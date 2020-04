Image copyright Warner Music Natpis na slici Njen novi album duboko je ukorenjen u osamdesete godine, sa referencama na Princa, Blondi, INXS i Madonu

Pre četiri nedelje, Dua Lipa je doletela nazad u London nakon što je nastupila na Mardi gra festivalu u Sidneju, samo da bi u stanu zatekla poplavu.

Kantautorka je iznajmila smeštaj preko Airbnb-a dok se ne završe radovi. Sada su ona i njen dečko osuđeni na boravak u tom stanu do kraja blokade.

„Zaista uživam u ovome", kaže ona za BBC preko telefona". „Radim stvari koje inače ne mogu da postignem, kasnije ustajem, čitam knjigu i stižem da gledam TV serije."

Kasnije ustajanje jednostavno nije bilo u planu ovog meseca.

Duin drugi album Future Nostalgia bio je planiran za objavljivanje početkom aprila, a njen raspored do kraja 2020. godine bio je ispunjen - svetskom turnejom, nastupom na Glastonberiju i pojavljivanjem u emisiji Uživo subotom uveče, sve zakazano da se desi u narednim nedeljama.

Ali dok su Lejdi Gaga, Sem Smit i Haim odložili albume zbog korona virusa, Dua je odlučila da svoj objavi, poklonivši ga obožavaocima nedelju dana pre nego što je najavljen.

Zvezda je pričala sa fanovima iz izolacije u Londonu

To nije bila laka odluka. Zvezda je bila u suzama dok je saopštavala vest uživo na Jutjubu, u određenoj meri i zbog toga što je album u međuvremenu procureo (situacija koju je kasnije opisala kao „veliku gnjavažu").

Kad se sve sabere i oduzme, smatra da je bilo važnije da račun bude čist nego lupati glavu o „savršenoj" strategiji za objavljivanje.

„Snimila sam ovaj album da posluži kao bekstvo od bilo kakvih pritisaka, anksioznosti i mišljenja spoljnog sveta", kaže ona.

„Jeste, bio je pravljen da se sluša napolju u klubovima i na festivalima - ali sam istovremeno želela da podarim ljudima neku sreću tokom ovog perioda, da ne moraju da misle o onome što se dešava, da se samo isključe i plešu."

„On je možda baš trebalo da izađe sad, bolje pre nego kasnije."

Od albuma Future Nostalgia trenutno se očekuje da završi na prvom mestu britanske top liste i među prvih pet mesta američke. On je i do sada jedan od najbolje ocenjenih albuma 2020. godine, sa prosečnom ocenom od 88 na Metakritiku.

Kao što mu samo ime govori, zvuči kao nostalgična ploča iz 2050. godine - njene laserske pop melodije ukrštene su sa snažnim fanki basom i disko ritmom.

Dua je osmislila ovaj koncept krajem 2018. godine, dok se šetala glavnom ulicama Las Vegasa.

„Već sam počela da radim na albumu i znala sam da želim da odražava moje uticaje iz detinjstva, ali nisam još bila odlučila u kom pravcu želim da idem", priseća se ona.

„Nosila sam slušalice, šetala se kako bih razbistrila glavu i onda mi je samo sinulo: 'Oh, znam, Nostalgija budućnosti bi mogla da funkcioniše."

„Isprva sam se brinula da je to suviše direktno, suviše bukvalno, ali dok sam se vratila u hotel, ideja je već očvrsla u mojoj glavi."

„Poslala sam poruku menadžeru i rekla mu: 'Imam naslov albuma, krenuću da radim unazad odatle.'"

Očekuje se da će album završiti na prvom mestu britanske liste u petak

Prva pesma koja je uspela da dočara suštinu te ideje bila je Levitating, euforični džem na rolšuama koji ima 103 bpm, isti zarazni ritam kao i Night Fever od Bee Gees.

„Ta pesma pomogla je da oblikuje album", kaže Dua, koja se „toliko uzbudila" u studiju da je snimanje postalo improvizovana žurka.

