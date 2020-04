Natpis na slici Lejdi Gaga, Dženifer Lopez i Šeril Krou

Na koncertu Zajedno kod kuće u znak podrške zdravstvenim radnicima širom sveta koji se bore protiv korona virusa učestvovale su brojne svetske zvezde od Lejdi Gage, preko Pola Mekartnija do Tejlor Svift.

Tokom osmočasovnog spektakla koji je prenošen na televiziji i društvenim mrežama nastupilo je više od 100 muzičara koji su svirali u kućama.

S obzirom na okolnosti, kvalitet slike je varirao, ali bilo je i nekog čudno voajerskog uzbuđenja što smo mogli da zavirimo u kuće u kojima muzičke zvezde provode vreme u karantinu.

Ovo je devet stvari koje je obeležilo koncert.

1) Tejlor Svift je rasplakala sve

Tejlor Svift je jedno rekla da nikad neće uživo izvoditi Soon You'll Get Better live, zato što je tema pesme - dijagnoza kancera kod njene majke - teška za nju.

Ali izvođenje na ovom koncertu bilo je zaista snažno, a žmurila je gotovo tokom cele pesme.

U kontektstu pandemije korona virusa, stihovi o cenjkanju sa bogom u bolničkoj čekaonici imali su dodatnu težinu zbog velikog broja obolelih i njihovih porodica.

Dok je pevala - „Šta ja sad treba da radim ako tebe nema?", mnogi nisu uspeli da zadrže suze.

2) Rolingstonsi imaju bubnjeve, ali ne i opremu ѕa njih

Nikada ne bi mogli ni da pomislimo da će Rolingstonsi pevati na matricu... Jer osim ako Čarli Vots nema magični naslon od fotelje, ema šanse da bubnjevi zvuče tako u njegovoj dnevnoj sobi.

3) Čarli Put se nije potrudio ni krevet da namesti

Šta će reći njegova mama kada vidi ovo. (Put se nalazi u kući roditelja, tako da smo pomalo i očekivali da uđe u sobu i počne da viče na njega na pola izvođenja pesme See You Again)

Većina muzičkih zvezda ipak se potrudila da malo sredi sobe ili makad da skloni prljave sudove iz kadra.

Bili smo odušeljeni načinom na koji je Delta Gudrim pozicionirala kameru tačno tako da se u kadru nađe vitrina sa nagradama.

4) Stivi Vonder odao počast Bili Vitersu

„U teškim vremena kao što su ova, moramo da se oslanjamo jedni na druge".

„Moj prijatelj, pokojni Bil Viters, ima idealnu pesmu o tome i želim da ga se svim zajedno setimo večeras".

Zatim je na fantastičan način izveo soul klasik mešajući i elemente sopstvene pesme Love's In Need Of Love Today.

Bila je to sjajna procena Vondera i još bolji nastup.

Lejdi Gaga, koja je to gledala od kuće, najbolje je ocenila Vonderovo izvođenje.

5) Neki su imali bolje mikrofone od ostalih

Ovi kućni video snimci na sjajan način su pružili uvid u opremu koju muzičari imaju u domovima.

Šeril Krou je odnela pobedu u ovoj kategoriji, pošto je nastupila iz profesionalnog studija koji ima u dvorištu kuće u Tenesiju.

Pogledajte ovu sobu iz drugog ugla...

Koliko gitara je potrebno umetnici koja je u karijeri snimila nekoliko platinastih albuma?

Ali Krou je jedna od srećnica. Ostali umetnici su uglavnom svirali uz matricu sa diskova i pevali preko laptopova.

A Kilersi su izveli numeru Mr Brightside na Kasio klavijaturi.

Bilo je i tehničkih problema, pogotovo u prvom delu koncerta. Ali čak je i Pol Makartni uspeo da snimi uspravni, a ne horizontalni video. Početnička greška!

(Osim ako nije mislio da se snima za TikTok)

Ipak, organizacija Global Citizen, koja je pokrenula ovaj projekta, saopštila je da su neke stvari namerno izgledale neuglancano.

Slika muzičkih zvezda koje se bore sa tehnologijom pomogla je da se pošalje jača podrška solidarnosti.

„Ne želimo da stvari izgledaju potpuno profesionalno", rekao je Hju Evans, izvršni direktor ogranizacije za sajt Varajeti.

„Svi shvataju da ljudi pevaju iz domova. Planiramo da novac bude prosleđen tamo gde treba, za pravu stvar. Verujemo da je to najvažnije".

6) Dženifer Lopez je donela preko potrebni glamur

Šta? Očekivali ste da se Džej Lo pojavi u trenerci i sa kosom vezanom gumicom? Budimo realni, to se nikada neće desiti.

Lopez je ostala verna sebi, donela je preko potrebni glamur koji ljudima nedostaje u ovo vreme karantina.

Okupana svetlošću stotina ukrasnih sijalica Džej Lo je izvela slatku verziju pesme People Barbare Strejsend.

7) Kristina i Kraljice je bila zabrinuta za naše psihičko zdravlje

Ako se zbog karantina osećate loše, niste jedini.

„Veoma je čudno", kaže pop zvezda Kristina i Kraljice.

„Sada se sve svodi na ekrane i nema ljudskog dodira. Znam da to može da bude veoma iscrpljujuće u emotivnom smislu. Ovde u Francuskoj je četvrta nedelja karantina i stvari se intenziviraju"

Dodala je da niko ne treba da okleva da komunicira sa ljudima virtualnim putem.

Pevačica, čije je pravo ime Eloiz Letisje, zatim je odsvirala People, I've Been Sad - intimnu pesmu u kojoj govori o sopstvenoj borbi u potrazi za srećom.

To je bio jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.

8) Tehnička ograničenja naterala su ljude da budu kreativni

Nisu svi učesnici imali kućni studio, niti mogućnost da sviraju sa sopstvenim bendom, pa su neki morali da budu kreativni.

Kit Urban, koji je u karantinu sa suprugom Nikol Kidman, sam sebi je bio bend. Tri Kita istovremeno su svirala obradu pesme Higher Love Stiva Vinvuda.

Džon Ledžend je napravio živopisni klip u kojem se našlo i nekoliko igračica koje su plesale.

Jedan od članova K-pop beda SuperM nacrtao je crtež sa fanove dok je grupa izvodila pesmu With You.

A domaćin četa, Džimi Falon, udružio se sa desetinama zdravstvenih radnika u numeri Men Without Hats' Safety Dance.

„Možemo da plešemo, možemo da plešemo, svako pere ruke", glasili su prerađeni stihovi.

9) Striming je promenio prirodu ovakvih događaja

„Zdravo ljudi, ja sam Eli Gulding i otpevaću vam neke pesme", rekla je (dobro ste pretpostavili) Eli Gulding.

Ali onda su gledaoci čuli samo jednu pesmu, a zatim je bio red na Kristinu i Kraljice.

Ispostavili se da je od muzičara traženo da snime veliki broj pesama s obzirom da je koncert trajao osam sati.

Gulding je na snimku bila ušuškana u zebraste jastuke, a kasnije se vratila da odsvira i akustičnu verziju pesme Burn.

Za pretpostaviti je da su organizatori razmišljali o tome kako u današnje vreme ljudi ne bi imali dovoljno strpljenja da slušaju svakog muzičara po 15 minuta odjednom.

Ali u celoj situaciju nedostajalo su i drugačiji kadrovi kamera.

Ceo ovaj ekstravagantni događaj moći će da se gleda opet na striming platformama.

