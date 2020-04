Veliki požar nedaleko od Černobilja: „Sve je bliži elektrani"

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Pogledajte kako izgleda požar nedaleko od elektrane

Šumski požar koji već danima gori na severu Ukrajine sada je na samo pet kilometara od napuštene nuklearne elektrane Černobilj.

Jaroslav Emalianenko, turistički vodič, kaže da gori Crvena šuma koja se nalazi zapadno od elektrane.

On upozorava da bi, ukoliko požar stigne do napuštenog grada Pripjata, nedaleko od elektrane, moglo da dođe do ogromne katastrofe.

Turisti i dalje mogu da obilaze grad, ali pod strogom kontrolom.

Iz policije navode da vatra gori od 4. aprila, a da je sve počelo tako što je jedan muškarac zapalio suvu travu. Vatra se od tada približila nuklearnoj elektrani.

Mediji prenose da više od 300 vatrogasaca pokušava da ugasi požar sa zemlje, a u gašenju učestvuje i šest helikoptera.

Image copyright EPA Natpis na slici Zvaničnici navode da je radijacija na normalnom nivou

Image copyright Reuters Natpis na slici Vatra je trenutno na oko pet kilometara od elektrane

„Ne možemo još reći da je vatra pod kontrolom", izjavila je za AP Katarina Pavlova, vršilac dužnosti direktorke Državne agencije Ukrajine za upravljanje zonom oko Černobilja.

„Radili smo čitave noći, kopali smo rovove oko elektrane kako bismo je zaštitili od vatre", dodala je ona.

Jegor Firsov, vršilac dužnosti šefa ukrajinske Državne inspekcijske službe za zaštitu životne sredine, objavio je 5. aprila na Fejsbuku da je nivo radijacije u toj oblasti porastao iznad normale.

Vladini zvaničnici su odbacili te nalaze i rekli da je nivo radijacije "u normalnim okvirima". Firsov je potom povukao sve tvrdnje.

Dim od požara sada duva ka Kijevu.

Černobilj nuklearna elektrana i obližnji Pripjat napušteni su od 1986, kada je eksplodirao jedan od reaktora.

Ubrzo po eksploziji oblak radijacije raširio se većim delom Evrope, ali je najgore prošla oblast neposredno oko elektrane.

Ljudima je danas zabranjeno da žive u krugu od 30 kilometara od Černobilja.

Ostala tri reaktora elektrane su nastavila sa radom sve dok Černobilj nije zvanično zatvoren 2000. godine.

