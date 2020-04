Image copyright Joe Allington

U poslednja tri meseca, ovaj 87-godišnji dekica je preko društvene mreže Tik Tok dobio desetine hiljasda obožavalaca, iako su najbrojniji korisnici ove aplikacije tinejdžeri.

Džo Elington dugo nije bio svestan slave koja je sve više rasla kako se zahuktavala epidemija virusa korona.

Na prvom video snimku koji je privukao pažnju, Elington priča šta je sve to što nervira starije u doba epidemije.

Iznervirao se kada je otišao do lokalne prodavnice, gde je zatekao prazne police - i to u vreme dok još nije bilo strogih mera izolacije u Velikoj Britaniji.

Vratio se kući, a da ništa nije uspeo da kupi.

Deka Elington nije morao da ide u nabavku jer živi sa ćerkom i njenom porodicom već četiri i po godine, ali je rešio da se prošeta i vidi „šta ima" u obližnjoj radnji.

Video iz „njegove nabavke" je na na Tik Toku stigao do 42 miliona pregleda.

Na njegovo veliko iznenađenje, posle postavljanja ovog snimka, zapratilo ga je više od milion i po ljudi na platformi koju najviše koriste tinejdžeri.

„Mislim da stariji ljudi ne koriste Tik Tok preterano", priznaje Elington i dodaje da su „tamo aktivni sedmogodišnjaci i osmogodišnjaci".

Elingtonova najmlađa unuka, Bruk Pejntejn ima 15 godina i aktivna je korisnica Tik Tok aplikacije - prati je 65.000 ljudi. Ona ga je podučila kako da koristi pametni telefon i otkrila mu sve mogućnosti koje pružaju.

„Čudno je plesala s drugim decom na Tik Toku i pokušavala i mene da natera da sinhronizujem njen video", priseća se deka Elington prvih koraka u svetu društvenih mreža.

On isprva nije bio zainteresovan. Ipak u januaru ove godine unuka je konačno uspela da ga ubedi da zapleše u jednom videu.

Dok je plesala oko njega, pozvala je pratioce da pogledaju njegov nalog.

Ubrzo je deka Elington stekao 10.000 pratilaca.

Posle tri nedelje, još 30.000 ljudi zapratilo je deku.

„Zaista ne znam zašto sam popularan", objašnjava on i dodaje da nikada u životu nije bio popularan.

Radio je kao vozač cisterne za gorivo, pošto je napustio školu kada mu je bilo 14 godina. Penzionisao se u 65. godini i, kako kaže, postao zabavljač ćerkine porodice.

Popularnost na Tik Toku mu nije jasna, ali uživa.

„Proživljavam drugu mladost", rekao je u intervjuu lokalnim medijima.

Deka Elington, poznatiji pratiocima kao GrandadJoe, ozbiljne situacije pretvara u zabavu. Na jednom snimku pleše uz pesmu Oops pored fotografije na kojoj leži u krevetu posle infarkta koji je doživeo 2019. godine.

Tema jednog klipa bila je i njegova opsednutost krofnama koje mu je doktor zabranio da jede posle srčanog udara.

Nekoliko videa je posvetio i supruzi koja je preminula 2009. godine.

Elington kaže i da se priprema za video snimke koje postuje.

„Vendi me tera da pomalo glumim", kaže.

„Uživam da ih osmišljavam, da se kostimiram, da pravim budalu od sebe. Slušam Vendi šta mi kaže, poslušan sam", poziva se na ćerku.

Kaže da bi probao sve, osim plesnih izazova, koji su jako popularni na Tik Toku.

„Nema šanse da mašem tako rukama, prosto ne mogu to da izvedem", kaže.

Deka Elington sa unukom Sašom

Hteo to ili ne, postao je internet zvezda. Ipak se zapanjio kada mu je Vendi rekla da ga prati više od milion ljudi.

„Zaista mi je neverovatno kada pomislim da toliko ljudi zna za mene, matorog blesansa", kaže.

Međutim, prijatelji - njegovi vršnjacu - ne znaju za njegov uspeh.

Dok nije morao u samoizolaciju sa porodicom, Elington je izlazio sa prijateljima na ručak dva ili tri puta nedeljno kao i na karaoke zabave subotom uveče. Ali oni ne pripadaju Tik Tok generaciji.

Elingon nije jedini poznati deka na ovoj platformi.

Deda Frenk ima 780.000 pratilaca, a Poludela baka iz Amerike je takođe veoma popularna.

Mlađi korisnici Tik Toka su slabi na bake i deke, kaže Timoti Armu iz marketinške agencije koja zastupa zvezde Tik Toka.

„Ako snimite nešto s roditeljima, ljudima to neće biti mnogo zanimljivo, ali ako to uradite s bakom i dekom - to je kul, jer je neverovatno da oni znaju kako da koriste Tik Tok", kaže Armu.

Elington koristi Tik Tok, ali i Fejstajm, da se druži i razgovara sa onima koje ne viđa zbog izolacije, poput unuke Saše.

„Ljudi trenutno češće proveravaju bake i deke i na mreži je sve više snimaka gde vidimo kako se brinu o njima", kaže Armu.

„Deda Džo je baš dobar primer", dodaje on.

Snimci Deke Džoa donose radost i zabavu onima koji ne mogu da izađu iz kuće zbog opasnosti od zaraze virusom korona.

Elington se trudi da uvek pozove na oprez u ova vremena - na jednom od snimaka je obučen u kese za smeće, nosi rukavice za čišćenje i masku na nosu.

Taj video klip je do sada videlo 457.000 puta pogledanljudi.

