Image copyright Jilla Dastmalchi Natpis na slici Mafija deli besplatnu hranu porodicama u karantinu

*Neka imena su izmenjena da bi se zaštitio identitet sagovornika

Dok virus korona ubija hiljade ljudi, italijanska mafija sprema se da zaradi milione. Vlasti upozoravaju da mnogi Italijani u nevolji osećaju da nemaju druge nego da prihvate slamku spasa koju im nudi mafija.

Brat gazde organizovane kriminalne grupe Koza Nostra deli hranu siromašnima u Palermu na Siciliji.

„Radim to zato što me ljudi zovu i plaču mi preko telefona. Kažu da njihova deca nemaju šta da jedu", rekao mi je on nakon što sam ga kontaktirala preko društvenih mreža.

„Jedna mlada žena me zove svaki božji dan. Ima petoro dece i ne zna kako da ih prehrani."

On je rekao da ukoliko biti „mafiozo" znači pomagati ljudima, onda je on „ponosan što je mafiozo".

„Šarmantni" spasitelj

„Tačno sam tako i ja nekada radio", rekao je Gaspare Mutolo, sicilijanski mafijaš koji je postao ključni svedok u desetinama mafijaških slučajeva.

„Uvek sam bio krajnje šarmantan", otkrio je on.

„Delovao sam velikodušno. Mafija želi da se umili narodu i zato nikad nisam pokazivao svoje pravo lice. Ali, imajte na umu, ja sam bio kriminalac koji je ubio više od dvadeset ljudi."

Mutolo je govorio za BBC sa tajne lokacije na kojoj se nalazi pod policijskom zaštitom i provodi dane slikajući. Na njegovim slikama često se mogu videti prizori pipaka mafije koji se uvlače u zajednice ljudi.

Image copyright Gaspare Mutolo Natpis na slici Slika Gaspara Mitola - Oktopod u naselju u Palermu

On insistira da kad god bi „pomogao" porodici u nevolji, njima nije bilo važno ko je on.

„Kada vaša deca plaču zato što nema hrane na trpezi ili ako ćete uskoro da bankrotirate, vi ne razmišljate o posledicama traženja pomoći od pogrešnih ljudi. Razmišljate samo o preživljavanju."

Prastari trikovi

Deljenje paketa sa hranom taktika je stara koliko i sama mafija.

„Cilj je steći kredibilitet i uskočiti kao alternativa državi", rekao je Nikola Grateri, istražitelj koji se bori protiv mafije i šef tužilaštva u Katanzaru.

Najveća snaga mafije potiče od lokalne baze iz koje ona operiše.

„U ovoj krizi zbog virusa korona, to će se dešavati sve više i više", rekao je Grateri.

Image copyright Jilla Dastmalchi Natpis na slici Mafija želi da stekne kredibilitet u vreme pandemije

Ali prihvatiti makar i najmanju pomoć od mafijaša izuzetno je opasno.

To je ključna poruka Ence Rando, koja radi za organizaciju koja se bori protiv mafije.

„Mafija nikad ništa nije uradila iz velikodušnosti. Taj koncept za njih ne postoji", rekla je ona.

„Oni znaju samo za: 'Ruka ruku mije.'"

Na ivici

Marselo* je vlasnik jednog restorana u Palermu. Ovaj je zatvoren od marta.

„Samo čekam da se pojavi neki mafijaš i otkupi ga od mene", kaže on. „Siguran sam da nikad neću moći ponovo da ga otvorim."

Image copyright Jilla Dastmalchi Natpis na slici „Čekam mafiju da se pojavi i kupi restoran od mene"

Sve je veoma jednostavno, prema Marselovim rečima. Neko vam pokuca na vrata i izloži vam ponudu, tu na licu mesta. Tad vi krenete da pregovarate o ceni.

Onda neko prebaci deo novca na vaš račun. Ostalo dobijete u gotovini. I to je najprivlačniji aspekt svega.

„Bilo bi mi veoma teško da odbijem jednu takvu ponudu", priznao je Marselo.

„U ovom trenutku moja firma tone. A kad vam neko baci pojas za spasavanje, možete samo da odaberete da se udavite zajedno sa idealima ili da zaplivate."

Isprva mafija ne traži ništa zauzvrat. Ali to su usluge koje ćete svako morati da uzvratite u nekom obliku.

