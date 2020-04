Image copyright EPA Natpis na slici Policija deli zaštitne maske na železničkim i metro stanicama u Španiji

Španija, jedna od zemalja najteže pogođena korona virusom, počinje da ublažava neke od striktnih mera zabrane kretanja koje su dovele do zastoja u privredi.

Ljudima zaposlenim u proizvodnji, građevini i nekim drugim službama biće dozvoljeno da se vrate na posao, ali moraju da se drže striktnih bezbednosnih pravila.

Ostatak stanovništva još uvek mora da ostane kod kuće.

Više od 16.970 ljudi sa Kovid-19 je umrlo u Španiji, ali stopa novoobolelih opada.

Italija - najteže pogođena zemlja u Evropi, sa skoro 19.900 smrtnih slučajeva, dozvoliće uskom krugu firmi da nastave sa radom od utorka.

Ministar zdravlja Španije je rekao u nedelju da je dnevni broj umrlih umereno povećan - 619 smrtnih slučajeva u poslednjih 24 časa, nakon manjih brojeva u prethodna tri dana.

Ipak, broj novoobolelih je gotovo upola manji u odnosu na prethodnu nedelju - 4.167 potvrđenih slučajeva čime je ukupan broj dostigao 166.019.

„Još uvek smo daleko od pobede i trenutka kada će se naši životi vratiti u normalu", upozorio je premijer Pedro Sančez.

„Svi smo nestrpljivi da se vratimo na ulice... ali naša želja da pobedimo ovaj rat i sprečimo da se bolest vrati je još veća", dodao je.

Vlada je u ponedeljak ublažila neke od restriktivnih mera koje su uvedene 27. marta i dozvolila kompanijama čiji zaposleni ne mogu da rade od kuće da ponovo počnu sa radom.

Vlasti nameravaju da podele 10 miliona zaštitnih maski u javnom prevozu.

Zaposleni u proizvodnji i građevini mogu da se vrate na posao, ali drugi ljudi moraju da ostanu kod kuće

Šef regionalne administracije u Kataloniji, Kim Tora, izjavio je da neće prihvatiti nikakvo ublažavanje mera za radnike koji nisu na ključnim poslovima, upozorivši da je „rizik od nove epidemije i druge zabrane kretanja ogroman".

Sančez je rekao da je odluka doneta posle konsultacije sa odborom stručnjaka.

On je objasnio da to ne znači da je Španija ušla u „drugu fazu" borbe protiv virusa korona, kada će doći do daljeg ublažavanja mera. Do toga može doći za najmanje dve nedelje i biće „veoma postepeno", dodao je.

Građevinski radnici mogu da rade samo u područjima gde su udaljeni od lokalnog stanovništva, tako da još uvek ne mogu da se bave kućnim popravkama.

U Italiji je u nedelju zabeležen 431 smrtni slučaj - najniži broj u poslednje tri nedelje. Međutim, ova zemlja će gotovo sigurno u ponedeljak preći prag od 20.000 umrlih, kao što je slučaj u Americi.

Premijer Đuzepe Konte je prošle nedelje rekao da će se blokada nastaviti do 3. maja, ali da će nekoliko vrsta prodavnica i firmi dobiti dozvolu da nastave sa radom u utorak.

To će obuhvatati knjižare, prodavnice kancelarijskog pribora i prodavnice koje prodaju odeću za decu, dodao je.

Fabrike se neće otvoriti, iako je Konte izjavio da će se nastaviti sa procenama trenda u broju novoobolelih i da će „postupati u skladu sa tim" ukoliko uslovi to dozvoljavaju.

U Nemačkoj, gde je umrlo 3.022 ljudi sa Kovid-19, takođe raste pritisak preduzeća koja traže plan za izlazak iz blokade u toj zemlji. Kancelarka Angela Merkel će u sredu razgovarati o strategiji sa liderima u regionu.

