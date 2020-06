Zašto Severni pol „beži“ od Kanade ka Sibiru

Image copyright ESA Natpis na slici Zemljino magnetno polje nastaje u njenom tečnom spoljnom jezgru

Evropski naučnici misle da sada pouzdano mogu da objasne šta dovodi do pomeranja Severnog magnetnog pola.

On se poslednjih godina pomerio od Kanade ka Sibiru.

A to brzo pomeranje dovelo je do češćih ažuriranja navigacionih sistema, uključujući one koji upravljaju funkcijama mapiranja u pametnim telefonima.

Ovaj tim, koji je vođen sa Univerziteta u Lidsu, kaže da to ponašanje može da se objasni nadmetanjem dva magnetska „mehura" na ivici Zemljinog spoljnog jezgra.

Promene u tokovima otopljenog materijala u unutrašnjosti planete izmenile su odnose snaga gornjih regiona negativnog magnetnog fluksa.

„Ova promena u obrascu tokova oslabila je deo ispod Kanade i malo po malo pojačala snagu dela koji se nalazi ispod Sibira", objašnjava doktor Fil Livermor.

„Zbog toga je Severni pol napustio istorijski položaj iznad Kanadskog Arktika i prešao preko Međunarodne datumske granice. Severna Rusija dobija ovo 'povlačenje konopca', ako smem to tako da nazovem", kaže on za BBC Njuz.

Zemlja ima tri pola na vrhu planete. Geografski pol, mesto gde osovina rotacije planete preseca površinu. Geomagnetni pol, mesto koje najviše odgovora klasičnom dvopolu (njegov položaj malko varira).

A tu je i Severni magnetni pol, čije su linije polja uspravne u odnosu na površinu.

Ovaj treći pol je taj koji se pomera.

Kad ga je prvi put otkrio istraživač Džejms Klark Ros 1830-tih, nalazio se na kanadskoj teritoriji Nunavut.

U ono vreme ne bi išao veoma daleko, niti veoma brzo. Ali 1990-tih je dobio na ubrzanju, pojurivši ka višim geografskim širinama i prešavši datumsku granicu krajem 2017. godine.

U toku tog procesa, prišao je na svega nekoliko stotina kilometara od geografskog pola.

Uz pomoć podataka sa satelita koji su izmerili razvojni oblik Zemljinog magnetnog polja u poslednjih 20 godina, doktor Livermor i njegove kolege pokušale su da izrade model pomeranja Severnog magnetnog pola.

Pre dve godine, kad su prvi put predstavili ove ideje na sastanku Američke geofizičke unije u Vašingtonu, sugerisali su da možda postoji veza sa mlazom otopljenog materijala u spoljnom jezgru koji ubrzava tok u smeru zapada.

Ali modeli su bili složeni za podešavanje i tim je sada revidirao procenu kako bi je uskladio sa drugačijim režimom tokova.

„Mlaz je povezan sa prilično viskim severnim geografskim širinama, a promena tokova u spoljnom jezgru koja je odgovorna za promenu položaja pola zapravo je više ka jugu", kaže doktor Livermor.

„Takođe, tu je problem vremenske usklađenosti. Ubrzanje mlaza dešava se 2000-ih, dok ubrzanje pola počinje još devedesetih."

Poslednji model tima ukazuje na to da će pol nastaviti da se pomera ka Rusiji, ali će vremenom početi da usporava. Pri najvećoj brzini, on prelazi 50-60 kilometara godišnje.

„Hoće li se u budućnosti vratiti nazad, niko ne može da zna", kaže naučnik iz Lidsa za BBC Njuz.

Skorašnja trka preko vrha sveta navela je Američki nacionalni centar za geofizičke podatke i Britanki geološki istraživački centar da izdaju rani apdejt Svetskog magnetnog modela od prošle godine.

Ovaj model je prikaz Zemljinog magnetnog polja preko čitave planete. Uvršten je u sve navigacione uređaje, uključujući moderne pametne telefone, kako bi korigovao bilo kakve lokalne greške u kompasu.

Doktor Livermor i kolege oslanjali su se u velikoj meri na „Svorm" satelite Evropske svemirske agencije. Tim je objavio istraživanje u časopisu Nejčer geosajens.

