Mnogi ljudi kažu kako imaju živopisne snove tokom pandemije korona virusa

Dve nedelje od početka izolacije, devetnaestogodišnjakinja sa Filipina počela je da ima niz živopisnih snova.

„Nalazila sam se u bolnici usred noći, a doktor mi je operisao ruku", kaže Eleiša Angeles.

„Posle svega nekoliko trenutaka, napustila sam zgradu sa samo jednom rukom. Sećam se da sam videla doktora kako se šetka okolo i igra se sa mojom odsečenom rukom. Čak je počeo i da je vivisecira, a ja sam se osećala potpuno izgubljeno."

Sledećih nekoliko noći sanjala je da gubi druge stvari: „Bio bi to novac ili moj laptop."

Ali Eleiša nije jedina.

Svet je počeo drastično da se menja usled krize zbog virusa korona, pa se isto desilo i sa snovima.

Mnogi ljudi prijavljuju intenzivnije i živopisnije snove otkako se virus proširio na više od 175 zemalja i uvedena je izolacija.

Anksioznost i stres

Dirdre Beret od marta sakuplja takve snove da bi shvatila kako su mogli da se promene posle izbijanja pandemije. Ona je vanredna profesorka psihologije na Harvardskom univerzitetu i autorka knjige Odbor snova.

„Svaki veliki stres povećava broj živopisnih, anksioznih snova - a moja anketa definitivno ima visoku stopu takvih", kaže ona.

Neki od ispitanika prijavili su bukvalne snove povezane sa traumom: „Posle gledanja filma Zaraza (Contagion), sanjao sam da imam Kovid-19.

Mogao sam fizički da osetim kako se gušim, osećao sam bol i zatamnelo mi se pred očima. Znao sam da umirem.

Onda sam dobio injekciju nečega što je trebalo da mi ublaži simptome i potencijalno da me izleči od bolesti, ali nisam siguran da je funkcionisalo."

Dirdre je proučavala nekoliko stresnih događaja u prošlosti: Amerikance posle 9/11, Kuvajćane odmah posle iračke okupacije i britanske vojnike u nacističkom logoru za ratne zarobljenike.

Prema njenom iskustvu, ratovi su proizvodili živopisne vizuelne slike povezane s njima koje su se javljale u snovima - ali aktuelna pandemija je drugačija.

Nevidljivi neprijatelj

„Radi se o nevidljivom neprijatelju, a za ovaj virus mnogo su češće metafore", kaže ona.

„Imali smo mnogo ljudi koji su sanjali o rojevima buba, cunamijima, uraganima, tornadima, zemljotresima."

Čarli misli da se njegovi najgori strahovi koriste protiv njega dok spava.

Od uvođenja izolacije, ovaj 24-godišnjak iz engleskog okruga Viltšir ima ružne snove o ogromnim paukovima.

„U jednom snu, ogroman pauk mi se popeo na krevet izašavši ispod njega. Bio je veličine mačke, svetle boje i imao je noge nalik grančicama.

Istrčao sam iz sobe i vrištao dozivajući upomoć.

Moja mama je uspela da ga uhvati u kesu za smeće i iznese napolje, gde se migoljio u kesi i onda sam se probudio", priseća se on.

Veličina i izgled paukova variraju - ali Čarlijevi snovi se uvek odigravaju u kući.

Jedan dečko iz Engleske misli da se snovi koriste njegovim najvećim strahovima

„Uvek su u mom sigurnom prostoru a posebno na mom krevetu, zbog čega izgledaju još realističnije!"

Dirdre misli da je situacija samoizolacije dovela do toga da se ljudi sećaju vlastitih snova do izuzetnih detalja. Jedan od razloga za to moglo bi da bude zato što ljudi sada duže spavaju, ponekad bez budilnika koji bi ih probudio.

„Mnogi kojima je nedostajao san zbog dugog radnog vremena ili intenzivnog društvenog života možda se tokom ovog vremena sustižu sa spavanjem."

Jedan drugi snevač, u sklopu njenog istraživanja, video je kako se jedan sunčani dan u parku pretvara u noćnu moru.

„Sedeo sam i ćaskao sa prijateljima na plaži. Odjednom smo začuli nekakvu buku i ugledali ogromni revolver na nebu, koji je leteo veoma brzo iznad nas.

On je brzo menjao pravac i okretao se ka ljudima, proizvodio velike vatrene eksplozije i ubijao ih.

Okrenuo se ka nama i ja sam počeo da trčim da bih se sakrio."

Snovi su produkt večito misterioznog mozga i oni su i dalje jedan od najčudnijih i najslabije objašnjenih fenomena u vezi sa nama. A opet ih milijarde ljudi imaju svaku noć.

Luiđi De Đenaro, koja proučava snove Italijana zatočenih tokom epidemije, otkrila je dramatično povećanje u stopi prisećanja snova.

REM faza

Ona je otkrila da s tim verovatno ima veze slabiji kvalitet spavanja zbog opšte anksioznosti.

To može da navede ljude da se češće bude tokom noći ili dok su u stanju snova poznatom kao Rapidni pokreti oka (REM).

U REM fazi sna, oči se ubrzano pokreću, dolazi do promena u disanju i cirkulaciji, a telo ulazi u stanje paralize poznato kao atonija. To se dešava u 90-minutnim talasima tokom spavanja i u ovoj fazi naš mozak ima običaj da sanja.

