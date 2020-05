Image copyright Getty Images

Klavijaturista benda Strenglers Dejv Grindfild umro je u 71. godini, a prethodno je bio pozitivan na testu na korona virus.

Grinfild je umro u nedelju, nakon što se zarazio posle dužeg boravka u bolnici, gde je bio zbog srčanih problema.

Autor je najvećeg hita Strenglersa, Golden Brown, pesme o heroinu koja je 1982. stigla na drugo mesto britanske top liste singlova.

Basista Strenglersa Žan-Žak Brunel odao je počast Grinfildu nazvavši ga „muzičkim genijem".

Burnel je rekao: „U nedelju uveče, 3. maja, moj veliki prijatelj i dugogodišnji kolega, sa kojim sam radio 45 godina, muzički genije Dejv Grinfild, preminuo je kao jedna od žrtava Velike pandemije 2020. godine."

„Svi članovi svetske porodice Strenglersa žalimo što je umro i upućujemo najiskrenije saučešće [Grinfeldovoj supruzi] Pam".

Bubnjar Džet Blek je dodao: „Upravo smo izgubili dragog prijatelja i muzičkog genija, a izgubio ga je i ceo svet.

"Dejv je bio potpuno prirodan u muzici. Zajedno smo beskrajno obilazili svet i bilo je jasno da ga milioni ljudi vole. Ogroman talenat, veliki gubitak, mnogo nam nedostaje."

Image copyright Getty Images Natpis na slici (S leva na desno) Dejv Grinfild, Žan-Žak Burnel, Džet Blek i Hju Kornvel iz Strenglersa, 1980.

Strenglersi su osnovani 1974. godine u Gildfordu, Suri. Grinfild, poreklom iz Brajtona, pridružio se bendu godinu dana nakon osnivanja i zajahao na talasu panka.

Ubrzo je postao poznat po svom karakterističnom zvuku i stilu sviranja na instrumentima kao što su čembalo i električne orgulje Hemond. Kritičari su upoređivali njegov stil sviranja sa Rejem Mazarekom iz Dorsa (The Doors).

U intervjuu za sajt Strenglersa, Grinfild je rekao da je na njega više uticala nekolicina drugih poznatih klavijaturista.

"Jedine pesme Dorsa koje sam znao bile su Light My Fire i Riders on the Storm", rekao je Grinfild. „Pre nego što sam se pridružio Strenglersma, na mene su verovatno najviše uticali Džon Lord iz grupe Dip Parpl i Rik Vajkman iz grupe Jes".

U istom intervjuu, Grinfild navodi da je Strenglerse oduvek smatrao „više novim talasom nego pank bendom", a priznao je i da se interesovao za okultizam, što se naslućuje na osnovu priveska u obliku pentagrama koji nosi na mnogim slikama iz ranog perioda benda.

„Pentagram predstavlja mikrokosmos (za razliku od makrokosmosa)", rekao je. „Odnos između jastva i univerzuma. U to vreme, prilično sam intenzivno proučavao okultizam."

'Osećaj za muziku i nežan karakter'

„Golden braun", možda najsvetliji trenutak Grinfilda, na kraju je bendu doneo nagraadu Ivor Novelo; međutim, njegovim kolegama se pesma na početku nije dopadala i nisu mislili da od nje može da ispadne singl.

Među hitovima Strenglersa su još „Nou mor hirous" (No More Heroes), „Pidžiz" (Peaches) i „Samting beter čejndž" (Something Better Change).

Strenglersi su nastavili da snimaju i putuju na turnere nakon što ih je prvi frontmen Hju Kornvel napustio 1990. godine.

Kornvel je na Tviteru napisao da mu je bilo „veoma žao" kada je čuo za smrt svog nekadašnjeg kolege. „Zahvaljujući njemu, Strenglersi su se razlikovali od bilo kog drugog pank benda", naveo je Kornvel.

„Njegov osećaj za muziku i nežan karakter poveli su bend u zanimljivom smeru. Ostaće upamćen kao čovek koji je svetu dao pesmu „Golden braun".

Aktuelni pevač i gitarista Strenglersa Baz Varn opisao je Grinfilda kao „pravog inovatora" i "muzičku legendu".

„Reč genije se u današnje vreme olako koristi, ali je Dejv Grinfild sigurno bio jedan od njih", rekao je Vorn.

Zbog pandemije korona virusa, bend je nedavno odložio oproštajnu turneju, koja je bila planirana za ovo leto.

