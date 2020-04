Image copyright Getty Images

Bil Viters, proslavljeni soul pevač čiji su hitovi Ain't No Sunshine i Lean On Me obeležili savremenu muziku, preminuo je u 81. godini srčanih komplikacija, saopštila je njegova porodica.

Pevač je preminuo u ponedeljak u Los Anđelesu, izjavili su predstavnici porodice agenciji Asošijejted pres.

Opisali su ih kao „povučenog čoveka čije je srce težilo da se poveže sa svetom".

„Iskreno je razgovarao sa ljudima i povezivao ih jedne s drugima", navodi se u izjavi.

Pevač prepoznatljivog glasa je napisao neke od najpoznatijih soul pesama sedamdesetih poput Just The Two Of Us, Lovely Day i Use Me.

Iako je prestao da snima još 1985. godine, njegove pesme su ostvarile veliki uticaj na R&B i hip-hop muziku.

Eminem je iskoristio sempl The Two Of Us u hitu iz 1997. godine Bonnie And Clyde.

„Skrhani smo zbog gubitka našeg voljenog i posvećenog supruga i oca", naveli su članovi porodice.

„Povučeni čovek čije je srce težilo da se poveže sa svetom njegovim stihovima i muzikom, iskreno je razgovarao sa ljudima i povezivao ih jedne s drugima."

„Kako je vodio miran život sa porodicom i prijateljima, njegova muzika će zauvek pripadati svetu. U ova teška vremena, molimo se da njegova muzika ponudi utehu i radost dok su fanovi sa svojim najbližima", saopštila je porodica.

Image copyright Getty Images

Rođen 1938. godine, Viters je bio najmlađi od šestoro dece. Njegov otac je umro kada je Viters bio dečak, pa su ga odgajile majka i baka.

Muzikom je počeo da se bavi u 29. godini, nakon devet godina provedenih u mornarici.

Sam je naučio da svira gitaru između smena dok je radio na fabričkoj traci, proizvodeći toalet daske za kompaniju Boing aviona.

Ušteđevinu je iskoristio da plati snimanje pesama u studiju.

Njegova pesma Lean On Me zasnovana je na iskustvu odrastanja u rudarskom gradu u Zapadnoj Virdžiniji. U teškim vremenima, komšije bi pomagale jedni drugima.

Pesma je u poslednje vreme povezana sa pandemijom korona virusa, kako su ljudi počeli da objavljuju njihove verzije te numere, šaljući podršku zdravstvenim radnicima.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk