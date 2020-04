Image copyright BBC/privatna arhiva Natpis na slici Solunske ulice su prazne

Možete li da zažmurite na trenutak i zamislite da sedite na solunskoj obali i ispijate kafu? Sunčate se i uživate u zvuku talasa i buzukija.

Takva slika, međutim, čak i onima koji su od solunskog šetališta uz more udaljeni svega nekoliko kilometara - ovih dana potpuno je nerealna.

Riva u drugom po veličini gradu Grčke zatvorena je od srede, a širom zemlje uveden je karantin.

Iz kuće se može izaći samo iz određenih razloga i uz dozvolu. U suprotnom - sledi kazna od 150 evra.

Grčka je među zemljama koje su uvele 24-časovni karantin, a pre vama su razglednice iz Barselone, Soluna i Milana o životu u takvim okolnostima.

Srbija je već više od pola meseca u vanrednom stanju, dok nadležni danima prete uvođenjem celodnevne zabrane kretanja zbog smanjenja rizika od zaraze i nepoštovanja donetih mera.

Trenutno je na snazi policijski čas kojim je zabranjeno kretanje od 17 časova do pet ujutru radnim danima i od subote u 13 časova do ponedeljka do pet ujutru.

To je najnovija mera koju je saopštio predsednik Aleksandar Vučić na konferenciji u četvrtak uveče.

Tako blizu, a tako daleko

Na ulicama Soluna ovih dana nema gužve, a i do morske obale drugog po veličini grada u Grčkoj lagano se stiže, bez zastoja u saobraćaju.

Ili bi se makar moglo - kada ne bi važio karantin.

U Grčkoj se zbog pandemije korona virusa napolje može samo iz određenih razloga i uz dozvolu, a od srede je zvanično zatvoreno i šetalište uz more u Solunu, kaže za BBC na srpskom Katarina koja već deset godina živi u tom gradu.

Ukoliko želi da izađe napolje, treba joj dobar razlog i popunjen obrazac sa zvaničnog sajta vlade.

„Na obrascu postoji šest razloga za izlazak napolje, a može se odabrati samo jedan", kaže Katarina za BBC na srpskom.

Uz popunjen obrazac, može u nabavku, lekaru i do apoteke, u poštu i banku, te da bi se obišla osoba kojoj je potrebna pomoć.

Razlog za izlazak je i fizička aktivnost i šetanje kućnog ljubimca, ali uz pravilo „ne više od dve osobe zajedno, na rastojanju od metra i po".

Dozvoljeno je - uz obrazac - ići i na sahranu.

„Grčka vlada, a mogu reći i dobar deo ljudi, prilično su ozbiljno shvatili situaciju - što je dosta neobično za njih", kaže Katarina.

Mere zaštite su preduzete relativno rano - još pre tri nedelje su zatvorene škole, ubrzo potom i kafići i restorani.

„Posle 20 dana karantina, vlada pokušava da pooštri mere, jer kao i uvek ljudi pokušavaju da pronađu rupu u zakonu i dovijaju se na razne načine", priča Katarina.

„Za sve navedene razloge može se poslati i besplatan SMS, gde se obavezno navodi ime i prezime i adresa stanovanja.

„Zaposleni moraju da popune poseban obrazac koji se štampa samo jednom i u njemu se navodi radno vreme", kaže Katarina.

Apele ljudima da se ne okupljaju na javnim mestima, u parkovima, na trgovima, šetalištima, nisu baš svi poštovali, kaže.

Kaznu od 150 evra zbog nepoštovanja karantina i izlaska bez dozvole do sada je dobilo oko 1.500 ljudi u toj zemlji.

Zatvorene su i naplatne rampe, a na put se može samo zbog posla.

„Sve je manje-više bilo u redu, dok u sredu nisu legla penzije. Onda je nastao haos ispred banaka. Propisano rastojanje se ne poštuje ni na pijacama."

Sve to je, kaže Katarina, navelo vladu da razmisli o novom pooštravanju mera.

„Razmatra se mogućnost da od petka svako mora da šalje isključivo SMS kako bi dobio dozvolu za izlazak, osim starijih od 65, da svako može izaći dnevno dva puta iz kuće i da ne sme biti van duže od tri sata."

Neke pijace u Solunu su zatvorene, a nekima su dodelili više prostora da bi se tezge postavile na metar i po odstojanja.

„Razmatra se potpuno zatvaranje svega osim apoteka i marketa, kao i potpuno zatvaranje rampi nedelju dana pred Uskrs, kako ljudi ne bi išli u vikendice", prepričava Katarina najnovije predloge za BBC na srpskom.

Rzmišlja se i o podizanju kazne na 300 evra, kaže.

Ovih dana u gradu u kom živi vreme je loše, pa se svako, kaže, dovija kako da prekrati vreme u stanu.

„Deci je počela eksperimentalna nastava i to, rekla bih, ide jako loše.

„Apoteke rade skraćeno, a maske ne mogu da se nađu, pa ih ni ne nosimo. Namirnica za sad ima - čak i toalet papira."

Uz to, dodaje, stiglo je i obećanje vlade da će pomoći sa po 800 evra sve koji su ostali bez posla, a poslodavcima su obećane olakšice.

Španski sertifikat o samoodgovornosti

Ako na ulicama španskih mesta šetate ne noseći kese iz nabavke, vrlo je verovatno da će vas policija zaustaviti i pitati kuda ste se uputili.

Izlazak iz kuće širom druge najposećenije zemlje na svetu moguć je samo uz posebnu dozvolu, a policija neprestano cirkuliše kroz naseljena mesta, kako u policijskim automobilima, tako i u civilu, priča Bogdan Stevanović koji živi u Barseloni.

