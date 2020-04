Rolingstonsi objavili prvu pesmu posle osam godina - „Living In A Ghost Town“

Image copyright AFP Natpis na slici Mick Jagger said he was "devastated" to be postponing the US tour

Rolingstonsi su objavili je novi singl posle osam godina „Living In A Ghost Town" („Živeti u gradu duhova").

U pesmi obojenoj sirovim bluzom se u jednom stihu pominje i kriza nastala usled epidemije korona virusa, o kojoj Mik Džeger peva: „Život je prelep, ali smo sada u karantinu/Osećam se kao duh, koji živi u gradu duhova" (Life was so beautiful, now we all got locked down / Feel like a ghost, living in a ghost town.).

Pesma je snimljena pre godinu dana u Los Anđelesu, ali je dovršena u karantinu, piše u saopštenju benda.

„Mislili smo da će odjeknuti u vremenu u kojem živimo", rekao je ser Mik.

Džeger je za Epl mjuzik i otkrio da je pesma napisana za „10 minuta" tokom džem sešna u februaru.

„Nije napisana o ovom vremenu, već o mestu punom života, a sada kada je sve lišeno života, morali smo da progovorimo", rekao je Džeger.

U prvoj verziji pesme, kaže on, bilo je puno reči o kugi i sličnim izazovima.

„Kit Ričards i ja smo pomislili da treba da je objavimo. Rekao sam da moramo da napišemo nove stihove, jer su neki dobri, a neki čudni i dosta mračni", rekao je ser Mik.

Ričards je rekao da je pesma završena „preko satelita", pre nego što je objavljena u četvrtak.

„Na neki način je bilo jezivo kada je pesma zaživela", rekao je Džeger, dodavši da zvuči kao da je stvorena „u svemiru".

„Ali mi se dopada kako je na kraju ispala."

Težak sam prema sebi

Living In A Ghost Town je prva objavljena pesma benda, posle Doom and Gloom i One More Shot, koje su se našle na na njihovom albumu najvećih hitova Grrr! iz 2012. godine.

Njihov poslednji album s novim materijalom bio je A Bigger Bang iz 2005. godine.

„Da, prošlo je mnogo vremena", priznaje Džeger,

„Mislim da je jedan od problema koji imam je taj što želim da album bude jako dobar",

„Ne želim da to bude samo dobar album, želim da bude odličan. Znate šta? Ja sam veoma težak prema sebi. Ukoliko nešto napišem ili nešto napišem sa Kitom Ričardsom, biće sjajno. Ne može da bude samo dobro", kaže Džeger.

Pevač se nada da će završiti više pesama sada dok je u izolaciji.

„Ne postoji zamena za vreme koje provodimo zajedno", dodaje.

Rekao je i da je teško proceniti kada će se bend vratiti na svetsku turneju, odloženu zbog pandemije Kovida-19.

„Ne znamo šta će se dogoditi s turnejom",

„Ne znamo kada je sledeća fudbalska utakmica. Ne znamo kada ćemo na turneju napolju", kaže.

Pretpostavlja da je svirka napolju mnogo zdravija nego unutra.

„Ali sada je u to u domenu pretpostavke", smatra Mik.

Stonsi su poslednji put viđeni na koncertu „Jedan svet: Zajedno kod kuće", prošlog vikenda - sa četiri različite lokacije, iako Čarli Vots nije imao bubnjeve kod kuće.

Umesto bubnjeva iskoristio je kofere i naslon od sofe kako bi odsvirao You Can't Always Get What You Want.

Osvrćući se na trenutnu situaciju, Džeger je rekao da je „svestan koliko ima sreće".

„Mnogi su izgubili posao, a za to nisu krivi. Okolnosti su potpuno van kontrole. Ne može se reći, radio sam loše posao i zeznuo sam stvar, pa sam dobio otkaz",

„Onda imate manje novca, a više briga. Mnogima je jako teško",

„Ovo su užasna vremena za sve. Ipak, nekim je teže", kaže Džeger.

