da savetuje glumca da „ostvari kontakt preko kože sa jednom stranom partnerovog lica."

Image copyright Forever Tonight / Swetha Regunathan Natpis na slici Čak i kada su scene seksa simulirane, fizički kontakt među glumcima je stvaran. a to nije uvek prijatno

Strukturalna promena

A opet se nova uloga supervizora intimnosti susrela s oklevanjem u industriji.

Isprva, kaže Karteris iz SAG-a, režiseri i producenti su strahovali da bi to moglo da uspori sam proces snimanja.

Tu je i finansijsko pitanje, jer bi angažovanja specijaliste moglo da ostane nedostupno za budžete manjih produkcija.

„Mi nismo seksualna policija. Ponekad režiseri misle da smo mi tamo da im kažemo 'ne' za trenutak golotinje koji žele da imaju. Mi to ne radimo", kaže Pejs.

Image copyright Ari Shapiro

„Jednom kad krenu da rade sa ekspertom za intimnost, mnogi režiseri otkriju da imaju dodatnu osobu koja skida veliki deo tereta sa njih, služi im kao zaštitna mreža", kaže Jarit Dor.

Postoji, međutim, radikalnija promena u industriji koja je neophodna - ona koja će prodrmati „da-kulturu" koja sprečava glumce, a posebno žene, da stanu čvrsto iza svog stava.

„Suština ovoga je preraspodela moći na setu. Trebaju nam režiseri koji žele da glumci donose odluke i da glumci znaju kako da artikulišu ono što žele", kaže Pejs.

Image copyright Marlayna Demond Natpis na slici Novim generacijama glumaca bizak ondnos sa koordinatorima može da donese promene

Sve veći broj obučenih koreografa intimnosti, kao i predstavnika novije generacije glumaca svesnih intimnosti, mogli bi da pomognu pri ovoj promeni u industriji.

Prošle godine, Međunarodno udruženje upravljača intimnosti imalo je više od 70 prijava za 10 mesta na njihovom kursu za dobijanje sertifikata, javio je Rojters.

„Stvar je u tome da u ovom trenutku ne postoji dovoljno koordinatora intimnosti, a potražnja će samo rasti", kaže Karteris.

Korpus koordinatora takođe će morati da bude raznovrsniji, tvrde glumci.

„Sada su to uglavnom žene, treba nam više nebinarnih ljudi i osoba raznovrsnog porekla", kaže Rodis.

„Ponekad prosto nije prikladno imati belu koordinatorku intimnosti, koja možda ne zna kako stvoriti bezbedno okruženje za osobe obojene kože i mi toga moramo da budemo svesni."

