Kašmirska kriza u ledenoj pustinji Himalaja

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Koze odlaze u štalu posle dugog, hladnog dana u planinama

Endru Nevi proveo je dve nedelje sa Čangpa nomadima u ledenom uslovima u Lendaku u indijskoj oblasti Kašmir.

Naučio je dosta o istoriji proizvodnje pašminske vune i pretnjama načinu života i tradiciji nomadskih pastira.

„Na nadmorskoj visini većoj od 4.200 metara, gde zimske temperature mogu da padnu i do minust 40 stepeni Celzijusa, teško je verovati da bilo ko ili bilo šta može preživeti na visoravni Čangtang", objašnjava fotograf.

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Planinski lanci u regionu formirani su tokom perioda od 45 miliona godina preklapanjem indijske ploče u stacionarno kopno Azije

„Smeštena između planinskih venaca Himalaja i Karakoruma, to je najviša stalno naseljena visoravan na svetu i dom izuzetno izdržive i retke rase koza - čangra, ili pašminske koze."

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Za ove koze savrešen dom su visoke planine, ali kada pada sneg i zamrzne, do hrane teško dolaze

„Nadmorska visina, niske temperature i oštri vetrovi u ovom neumoljivom planinskom kraju su od suštinskog značaja za rast super meke dlake koza", navodi Nevi.

On kaže da su vlakna široka od samo osam do deset mikrona. To je deset puta sitnije od ljudske dlake.

„Ovo luksuzno vlakno je širom sveta poznato kao pašmina, najmekša i najskuplja vrsta kašmirske vune na svetu", dodaje on.

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Stočar sprema koze za odmor tokom noći, pre nego što sutradan nastave put

„Čangpa nomadi vekovima lutaju po „krovu sveta", seleći stada ovaca i koza po ovoj pustinji svakih nekoliko meseci, u potrazi za svežim pašnjacima.

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Nomad Lobsang, ponosno stoji ispred svoje zimske kuće

„Ovaj drevni način života sada je pod velikom pretnjom zbog klimatskih promena, uvoza lažne pašmine iz Kine, potrebe za boljim obrazovanjem i želje za lakšim i ugodnijim životom.

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Zime su vrlo oštre, ali nema mnogo snega

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Sele se na svakih nekoliko meseci

„I nomadi i naučnici smatraju da su klimatske promene najveća pretnja proizvodnji pašmine u regionu.

„Na visoravni Čangtang obično ne pada mnogo snega, a ako do toga dođe, obično počinje u januaru ili februaru.

„Međutim, poslednjih nekoliko godina je sve teže, pošto padavine počinju već od decembra, pa i novembra.

„Kao rezultat toga, životinjama se moraju davati dodaci u ishrani kako bi se sprečilo da umiru od gladi. Takođe, zime su postale toplije, što je smanjilo kvalitet i količinu dragocene pašminove vune.

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Zime su postale toplije, što je smanjilo kvalitet i količinu dragocene pašminove vune.

„Kašmir je skup i s pravom je tako. Čangpi pažljivo češljaju dlaku koza tokom prolećne sezone kako bi uklonili mahunarke iz runa, a zatim se dobra vlakna ručno odvajaju od loših."

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Čangpi pažljivo češljaju dlaku koza tokom prolećne sezone kako bi uklonili mahunarke iz runa

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici A zatim se dobra vlakna marljivo odvajaju od loših ručno

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Vuna jedne koze košta samo četiri unce

„Jednom kada se vlakna ručno sortiraju, očiste i ručno ispredu, proces tkanja može da počne, što je podjednako zahtevno i mukotrpno.

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Sve se radi ručno

„Potrebno je od nekoliko meseci do godinu dana da visoko obučene zanatlije istkaju remek-delo koje će se izvoziti širom sveta i prodavati za od 200 do 2.000 dolara u luksuznim radnjama.

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici I evo finalnog proizvoda

„Još jedno pitanje koje zabrinjava je sve veći broj leoparda u regionu, koji predstavljaju veliki rizik po koze. To je rezultat uspešnih napora u očuvanju vrste u poslednjoj deceniji.

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Životinjama prete i leopardi, kojih je sve više

„Pretnje po uzgoj koza, značile bi kraj za oko 300.000 ljudi koji direktno ili indirektno zavise od pašmine."

„To bi takođe značilo kraj jedinstvene kulture Čangpasa. Većina njih su sledbenici tibetanskog budizma i imaju složeni skup običaja usredsređenih na stoku."

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Većina nomada sledbenici su budizma

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici Koze idu i na više od 6.000 metara nadmorske visine

Image copyright Andrew Newey Natpis na slici A sve teže je naći dobru ispašu

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

.