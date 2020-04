Image copyright Reuters Natpis na slici Džo Bajden (levo) i Berni Sanders (desno)

Senator Berni Sanders suspendovao je kampanju za predsedničke izbore u Americi ove godine.

Njegova odluka otvara put Džou Bajdenu da bude kandidat demokrata na izborima ove godine.

Sanders je obavestio saradnike tokom konferencijskog poziva u sredu, pre nego što će se preko interneta obratiti pristalicama.

Sedamdeset osmogodišnji Sanders, koji sebe opisuje kao demokratskog socijalistu, stekao je široku podršku postavljajući pitanja zdravstvenog osiguranja i problema radničke klase u centar izborne platforme.

„Preobrazili smo američku svest u onu koja pokazuje kakva nacija možemo da postanemo i ova zemlja je zato načinila veliki korak napred u nikad okončanoj borbi za ekonomsku, društvenu, rasnu i ekološku pravdu", rekao je Sanders pristalicama u živom prenosu preko interneta.

„Naš pokret je pobedio u ovoj ideološkoj bici", dodao je on.

Sanders je dugo bio vodeći u trci za kandidata Demokratske stranke, ali je posle preliminarnih partijskih izbora izgubio prednost.

Pred izbore 2016. godine, Sanders nije odustao od kampanje za nominaciju demokratskog kandidata, ali je na kraju izgubio od Hilari Klinton.

Poslednjih nedelja, Sanders je vodio kampanju preko događaja organizovanih na internetu zbog povećanog opreza usled izbijanja epidemije virusa Kovid-19.

Senator iz Vermonta najbliži levim politikama tokom ovogodišnjeg izbornog kruga vodio je kampanju u kojoj je pozivao na zdravstvenu zaštitu za sve, besplatne državne koledže, podizanje poreskih stopa za bogate i povećanje minimalne zarade u Americi.

Iako je stekao snažnu podršku mlađih glasača, Sanders nije uspeo da privuče afro-američke birače u južnim američkim državama tokom preliminarnih izbora za kandidata Demokratske stranke.

