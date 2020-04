Image copyright Getty Images Natpis na slici Prošlogodišnji pobednici

Vimbldon je otkazan prvi put od Drugog svetskog rata zbog pandemije koronavirusa.

Turnir je trebalo da se odigra između 29. juna i 12. jula.

Cela sezona turnira na travi je propala, a profesionalni tenis se nigde u svetu neće igrati barem do 13. jula.

Vimbldon je poslednji veliki letnji sportski događaj koji je otkazan, dok su Evropsko prvenstvo u fudbalu i Olimpijada u Tokiju pomerene za 12 meseci.

Rolan Garos, koji je trebalo da počne u maju, odložen je za 20. septembar.

„Ovu odluku nismo olako shvatili, a učinili smo to uz najveće poštovanje javnog zdravlja i blagostanja svih onih koji bi se okupili ukoliko bi se Vimbldon održao", rekao je Ian Hjuit, predsednik Teniskog saveza Velike Britanije.

„Teško nam je pala činjenica da su organizovanje turnira prethodno prekinuli svetski ratovi, ali nakon temeljnog i detaljnog razmatranja svih scenarija, verujemo da je na kraju ispravna odluka da se ovogodišnje prvenstvo otkaže", rekao je Hjuit.

Sve što turnir ima na raspolaganju biće usmereno na pomoć lokalnim zajednicama i onima kojima je potrebno.

„Naše misli su sa svima koji su bili i koji su i dalje pogođeni ovim do sada neviđenim događajima", rekao je on.

Zašto su sada odlučili?

Teniski savez Velike Britanije nije trebalo da donese odluku pre kraja aprila.

Da turnir nije otkazan, pripreme bi već morale da počnu - što je malo verovatno s obzirom na trenutna ograničenja kretanja u Velikoj Britaniji.

Prethodno se verovalo da će do kraja juna 40.000 ljudi moći da zauzme mesta na skučenim tribinama terena i uspe da prođe uskim stazama kompleksa.

Preporuka Vlade je da veliki skupovi treba da se otkažu, naročito zbog pritiska na hitne službe, koje moraju da budu prisutne.

Previše je optimistično pretpostaviti da će se potrebe za zdravstvenim službama vratiti na normalan nivo do sredine leta.

Tu je i problem percepcije.

U Teniskom savezu Velike Britanije ne žele da obožavatelji sporta gledaju kako organizuju velelpni sportski događaj dok broj smrtnih slučajeva i dalje raste i zemlja se bori sa pandemijom.

Tvrdoglavo držati rezervisan termin kalendaru, samo da biste naglo otkazali ili odložili događaj za nekoliko nedelja pre nego što biste morali da priznate poraz, ne bi nikako bilo u redu.

To nije način na koji Vimbldon funkcioniše.

Bolje je, umesto toga, suočiti se sa činjenicama i planirati uspeh u 2021. godini.

Šta je sa vraćanjem karata i finasijama?

Teniski savez Velike Britanije je osiguran tako da će se zaštiti od gubitaka.

Oni će zato moći da vrate novac od prodatih ulaznicama i medijima za emitovanje mečeva, ali i da sponzorima vrate sredstva. Sve će ih to, prema konzervativnim procenama, koštati više 200 miliona funti.

Tenisko udruženje dobija i „godišnji višak" zarade. Ova institucija finansira i tenis u Velikoj Britaniji za narednu godinu, a u 2018. godini troškovi su bili 40 miliona funti.

Verovatno će pasti, ali to ne bi trebalo da ostavi nepopravljivu rupu u finansijama Teniskog saveza, pogotovo jer imaju rezerve veće od 160 miliona funti.

Ali Savez je u poslednje dve godine ostao bez više od 12 miliona funti, zbog velikih gubitaka na terenima koji se igraju na travi. Ovogodišnji gubici će neminovno biti veći.

Hoće li u 2020. godini uopšte biti tenisa?

Niko ne očekuje da se održe turniri u Hamburgu, Baštadu, Bukureštu i Lozani 13. jula.

Olimpijada se već odlaže, a smatra se da su i prestižni događaji u Torontu i Montrealu sredinom avgusta ugroženi. Teniski savez SAD je ostavio mogućnost da se pomeri datum početka US Opena, koji bi trebalo da počne 31. avgusta.

Čak je bilo govora i iza kulisa kako bi US Open mogao da se održi u Indijan Velsu u Kaliforniji, u decembru.

Ali ako US Open izvučete iz Njujorka i pomerite ga za tri meseca - to neće biti to.

Iz Ženske teniske asocijacije žele da nadoknade izgubljeno vreme i nastave sezonu.

Ipak, priroda sporta je takva da igrači moraju da putuju od kontinenta do kontinenta, pa bi ova rasprava ipak mogla da postane akademska, barem kada je u pitanju 2020. godina.

Kao što je šampion Vimbldona 2006. godine Ameli Morezmo napisala na Tviteru ove nedelje:

„Mislim da ćemo morati da podvučemo crtu na tenisku sezonu 2020. godine.

„To je međunarodni krug = igrači svih nacionalnosti, kao i treneri, gledaoci i oni koji dolaze iz sva četiri dela sveta da ožive ove događaje.

„Nema vakcine = nema tenisa."