A mafija će se uvek vratiti da pokupi svoje, rekao je bivši mafijaš Mutolo.

Image copyright Getty Images Natpis na slici „Mafija mnogo efikasnije od države dopre do ljudi kojima je pomoć potrebna"

Kad su se bližili lokalni izbori, on bi se pojavljivao kod ljudi kojima je pomogao i govorio im: „Ciao bella, sećaš li me se? Pomogao sam ti kad sam ti bio potreban. Sada si ti potrebna meni. A sve što tražim od tebe je da glasaš za ovog kandidata."

Ova praksa poznata je kao „voto di scambio", iliti kupovina glasova.

Zelenaši

Mafija se uvek nada nekakvoj globalnoj krizi, a ova globalna pandemija je skoro pa suviše dobra da bi bila istinita.

„Oni imaju mnogo novca na raspolaganju", rekao je Mutolo.

„Mnogo su efikasniji od države kad je u pitanju pomaganje ljudima u nevolji."

A upravo se to desilo Antoniju i njegovoj ženi Frančeski*. Oni drže mesaru u malom ljupkom gradu u Apuliji, u južnoj Italiji.

Image copyright Jilla Dastmalchi Natpis na slici Zelenašenje je glavni deo mafijaškog posla. Oni pozajmljuju za veoma niske kamate.

Pre nekoliko dana, jedna od njihovih redovnih mušterija ušla je u njihovu radnju i ponudila im gotovinu kao ispomoć. Nekako je znao da im posao prolazi kroz izuzetne teškoće zbog uvedene izolacije.

„Nas dvoje smo se samo pogledali. Sve lađe su nam potonule i odmah smo znali šta se dešava. Prihvatiti tako nešto bilo bi veoma opasno", rekao je Antonio.

On i njegova supruga su odbili ponudu.

Zelenašenje je glavni deo mafijaškog posla. Oni pozajmljuju za veoma niske kamate.

Ali „dobrotvor" će neizbežno početi da pokazuje „ružno lice", objašnjava istražitelj koji je bori protiv mafije Grateri.

„I tad počinje spora agonija. Krajnji cilj mafijaša nikad nije da zarade novac, već da preuzmu firmu i koriste je za pranje novca."

Nemaš kome da se obratiš

Otkako je započela izolacija, dežurna telefonska linija koja pomaže žrtvama zelenaša doživela je sto posto povećanje u pozivima - naročito od malih preduzeća.

„Ukoliko italijanska vlada ne bude mogla da pomogne ovim ljudima, biće gurnuti u zagrljaj mafije", kaže Atilio Simeone, koji radi za telefonsku službu pomoći.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Svi restorani, barovi i radnje u Italiji ne rade od 11. marta

Kako se svet suočava sa najvećom finansijskim krahom još od Velike krize - očekuje se da će italijanski BDP da padne do fall by 9.1% - mnogi Italijani će se naći na kolenima.

„Ovo je najbolji mogući trenutak za mafiju", upozorila je Enca Rando. „U ovom trenutku, sve je u pravilnom tempiranju."

Ona, kao i mnogi stručnjaci za borbu protiv mafije, poziva italijansku vladu da pozajmi novac ljudima i preduzećima pre nego što uskoči mafija i ponudi im laku lovu.

Premalo, prekasno

Italijanska vlada je najavila da će pozajmiti do 25.000 evra preduzećima kojima je to neophodno. Ali Marselo nema nameru da uzme kredit od vlade.

„Biće nemoguće to otplatiti. Sve radnje koje ponovo budu otvorile moraće da slede pravila socijalnog distanciranja. To znači manje mušterija i mnogo manje novca."

Image copyright Getty Images Natpis na slici Mnogi vlasnici restorana smatraju da je njihova jedina opcija da brzo i bez suvišnih pitanja prodaju preduzeća mafiji.

On kaže da svi vlasnici restorana koje poznaje misle isto kao on. Oni smatraju da je njihova jedina opcija da brzo i bez suvišnih pitanja prodaju preduzeća mafiji.

„Osećam se kao potpuni promašaj", kaže Marselo. „Oduvek sam osuđivao mafiju, a sad ću da izneverim sve u šta sam ikad verovao.

Ilustracije: Džila Dastmalki

