Natpis na slici Stan porodice Troter u Pekamu kao pozadina za video sastanke

Ranije su služili mahom za kontakt sa rođacima i prijateljima u inostranstvu, u krajnjoj nuždi i za poslovni sastanak, ali video pozivi su ovih dana postali naša svakodnevica.

Roditelji koje ne viđate jer spadaju u rizičnu grupu, prijatelji iz drugog grada do kojih doskora niste mogli da dođete javnim prevozom - sa njima ste se verovatno redovno viđali zahvaljujuću Skajpu, sve popularnijem Zumu i sličnim aplikacijama za video pozive.

I kao što je u ljudskoj prirodi da svako malo promeni sredinu u stvarnom životu, to treba raditi i u virtuelnim okolnostima.

BBC vam pomaže da preuredite video prostor, podelivši preko 100 fotografija praznih setova iz popularnih serija, emisija i televizijskih studija.

Sve fotografije se mogu preuzeti potpuno besplatno, gde god da se nalazite u svetu.

Zaista, ko ne bi želeo da vodi poslovne pregovore iz stana u soliteru Nelson Mendela u Pekamu?

Natpis na slici Ragina glava, mesto gde se okupljaju ozbiljni igrači

Tako je, sa sve narandžama spremnim za prodaju, zajedno sa voki-tokijima sumnjivog porekla i nekoliko pakovanja jugoslovenskog rizlinga.

Ili da sa prijateljima popije piće u Raginoj glavi?

Nema Bojsija, Marlin i Trigera, ali je ambijent svakako prijatan.

Natpis na slici Stari Tardis 1, pravo putovanje kroz vreme

Za prave naučno-fantastične nostalgičare, tu je Tardis 1 iz 1976. godine.

Možda ne možete putovati kroz vreme, ali će vaši sastanci svakako biti vizuelno zanimljiviji.

Natpis na slici Doktor Hu, 2019

A novi ljubitelji Doktora Hua će se prijateljima i saradnicima javiti sa seta iz 2019. godine.

Ipak, najugodniji ambijent za telefoniranje definitivno restoran koji vodi markantni Rene iz serije Alo Alo.

Još ako imate priliku da izgovorite rečenicu „Allo allo, this is Nighthawk, Over", ugođaj će biti potpun.

Natpis na slici Nema pevanja madam Edit, tako da možete na miru da pričate.

Ne brinite, niko vas neće čudno gledati, u pitanju je kultna rečenica.

Za intimnije razgovore svakako treba preći u kuhinju restorana.

Natpis na slici Kuhinja francuskog restorana

Ako ste fanovi serije Istenders, lokacije na kojima možete da se nađete su brojne.

Oni najmlađi mogu se naći na setu popularne dečije emisije Multi-Coloured Swap Shop.

Natpis na slici Soba koju bi svako dete poželelo i dan-danas

Ko ne bi poželeo ovakvu sobu, čak iako je iz sedamdesetih?

Sport se vraća na terene, a samim tim i na male ekrane i ako želite da komentarišete utakmicu sa prijateljima, sada možete to da uradite iz nekog od BBC sportskih studija za emisiju Match of the Day.

Natpis na slici Taman za prvi meč Bundeslige

Za ljubitelje muzike i šou-biznisa, tu su setovi emisije Top of the Pops, kako iz 1965. tako i iz 1990. godine.

Natpis na slici Pozornica je vaša

Sve fotografije možete preuzeti ovde.

Šta čekate? Skinite neku od ovih pozadina, ionako vas očekuje novi video poziv već danas.

