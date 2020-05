Image copyright PA Media

Sprema se aukcija na koju će biti stavljen do sada neobjavljivani demo snimak nekadašnjih Bitlsa, Pola Makartnija i Ringa Stara.

Angel in Disguise samo je jedna od ekskluzivnih pesama koji su napisali bivši članovi Fantastičke četvorke.

Pol Makartni i Ringo Star snimili su ovaj demo za Ringov album iz 1992. godine - Tajm Teksas, ali pesma na kraju nije ušla u listu za longplejku.

Kaseta sa ovom pesmom sada je na aukciji, a prodaje je di-džej Toni Luks, bivši saradnik Radio Luksemburga. Očekuje se da će se prodati za sumu do 20.000 funti.

Četvrtina sume biće prosleđena organizaciji Charity Together koja prikuplja novac za britansku Nacionalnu zdravstvenu službu, dok je ostatak namenjen Luksovoj radio stanici United DJs.

Na kaseti su snimljene dve verzije numere - neobrađeni demo na kojem peva Pol Makartni, kao i snimak bubnja u pratnji drugih instrumenata i vokala.

Na kaseti, koja će se zajedno sa još nekim memorabilijama naći na onlajn aukciji kompanije Omega, nalazi se još jedan demo Ringa Stara - Everyone Wins.

„Proganjajuće misterije"

Prethodno, bubnjaru se pripisivalo da je učestovao u pisanju pesme Really Love You, koja se prvi put pojavila na albumu Pola Makartnija Flaming Pie iz 1997. godine.

Kris Šo, autor podkasta I am the Egg Pod o Bitslima, kaže za BBC da bi ovo otkriće moglo da popravi raspoloženje fanova Bitlsa dok su u karantinu.

Ipak, kaže da nije verovatno da će se ova numera uskoro pojaviti na bilo kakvom albumu sa izborom najboljih pesama Bitlsa.

„Svaka pesma Bitlsa koja se otkrije uvek je uzbudljiva za fanove, a činjenica da su je napisali Ringo Star i Pol Makartni ovu čini još privlačnijom", kaže on.

„Međutim, činjenica da su Bitli odlučili da ne objave Angel in Disguise sugeriše da to baš i nije najbolja pesma na svetu. Ponekad je bolje da neke stvari ostanu na nivou proganjajućih misterija".

Image copyright Tony Prince/Omega Auctions Natpis na slici Notni list

Notni list, za koji se pretpostavlja da ga je sastavio Makartni, sadrži i reči pesme: „Zovem se Riči/Daj da te pogledam u oči / Ne boj se, ja sam prerušeni anđeo".

Riči se, naravno, odnosi na pravo ime Ringo Stara, koje glasi Ričard Starki. Osim toga, autor predlaže da se pesma svira u laganom ritmu, dok je sama pesma napisana u C-molu.

Iako je pevao na mnogim albumima Bitlsa, uključujući Yellow Submarine i With a Little Help of My Friends, 79-godišnjem Ringu pripisuje se da je napisao samo dve pesme - Octopus's Garden i Don't Pass Me By.

Ringo Star je takođe napisao nekoliko pesama zajedno sa Makartnijem i pokojnim Džonom Lenonom, uključujući What Goes On sa albuma Rubber Soul iz 1965. godine.

Na njegovom dvadesetom solo albumu, What's My Name, nalazi se i pesma koju je napisao zajedno sa Lenonom - Grow Old with Me.

Image copyright Tony Prince/Omega Auctions

„Osećaj da smo u mogućnosti da na tržište izbacimo do sad nepoznati hit Bitlsa je fantastičan", kaže aukcionar Pol Ferveder iz Omega Hausa.

„Smatramo da je numera sigurno bila dovoljno dobra da se nađe na albumu. Da ju je Makartni sam objavio, siguran sam da bi naišla na oduševljenje fanova".

Na aukciji će se takođe naći kolekcija pisama i dokumenata koje je 1977. godine Toni Princ dobio nakon što je u programu objavio da je preminuo idol Bitlsa, Elvis Prisli.

Tu su im autogrami Pola i Linde Makartni, kao i jakna Erika Kleptona, jednog od retkih spoljnih saradnika Bitlsa koji je sa bendom snimio pesmu While My Guitar Gently Weeps.

