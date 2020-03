Image copyright Getty Images Natpis na slici Vest i Svift su u tubuletnim odnosima od 2009. godine

Čuveni telefonski razgovor između Kanjea Vesta i Tejlor Svift, uzrok njihove višegodišnje svađu, procureo je na internet.

Razgovor je vođen 2016. godine, kada je Vest tražio dozvolu Tejlor Svift da pomene njeno ime u pesmi Famous.

Kada je pesma objavljena, Svift se usprotivila zbog teksta u kojem je nazvana „onom kučkom".

Vestova supruga Kim Kardašijan je odmah potom objavila izmontiranu verziju razgovora, rekavši da je Svift za to dala saglasnost.

Međutim, snimak koji je procureo pokazuje da je Vest izostavio reč uvredljivu reč kada je pitao za dozvolu.

Dvoje muzičara su u turbulentnim odnosima od 2009, kada je Vest prekinuo govor Tejlor Svift na dodeli MTV nagrada. Svift je tada nagrađena za najbolji ženski spot.

Oduzevši joj mikrofon, Vest je rekao da singl Bijons Single Ladies zaslužuje nagradu više nego pesma You Belong With Me Tejlor Svift.

„Tejlor Svift, pustiću te da završiš", rekao je Kanje - ova rečenica ovekovečena je u jedan od najprepoznatljivijih mimova na internetu - „ali Bijons je snimila jedan od najboljih spotova svih vremena!"

Image copyright Getty Images Natpis na slici Nagrada iz 2009. je prva koju je Svift osvojila u kategoriji najboljeg spota

Njihov odnos se popravio sredinom 2010-tih, ali je objavljivanje pesme Famous izazvalo veliku svađu.

Svift je posebno negodovala zbog Vestovog stiha „Učinio sam onu kučku poznatom".

Kardašijan je priskočila u odbranu suprugu i rekla za magazin GQ da se Svift „u potpunosti složila" sa ovim stihovima.

„Znala je šta izlazi. Odjednom je počela da se pravi da nije znala. Kunem se, moj muž je dobio tolike kritike, a poštovao je protokol i čak je pozvao [Svift] da pita za odobrenje", rekla je Kardašijan.

Kardašijan je kasnije objavila izmontiranu verziju tog telefonskog razgovora, koja je prouzrokovala talas mržnje i besa prema Svift, naročito među fanovima koji su zatrpali društvene mreže pevačice emotikonima sa zmijom, želeći da kaže da je ispala dvolična.

Svift je odgovorila da snimak ne otkriva čitavu priču.

„Gde je snimak kako mi Kanje govori da će me nazvati 'onom kučkom' u pesmi? Ne postoji jer se to nikada nije ni desilo.

„Ne možete da kontrolišete nečiji emocionalni odgovor na prozivku da 'kučka' pred celim svetom.

„Ja sam htela da podržim Kanjea tokom tog razgovora, ali ne možete da se složite sa pesmom koju nikada niste ni čuli.

Nepravedno sam predstavljena kao lažov, dok zapravo nikada nisam dobila celu sliku niti učestvovala u pesmi, i to je napad na ličnost", rekla je Svift.

Situacija se pogoršala kada je Vest u spot ubacio voštanu figuru gole Svift.

Ona je, zauzvrat, ceo sledeći album Reputation posvetila posledicama Vestovog čina, a emotikon sa zmijom postao je lajt motiv njene svetske turneje 2018. godine.

„Feministkinje će dići dreku"

Ovog vikenda se snimak 23-minutnog razgovora između Vesta i Svift pojavio na internetu i činilo se da je Svift u pravu.

Reper na početku opisuje stihove pesme „Imam osećaj da bismo Tejlor Svift i ja još uvek mogli da spavamo zajedno", izostavljajući smeh Sviftove koja kaže da je ovaj deo zafrkavanje.

„Drago mi je da nije zločesto", kaže ona. „Definitivno mislim da, kada me već pitaš, naravno da ću reći 'Da, sviđa mi se, mislim da je presmešno'. Ali, moram da razmislim o tome".

Veliki deo razgovora vodi se oko alternativne verzije pesme „Tejlor Svift mi možda duguje seks", protiv čega se Svift buni.

Ako Vest objavi tu verziju, kaže Svift, „feministkinje će dići dreku".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Vest i Kim Kardašijan su se venčali 2014.

Kasnije, Vest oprezno postavlja pitanje u vezi s drugim, još škakljivijim stihom.

„Okej, a šta ako kasnije u pesmi kažem, hm... „Učinio sam je poznatom?", pita on.

Ton Svift se primetno menja dok odgovara Vestu da je prodala milione albuma pre nego što ju je prekinuo na dodeli MTV nagrada.

„Moraš da ispričaš priču onako kako si je ti video i onako kako si ti to iskusio", kaže ona.

„Znaš, ti stvarno nisi znao ko sam ja pre toga. Zar ne menja stvar to što sam prodala sedam miliona primeraka tog albuma [Fearless] pre nego što si ti to uradio, što se i desilo. Ti nisi znao ko sam ja pre toga. To je u redu".

Iako su procureli snimci nepotpuni, čini se da Vest nikada nije pomenuo da će nazvati Svift „onom kučkom" u pesmi. Ali se Svift i bez toga nije u potpunosti složila sa tekstom pesme.

„Moram da razmislim o tome zato što, znaš, kada čuješ tako nešto prvi put, jednostavno moraš o tome da razmisliš. Zato što je to potpuno ludo", kaže ona.

Vest odgovara obećanjem da će joj poslati pesmu sa „tačnim tekstom i svim drugim detaljima".

No oni koji podržavaju Svift kažu da reper nikada nije ispunio obećanje.

Ostaje nejasno kako je snimak dospeo na internet. Čini se, međutim, da je najzagrejanijim fanovima pomogao da odluče ko je u pravu: fanovi Svift kažu da je nepravedno optužena, a Vestvi - da je dobio indikretno odobrenje.

Zvaničnih komentra nije bilo, ali su i Svift i Kardašijan reagovale na postove fanova koji su nastavili da se prepucavaju.

Kardašijan je lajkovala tvit fana koji je napisao: „Snimak ne otkriva ništa novo. Svi smo to znali. Sada sam jako zbunjen".

Svift je za to vreme lajkovala nekoliko postova na njenom zvaničnom Tamblr nalogu, među njima i jedan u kom piše „Ko je sve vreme govorio istinu?" sa slikom pevačice koja pokazuje prstom.

„Evo kako se karma pobrine za sve kada je pustite", napisao je drugi fan, aludirajući na mogući naslov njenog sledećeg albuma o kojem se šuška.

Fanovi Sviftove su oduvek smatrali da Vest nije ispunio obećanje da joj pošalje ceo snimak, uključujući i stih u kojem kaže „ona kučka".

