Brus Springstin je rekao da je „skrhkan" posle vesti o smrti legendarnog kantri folk muzičara Džona Prajna.

Prajn, dobitnik nekoliko Gremi nagrada, preminuo je u utorak u 73. godini života od posledica korona virusa, potvrdio je njegov izdavač.

Pevač i kantautor koji je obeležio američku i svetsku muzičku scenu bio je u bolnici u Nešvilu od prošle nedelje, a njegova supruga i menadžerka Fiona Vilan Prajn je objavljivala podatke o njegovom stanju.

„Džon i ja smo bili novodilanovci zajedno ranih 1970-tih i on nikad nije bio ništa drugo do najdraži momak na svetu", napisao je Springstin na Tviteru.

„Pravo nacionalno blago i tekstopisac za sva vremena."

Prajna su cenili i njegovi vršnjaci, među njima i Bob Dilan i Džoni Keš.

Prajn je izdavao za Atlantik Rekords, a prvi samostalni album objavio je 1971, pošto je pevač i kantautor Kris Kristoferson video njegov nastup u jednom čikaškom klubu.

Najpoznatije pesme sa albuma Angel from Montgomery, Paradise, i Sam Stone, otkrivale su gorke tragikomične slike američkog društva i prerasle u himne antiratnog pokreta.

Pošto je tokom Vijetnamskog rata bio američki vojnik u Nemačkoj, Prajn se vratio kući u Čikago gde je radio kao poštar.

Dok je delio poštu, stvarao je pesme koje su mu donele titulu jednog od najuticajnijih američkih umetnika.

„Uporedio sam deljenje pošte s boravkom u biblioteci bez knjiga. Jednostavno, imaš vremena da budeš miran i razmišljaš. I tako je nastalo mnogo pesama", rekao je Prajn za list Čikago Tribjun 2010. godine.

„Ako bi pesma bila dobra, zapamtio bih je i kasnije zapisao."

„Prelepe peseme"

Govoreći za Hafington post 2009. godine, Dilan - koji je nastupao s Prajnom - opisao je njegovu muziku kao „čisti Prustovski egzistencijalizam".

Robi Robertson iz grupe The Band, opisao je Prajna kao „genija".

„Njegov rad... svetionik bistre bele svetlosti koji seče mračne dane", dodao je bivši frontmen Led Cepelina i solo zvezda Robert Plant.

„Njegov šarm, humor i ironija mnogo će nam nedostajati."

Prajn je osvojio prvu od četiri Gremi nagrade 1991, za album The Missing Years, u kategoriji za najbolji savremeni folk album. U istoj kategoriji je trijumfovao i 2005, s albumom Fair and Square.

„Pridružujemo se svetu oplakujući odlazak kantri i folk pevača i kantautora Džona Prajna", saopštila je diskografska kuća Recording Academy.

„Cenjen širom sveta kao jedan od najuticajnijih tekstopisaca svoje generacije, Džonov uticaj nastaviće da inspiriše muzičare godinama. Njegovoj supruzi upućujemo najdublje saučešće."

Prajn je 2008. operisao rak grla, 2013. rak pluća, a šalio se da mu je to poboljšalo glas.

The album included songs like Angel from Montgomery, Paradise, and Sam Stone, which gave bittersweet tragic-comic snapshots of American society and fed into the anti-war movement.

After serving in the US army in Germany during the Vietnam war, Prine returned home to Chicago where he worked as a postman.

While doing his mail rounds, he wrote songs that would see him emerge, from open mic nights, as a key player on the windy city's folk revival scene in the 1970s and go on to become one of America's most influential artists.

"I likened the mail route to being in a library without any books. You just had time to be quiet and think, and that's where I would come up with a lot of songs," Prine told the Chicago Tribune in a 2010 interview.

"If the song was any good I could remember it later and write it down,"

'Beautiful songs'

Speaking to the Huffington Post in 2009, Dylan - who performed with Prine - described his music as "pure Proustian existentialism".

"Midwestern mind trips to the nth degree. And he writes beautiful songs."

Robbie Robertson, from The Band - who used to back Dylan - described Prine as "a genius".

"His work... a beacon of clear white light cutting through the dark days," added former Led Zeppelin frontman and solo star Robert Plant. "His charm, humour and irony we shall miss greatly."

He won his first of four Grammy Awards in 1991, for The Missing Years, which bagged best contemporary folk album. It was a category he would top again in 2005 for Fair and Square.

"We join the world in mourning the passing of revered country and folk singer/songwriter John Prine," the Recording Academy wrote in a statement.

"Widely lauded as one of the most influential songwriters of his generation, John's impact will continue to inspire musicians for years to come. We send our deepest condolences to his loved ones."

Prine underwent cancer surgery on his throat in 2008 - and on his lungs in 2013 - but joked that it had actually improved his singing voice.

"If I can make myself laugh about something I should be crying about, that's pretty good," he said.