Zabranjeno je okupljanje u parkovima, na plažama, šetalištima, zastajkivanje na ulicama, razgovaranje u grupama u bilo kom javnom prostoru.

„U određenim situacijama, policija sa razglasa iz automobila saopštava i opominje građane na odredbe vanrednog stanja i karantina", kaže za BBC na srpskom Bogdan.

„U Kataloniji kada ste napolju, morate da imate sertifikat o samoodgovornisti u kom navodite lične podatke, lokaciju kuda ste krenuli i razlog zbog kog ste izašli iz kuće."

Razlozi mogu da budu nabavka namirnica i lekova, odlazak kod lekara, na posao uz navođenje firme poslodavca, povratak na kućnu adresu, pomoć ugroženima, odlazak do bankomata i viša sila.

Odredbe o kretanju građana dodatno su pooštrene krajem marta, pa je svima - osim onima koji rade u 25 oblasti koje su od vitalnog značaja - zabranjeno da idu na posao.

Oni koji rade u tim oblastima moraju da imaju potvrdu poslodavca kojim će opravdati izlazak van kuće.

Među njima su lekari, policajci, vojnici, radnici u supermarketima, vodosnabdevanju, telekomunikacijama, ali i novinari i zaposleni u oblasti zaštite od porodičnog i seksualnog nasilja.

„Svima ostalima zabranjeno je kretanje van stana, osim u slučajevima navedenim u sertifikatu o samoodgovornosti", priča Bogdan.

Policija, kaže sagovornik BBC-ja, jedino može kontrolisati izlazak iz mesta stanovanja - postoje punktovi na kojima se stanovnici zaustavljaju i kontrolišu.

„Koliko će ko puta izaći dnevno do prodavnice ili kontejnera ili da prošeta psa - nije moguće kontrolisati, ali se računa na odgovornost građana", prenosi Bogdan.

Postoje i preporuke da u prodavnicu ide samo jedan član domaćinstva koji je zdrav, da nosi masku i rukavice, plaća kreditnom karticom, a ne kešom, drži odstojanje od jednog metra i da se, ukoliko je moguće, nabavka namirnica obavlja jednom nedeljno.

„Javni prevoz i dalje funkcioniše, smanjenim obimom, a odnedavno je na teritoriji Barselone besplatan jer je ideja da ljudi koji moraju da rade i obavljaju tih 25 delatnosti od vitalnog značaja - imaju besplatan prevoz", kaže on.

Italijanski scenario

U Srbiji se ovih dana često pominju i španski i italijanski scenario epidemije.

Te dve zemlje su najbrojnije u Evropi po broju zaraženih i umrlih od posledica korona virusa.

Marija Stevuljević se pre mesec dana preselila iz Beograda u Milano i od tada je u karantinu.

Uči, kuva, radi onlajn vežbe, a vikendom se sredi i virtuelno ide u grad s prijateljima.

Apeninsko poluostrvo je od 9. marta zatvoreno i važe posebna pravila za izlazak iz kuće.

„Zabranjeno je da dve osobe idu zajedno u kupovinu, a pre ulaska u radnju je obavezno merenje temperature, dezinfekcija ruku i nošenje rukavica.

„Zbog toga izlazim retko, jer moj partner može da ponese više. On odlazi na 10 dana u veću kupovinu, a i tada kupi samo ono najneophodnije."

Marija tako ne izlazi na ulicu često, ali „srećom, zgrada ima zajedničku baštu, pa izađem da protegnem noge ili da popijem kafu i pročitam knjigu."

„Ali samo ako nema drugih ljudi napolju", kaže Marija za BBC na srpskom.

Italija je prema prvim planovima od 3. aprila trebalo ponovo da bude „slobodna", ali će mere biti produžene bar do 13. aprila.

„Iako postoji blagi pad u broju zaraženih, to nije dovoljno da bi ukinuli restriktivne mere - a to je da je sve zatvoreno, osim onog minimuma neophodnog za koliko-toliko normalno funkcionisanje.

„Dobro je što na sajtu vlade piše detaljno šta se sme, a šta ne sme. Tako, na primer, roditelji sa decom sada mogu da prošetaju oko kuće, vlasnici mogu da izvode pse, lanac snabdevanja hranom i gorivom funkcioniše", prepričava Marija.

U Italiji, svaki guverner regije ima prava da prilagođava pravila.

„Vinćenco de Luka, guverner Kampanje je postao poznat na društvenim mrežama, jer je sam lično slao ljude sa ulice kućama", priča Marija.

Za nepoštovanje pravila o ograničenom kretanju, važe stroge kazne - od 400 do 3.000 evra ili do pet godina zatvora.

„Moj je utisak da ljudi ne poštuju mere karantina u potpunosti, jer je i dalje jako visok broj zaraženih."

Za izlazak napolje potreban je dokument, koje je do sada menjan nekoliko puta, što zbunjuje ljude i slabo ga koriste, priča Marija.

„Ukoliko vas policija zaustavi na ulici, a nemate taj papir i dovoljno dobar dokaz zašto ste napolju, dobićete kaznu.

„Ako ste izašli da se samo prošetate, to nije dovoljno dobar razlog. To je nekada teško proveriti, ali ipak kontrolišu. U manjim gradovima je kontrola mnogo stroža nego u većim."

Virus je do sada registrovan u 181 zemalja. Zaraženo je više od milion ljudi, više od 208.000 se oporavilo, dok je više 50.000 ljudi umrlo.

Italija i Španija sa po više od 110.000 potvrđenih slučajeva, druga su i treća zemlja po broju zaraženih korona virusom u svetu.

U Grčkoj je do sada potvrđeno više od 1.400 slučajeva. Umrlo je i oporavilo se po više od 50 ljudi.