„Jeli smo toliko krofni da smo bukvalno levitirali, toliko smo bili urađeni od šećera", rekla je ona fanovima tokom sesije pitanja i odgovora prošle nedelje.

„Ljudi vas doživljavaju kao veštački proizvod"

Za razliku od njenog istoimenog debitantskog albuma, na ovom je ona potpisana kao autorka na svakoj pesmi. Kao posledica toga, imate jasniju sliku o njenoj ličnosti - pametna, odlučna, strastvena i istinski, istinski posvećena plesu.

„Na mojoj prvoj ploči, imala sam sreće što sam dobila pesme kao što su New Rulesi Be The One koje nisam ja pisala, ali koje su istovremeno veliki sastavni deo moje karijere", kaže ona. „Ali sam smatrala i da imam još mnogo toga da uradim da bih se dokazala."

„Kad ste pop zvezda, ljudi vas doživljavaju kao veštački proizvod, i misle da vas potpisuju na pesmi samo zato što ste se pojavili. Ali u slučaju pesama koje jesam ja napisala, ja sam bila na tim sesijama i one jesu moja lična iskustva. I to je nešto što sam želela jasno da prenesem u svakom intervjuu koji sam uradila."

Ovaj put, Dua kaže da nije nastupila sa stavom da će odbijati pesme drugih ljudi. Samo je ispalo da je bila „veoma inspirisana i znala tačno šta želi da kaže."

To je najočiglednije na dve pesme koje otvaraju i zatvaraju album. Obe se bave različitim aspektom feminizma, sa tematskom naslovnom numerom koja objavljuje: I know you ain't used to a female alpha.

„Ne želim da poručim da sam to ja", kaže ona. „Ali kad pevate tu pesmu, prosto poželite da se osetite jačom i snažnijom."

Album zatvara reflektivnija Boys Will Be Boys, koja iskazuje svakodnevne strahove sa kojima se žene suočavaju ali muškarci retko moraju o njima da razmišljaju - od ignorisanja, preko nipodaštavanja do pretnje nasiljem.

Jedan upečatljiv stih o „putting your keys between your knuckles" nastao je na osnovu iskustva iz stvarnog života.

„Sećam se kako bih se vraćala kući, naročito zimi, kad bih izlazila iz autobusa i samo pokušavala da stignem do svog stana, na tri minuta hoda od moje autobuske stanice, i jednostavno bila prestravljena od momaka koji su mi dobacivali sa bicikala po kraju", priseća se pevačica.

Uvrstila je taj stih da bi se obratila direktno obožavateljkama „kako bi one mogle da se osećaju kao da su primećene, da ih je neko saslušao i da znaju da sve mi prolazimo kroz isto."

Potruditi se više

Ova pesma ostvarenje je svega što je Dua govorila o feminizmu još otkako ju je pesma New Rules katapultirala u globalnu slavu pre tri godine.

Ona je govorila o pravu na abortus, kritikovala ophođenje prema ženama u Saudijskoj Arabiji i predstavila „plan za razvoj muzičke industrije u pet tačaka" na Kembridž Junionu.

Čak i na dodeli Gremija, gde je osvojila nagradu za najbolju novu muzičarku 2019. godine, iskoristila je vreme koje je dobila na podijumu da kritikuje bivšeg predsednika Studijske akademije Nila Portnoua, koji je izjavio da žene moraju više da se „potrude" ukoliko žele ravnopravniju zastupljenost na dodelama nagrada.

„Bila sam mnogo kritikovana zato što sam se oglasila po tom pitanju, ali to su stvari koje meni mnogo znače - i to vam je to", kaže ona. Mnoge druge pop zvezde bi se prosto ugrizle za jezik ili izbegle takvu vrstu konfrontacije.

