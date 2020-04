BBC je saopštio da će morati „ozbiljno da razmišlja o svakoj funti" koju troši na nove programe zbog finansijskog pritiska u vreme izolacije i pandemije korona virusa.

Zastoji u sprovođenju novog sistema besplatne pretplate za starije od 75 godina i problemi u naplati iste od ostalih građana samo su neki od razloga za sprovođenje mera štednje.

Zaposlenima je saopšteno da će korporacija morati ove godine da nađe način da uštedi oko 125 miliona funti (142 miliona evra).

Zaposlenima na višim funkcijama plate će biti zamrznute do avgusta 2021. godine, a suspendovana su i sva nova zapošljavanja koja se ne vode kao neophodna.

Korporacija će podržati zaposlene koji žele da tokom izolacije i karantina uzimaju neplaćena odsustva ili da rade pola radnog vremena ako im takav sistem „pomaže" u trenutnoj situaciji.

Generalni direktor Toni Hol je tokom brifinga u sredu rekao da je jedan od uzroka finansijskih problema i odluka da se odloži otpuštanje 450 zaposlenih, kao i neizvesnost oko priliva prihoda od prodaje komercijalnih proizvoda

Druge medijske kuće su pretrpele su ozbiljne udarce tokom krize. ITV je prošlog meseca za 100 miliona funti smanjio budžet za program, Kanal 4 za 150 miliona.

U sredu je Ijan Kac, programski direktor Kanala 4, saopštio da će biti manje dramskog programa, a više niskobudžetnih sadržaja.

„Ne verujem da ćemo u sledećih nekoliko meseci videti neke nove dramske sadržaje", kazao je Kac.