Dakle, ukoliko se neko probudi tokom te REM faze, veća je verovatnoća da će se detaljno sećati snova.

„Snovi su i emotivna reakcija na pandemiju", kaže ona.

„Takođe prisustvujemo porastu broja ljudi koji se žale na noćne more tokom ovog perioda."

Niamh Devero, iz Dablina, spazila je golog duha u bašti dok je bila na kućnoj žurki.

„Stravični goli duh kružio je oko svih nas, a onda su između nas počele da nadiru i ovce", kaže ova 28-godišnjakinja.

„Počela sam da paničim"

„Niko nije trepnuo ni na jedno od ta dva, ali ja sam paničila zbog oba, posebno zbog duha. Bio je to stariji muškarac."

Eksperti se slažu da naša dnevna iskustva na javi mogu da imaju direktan uticaj na naše snove. I što emotivno žešća ona postane, verovatnije je da će se preliti i u naše snove.

To ljude sa prve linije fronta čini ranjivijim na noćne more.

Jedna Italijanka je otkrila da se stvarnost pretočila u njene snove

Italija je nedavno odobrila upotrebu aplikacije za traženje kontakata po imenu Imuni, što znači imun, kako bi pomogao u zaustavljanju širenja virusa.

Karlota* je gledala ovaj razvoj događaja na vestima i kasnije shvatila da joj se to prenelo i na snove:

„Sanjala sam da sam se probudila i osetila sam nešto čudno na čelu. Otišla sam u toalet i stala pred ogledalo. Podigla sam kosu sa čela i tu zatekla tri mala dugmeta.

Dva su imala crveno svetlo, a jedno zeleno. Neko mi je rekao da je zeleno svetlo GPS navigacijski sistem koji kontroliše aktivnosti ljudi.

Ne znam šta je značilo crveno svetlo, ali sam pritisnula zeleno i tad sam se probudila."

Sakupljačica snova

Ona je priložila ovaj san na idreamofcovid, sajt koji je pokrenula jedna Amerikanka iz Kalifornije tokom sveopšte izolacije.

Erin Grejvli nije naučnica niti istraživačica. Ona je dobila ideju da to uradi posle njenog „normalnog sna" u kom su se svi ljudi pridržavali mera socijalnog distanciranja.

„Ljudi su stajali na dva metra jedni od drugih, nisu se rukovali, i tako dalje. Zapitala sam se da li se ova kriza prenela i na snove drugih ljudi", kaže nam ona u intervjuu preko mejla.

Njena sestra joj pomaže da napravi propratne ilustracije za svaki san pre nego što ga objave.

Erin se nada da projekat može da pomogne da se pronađu obrasci u snovima kako se pandemija bude menjala: „Pomoći će da se tačno vidi kako su se naši snovi menjali dok se svet menjao."

Snovi o cunamijima su česta metafora ove pandemije

Postoji potencijal da se pronađe mnogo takvih snova na sasvim drugom kraju njene zemlje - u državi Njujork. Ona sada ima više slučajeva virusa korona nego bilo koja druga država izvan SAD, prema poslednjim podacima.

Jedna stanovnica, u pedesetim godinama, priložila je detaljnu ispovest o snu koji je nedavno imala: „Bila sam u kanuu na jezeru kad je ka nama krenuo ogroman talas nalik cunamiju.

Uspela sam da se održim i pređem talas. Onda je naišao drugi, još veći. Ovaj me je dokačio i bacio na obalu. Videla sam mnogo stena u plićaku ispred sebe. Tada sam se probudila."

Ali sve to nije delovalo previše udaljeno od stvarnosti.

„Imala sam osećaj da je prvi talas bio metafora za Kovid-19, a da je drugi talas bio metafora za klimatske promene i da nikad neću saznati da li se to dobro završilo po mene."

Pozitivni snovi

Možda izgleda kao da tokom ovog perioda svi imaju negativne snove, ali to nije istina.

„Moglo bi da vas iznenadi, ali postoji značajna podgrupa ljudi koji imaju pozitivne snove", kaže Dirdre Beret.

„Neki ljudi vide budućnost bez sadašnjeg zagađenja ili otkrivaju lek za virus."

Nemaju svi negativne snove

Neeru Malhotra, iz glavnog grada Indije Nju Delhija, jedna je od njih.

„Otkako je počela izolacija, sanjam samo najluksuznije hotelske sobe. Videla sam takve luksuzne prostore samo na televiziji!

Ove sobe imaju velike prozore sa kojih se vidi more a ponekad i nepregledni zeleni prostori. Moje raspoloženje je srećno i ekstatično. Nema mnogo ljudi u blizini i obično je čitava scena lišena živih duša."

Ukoliko čitate ovo i pitate se kako možete vlastite snove da navedete da postanu mirniji, istraživači snova imaju neke savete za vas:

„Uz pomoć nečega što se zove 'inkubacija sna', možete da sugerišete sebi šta biste voleli da sanjate dok tonete u san", kaže Dirdre Beret.

„Pomislite na neku omiljenu osobu, mesto ili letenje. Ili prevrtite neki dobar san do detalja. Ponovite sebi o čemu želite da sanjate dok lagano tonete u san", objašnjava ona.

„Ova tehnika dovodi do prijatnog iskustva dok počinjete da spavate i u ogromnoj meri povećava šanse da će vaš um zadužen za sanjanje uslišiti vašu molbu."

Ilustracija: Nikita Dešpande