Nisam osetila potrebu da pronađem nekoga da napiše pesme za mene, rekla je Dua Lipa

Žilavost joj je, međutim, u krvi. Nakon što je rođena u Londonu, njeni roditelji, poreklom kosovski Albanci, vratili su je u Prištinu kad je imala 13 godina - ali tamo je provela svega dve godine, pre nego što se vratila u Veliku Britaniju, ovaj put sama, da bi ostvarila san da postane pevačica.

„Smatrala sam da nemam dovoljno prilike da to uradim na Kosovu."

„I tako, kad sam se preselila nazad u London sa 15 godina, još uvek sam išla u školu, ali sam mislila da ću iskoristiti društvene mreže u svoju korist i postaviti neke svoje obrade na internet."

„Duboko u sebi želela sam da mi se desi ono što se desilo Džastinu Biberu, da me neko otkrije preko Jutjuba".

Jedno od njenih prvih televizijskih pojavljivanja bilo je u reklami za X Factor (iako se nikad nije prijavila na audiciju za emisiju)

Da bi zaradila novac za muzičke sesije, radila je u restoranima i noćnim klubovima, na kraju uspevši da potpiše ugovor za ploču sa 18 godina.

Njen debitantski album odlagan je tri puta dok je radila na tome da ostvari veći uspeh na top listama - ali u februaru 2017, godine, imala je istovremeno tri singla u top 15.

Tog leta, pesma New Rules lansirala je njenu karijeru u stratosferu. Pastelno obojena poruka ženske solidarnosti u video spotu - devojke se oslanjaju jedna na drugu, paze jedna na drugu i podržavaju jedna drugu - iskristalisala je sve što je činilo Duu Lipu jedinstvenom.

To iskustvo pomoglo joj je i da definiše ko želi da bude kao umetnica.

„Osećam da sam mnogo više u dodiru sa tim ko sam sada", kaže ona. „Imam vrlo jasnu predstavu o tome šta radim i šta želim da kažem. Stvari kojih se ne bojim."

Ta samouverenost postavila je ton za Future Nostalgia. Ostavila je ploču po strani nakon što ju je završila da bi mogla da se skoncentriše na vizuelnu stranu projekta (omot albuma bukvalno je smešta na vozačevo sedište) i da poradi na koreografiji.

„Na mojoj prvoj ploči, sve sam učila u hodu", kaže ona. „Osećala sam se kao da su prva tri nastupa svake turneje moji dani za probe, tu sam pokušavala da shvatim kako će mi izgledati set lista, kako ću nastupati, kako ću se obraćati publici i sve to."

„Najbolja što mogu da budem"

„Ovaj put sam znala da želim da završim ploču i da se onda potpuno posvetim aspektu nastupa, da se postaram da imam dovoljno vremena za probe, da budem sigurna da je svaki nastup jedinstven."

„Znala sam šta sve moram da uradim da bih bila najbolja što mogu da budem, tako da sam se postarala da imam dovoljno vremena da to mogu da postignem."

Promena je bila očigledna kad je Dua izvela povratnički singl Don't Start Now na dodeli MTV-jevih Evropskih muzičkih nagrada u novembru prošle godine. Fanove koji su prethodno ismevali njeno ponašanje na bini osvojili su njeni plesni pokreti i scenografija.

Bilo je to, priznaje ona, „prvi put da sam sišla sa bine i bila istinski ponosna na sebe."

Od tog trenutka, sve u vezi sa Duinim drugim albumom išlo je po planu - sve do izbijanja epidemije korona virusa. I zato je sigurno skrhana što su njeni planovi za ostatak leta uništeni?

„Oh, bila sam istinski uznemirena, ali to je mala cena koju sam morala da platim", kaže ona.

„Moj cilj s ovim albumom oduvek je bio da snimim pesme koje će dugo živeti. Tako da jednom kad se sve ovo završi, nadam se da ću moći da nastavim tamo gde sam stala i da ću moći da izađem, putujem na festivale, izvodim ove pesme i nastupam po klubovima samo zato što mi se to radi."

A ako Dua Lipa želi da se nešto desi, možete biti skoro sigurni da i hoće.

Album Future Nostalgia pušten je u prodaju.

