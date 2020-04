Image copyright WBSS/EA

Udarac je upućen u sedmoj rundi - nezgodni aperkat Džoa Frejzera pogodio je Lenoksa Luisa pravo u vilicu.

Bivši britanski svetski šampion pokušao je da održi oslonac, ali se zateturao unazad, a sudija mu je odbrojao do kraja.

Smoukin Džo je podigao rukavicu u znak trijumfa, dok je hiljade obožavalaca kod kuće uživalo u tom istorijskom trenutku.

Zapravo, svi su bili kod kuće - uključujući i boksere, koji su se, naravno, odavno povukli.

I sam Luis je gledao iz samo-izolacije. On je tvitovao: „Čestitke Smoukin Džou na velikoj pobedi. Potrefio me je sjajnim udarcem od kog nisam uspeo da se oporavim. Skidam mu kapu!"

Događaj je bio najnoviji virtuelni meč u organizaciji Super serije svetskog boksa (WBSS).

Otkako je korona virus primorao kompaniju da otkaže sve događaje iz stvarnog života, ona se okrenula gejmingu da bi zabavila obožavaoce najvećim bokserima teške kategorije svih vremena sukobljenim jedni protiv drugih u šampionatu koji je strimovan onlajn.

Ponovo izumeti točak

Image copyright Aston Martin Red Bull

Borbe se održavaju uz pomoć simulacija kompjuter protiv kompjutera u igri Elektronik Artsa iz 2011. godine Fight Night Champion.

Uključili su se ljubitelji boksa iz celog sveta, a prva dva nadmetanja pogledalo je skoro pola miliona ljudi, prema podacima ove kompanije.

Suosnivač i promoter WBSS-a (a sada i eWBSS-a), Kale Sauerlend, kaže da on i industrija očajnički žele da pandemija prođe kako bi mogli da se vrate ponovnom punjenju arena. Ali ovaj promoter rođen u Nemačkoj a odrastao u Londonu kaže da je zapanjen reakcijom na njegov e-sportski eksperiment.

„Bio je to do sada ogroman uspeh i on samo raste", rekao je. „Mi ćemo i dalje biti promoteri boksa kad se sve ovo završi, ali mislim da je sada vreme da se ponovo izumi točak i da malo zabavimo ljude."

Točak se otkriva svuda u svetu i to u mnogim različitim sportovima.

Formula 1 je strimovala svoj prvi Virtuelni Grand pri svih vremena, sa sve timom komentatora i gostima. Slavne ličnosti uključujući pevača Liama Pejna i biciklistu ser Krisa Hoja vozili su jedan protiv drugog i u timovima iz vlastitih domova, u izolaciji.

Image copyright Valve: The International Natpis na slici Za redovne učesnike u e-sportovima kao što je Johan Sandstajn ovo je veoma zabavan razvoj događaja

Televizijske stanice su se takođe uključile u čitavu akciju. U SAD-u, više od 900.000 gledalaca gledalo je inauguracijsku eNascar iRacing premijernu pro seriju na Foks sportu. Mreža je najavila da će biti domaćin čitavoj sezoni trka stok-auta, u zamenu za sve one koje su izgubljene zbog pandemije.

Za redovne učesnike u e-sportovima kao što je Johan Sandstajn ovo je veoma zabavan razvoj događaja.

Ovaj dvadesetšestogodišnjak poznat onlajn kao N0tail, nalazi se u samom vrhu liste kao najuspešniji igrač e-sportova svih vremena, zaradivši do sada skoro 7 miliona dolara od nagrada igrajući Dotu 2.

„Odavno traje sukob sporta i e-sporta, a mi smo često bili optuživani da kopiramo sportsku scenu i sada, eto, prisustvujemo tome da sportski svet prepisuje od e-sveta, što je meni posebno smešno."

Sandstajn se trenutno nalazi u izolaciji u svom domu u Portugalu, ali ovaj danski profesionalac mora da se prilagodi novim okolnostima jer je njegovo takmičenje otkazano u poslednji čas zbog virusa.

„Bila je to gorka pilula kad su otkazali naš veliki turnir", rekao je on. „Lično sam imao produženi odmor i bio veoma uzbuđen što ću učestvovati u ovome i to su mi prosto uzeli pred nosom. Strašno će mi nedostajati."

Zvezda e-sporta proslavila se i obogatila igrajući za mase širom sveta i ona sada pokušava da se ubaci u striming da bi imala nešto da radi i da bi se povezala sa obožavaocima. On priznaje da će, makar narednih nekoliko meseci, „svi gledaoci biti tamo".

I velike e-sportske kompanije to znaju i već se organizuju događaji sa visokim nagradnim fondom kako bi se skoro globalna izolacija što više iskoristila.

Popularna košarkaška igra NBA 2K organizuje svoj prvi turnir „3 na 3" u kom igrači mogu da učestvuju onlajn za nagradni fond od 25.000 dolara.

Image copyright Amy Bayliss Natpis na slici Gamer Amy Bayliss has seen more viewers on Twitch

Striming igara uopšte doživeo je eksploziju popularnosti. Na Tviču, najvećoj platformi za igre, učešće iz nedelje u nedelju raste, a prosečni broj istovremenih gledalaca sada je veći od 1,5 miliona, prema Tvičovom tragaču.

Ejmi Bejlis, koju njeni obožavaoci znaju kao Bejmilif, strimuje četiri dana nedeljno na Tviču i kaže da je primetila porast ne samo u broju gledalaca, već i u razgovorima dok je ona onlajn.

„Mnogo ljudi se u ovom trenutku okreće strimingu uživo zato što su kod kuće, dosadno im je i svi se osećaju izolovano", kaže ona.

„Ali ne radi se samo o uključivanju da bi se gledala nečija umešna igra, jednako se radi i o osećaju pripadnosti i zajedništva."

Broj ljudi koji zapravo igra takođe je u porastu. Na Stimu, najvećoj PC platformi za igre, u nedelju je postignut novi rekord, sa 20,7 miliona igrača koji aktivno igraju ili ćaskaju na platformi istovremeno.

Sa ovim bumom dolazi i zabrinutost iz nekih krugova koliki opseg se koristi za gejming i napor kojem on izlaže internet mreže. Sam gejming je relativno lagan po upotrebu interneta, ali samo skidanje igara može poprilično da optereti opseg.

Da bi se izborio s ovim, Plejstejšn je nedavno ograničio brzine skidanja širom Evrope, a druge kompanije, uključujući Tvič, takođe su smanjile kvalitet strimova da bi pomogle internet provajderima da se izbore se celokupnim pritiskom pod kojim su se odjednom našli.

Gejmerska industrija, čini se, radi žestoko na tome da iskoristi ovaj novi talas popularnosti, a da istovremeno minimizuje udarac koji taj bum vrši na servise.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk