Jeste li bindžovali „Kralja tigrova" na Netfliksu?

Žrtvovali neophodan san samo da biste otkrili „ko je ubica" u vašem omiljenom krimiću?

Sedeli na kauču čitav dan, ne pomerivši se, potpuno uvučeni u najnoviju seriju koja mora da se pogleda i o kojoj „svi" pričaju?

E, pa niste sami, naročito sad, kad su milioni nas širom sveta u izolaciji zbog pandemije Kovida-19.

Giganti televizijskog striminga stiču nove pretplatnike u rekordnim brojevima - tačnije, Netfliks je dobio 16 miliona njih samo u prvom kvartalu 2020. godine.

A bindžovanje je bilo popularno čak i pre ovoga. Na primer, u Velikoj Britaniji je polovina stanovništva priznala da bindžuje osam sati neke serije u cugu, prema anketi koju je sproveo Radio tajms.

Ako vam to zvuči poznato, možda ćete osetiti grižu savesti zbog takvog preterivanja. Ukoliko je to slučaj, nastavite sa čitanjem; možda ćete se posle osećati malko bolje u vezi sa vašom navikom da bindžujete.

Suptilni trikovi da vas uvuku

Bindžovanje nije isključivo vaša krivica.

Mnoge od naših omiljenih platformi za striming primenjuje suptilne tehnike kako bi nas namerno zadržale da gledamo dalje.

„Lako mogu da pogledam čitavu seriju u jednom danu", priznaje televizijski kritičar i voditelj Skot Brajan.

Ali on kaže da je „bindžovanje krenulo slučajno" i da je prvobitno bilo na inicijativu potrošača.

„Netfliks je shvatio da gomila ljudi gravitira ka gledanju serija u jednom komadu, bilo da su to serije koje su već gledali ranije, kao što su Prijatelji… Načini na koje se Netfliks trudi da vas podstakne da gledate još veoma su suptilni i oni se služe raznim malim trikovima."

„Oni znaju vrlo brzo nakon što serija krene da se emituje koji tambnejl funkcioniše i zašto. Takođe, na samom kraju epizode odmah dobijete špicu, ona se smanji u ugao ekrana i automatski krene da se emituje sledeća epizoda."

„Tako nekad budete navučeni da gledate seriju i po tri sata a da ni ne primetite."

Smišljeno da se bindžuje

Jeste li bili svesni da velike kompanije koje strimuju TV sadržaj zapravo osmišljavaju svoje programe tako da se bindžuju?

Skot kaže da se Netfliks u tome ističe zato što oni „zaista eksperimentišu sa brojem likova i brojem linija priče".

On za primer navodi originalnu seriju kompanije „Narandžasto je novo crno".

Oni znaju da „nikad nećete krenuti da gledate seriju od pola, uvek ćete početi ispočetka… tako da ona zato ima četrdesetak likova."

„Možete da imate taj nivo dubine priče tokom osmočasovne serije više nego što biste inače imali da je rasparčana u osam 60-minutnih komada na linearnom televizijskom kanalu."

Da, ima i mana…

Neki eksperti sugerišu da gledanje previše televizije izaziva anksioznost i pojačava depresiju. Naučnici iz Japana su 2016. godine čak otišli toliko daleko da ustvrde kako to može i da vas ubije, tvrdeći da dugo sedenje može dovesti do stvaranja trombova.

Psihoterapeutkinja doktorka Hamira Riaz kaže da gledanje epizoda jedne za drugom može da utiče na vaš nervni sistem, što može negativno da se odrazi na vaše spavanje.

„Bindžovanje znači da angažujete sebe u većoj meri na duže vremenske periode. Zbog toga vam treba više vremena da se ohladite od toga", kaže ona.

Dalje, eksplicitni sadržaj, kao što je svirepo ubistvo - naročito ako podrazumeva gledanje kako strada vaš omiljeni lik - „može da aktivira simpatički nervni sistem", što, Riaz zaključuje, „nije prikladno za dobar san".

Ali od „hormona ljubavi" se osećamo dobro

Zašto se onda stalno vraćamo po još, iznova i iznova?

„Kad se identifikujemo sa nekim likom, to dovodi do lučenja hormona ljubavi oksitocina, on dovodi do vezivanja za njega", objašnjava doktorka Riaz.

„Toliko ima sadržaja danas da ćete sigurno naći makar jednog u televizijskom ili filmskom serijalu sa kojim možete zajedno da pođete na putovanje."

Može da pomogne da poboljša naše veze

E, sad ovo vam može zvučati čudno, ali samo nastavite da čitate.

Uzmite za primer „Ljubavno ostrvo" - veoma popularnu seriju u Velikoj Britaniji, o mladim, prelepim samcima koji pokušavaju da nađu „pravu" ili „pravog" dok prolaze niz raznoraznih testova.

Nakon što je serija počela da se emituje 2019. godine, došlo je do skoka od 41 odsto u broju parova u Velikoj Britaniji koji su išli na savetovanje.

Doktorka Riaz misli da ima nečega u tome.

„Ukoliko pronalazimo vremena da pogledamo neku seriju od početka do kraja, mi potencijalno stvaramo sate i sate prostora da poradimo na našim emocijama i vezama", kaže ona.

Mnogi ljudi imaju snažne emocionalne reakcije na serije na koje su se navukli, naročito ukoliko se nešto šokantno desi njihovom omiljenom liku.

„Naš mozak ne pravi razliku između stvarne angažovanosti i angažovanosti tokom izmišljenih događaja", objašnjava doktorka Riaz.

I želimo da budemo deo javnog diskursa

Drugi veliki razlog za bindžovanje je FOMO (strah od propuštanja), naročito tokom izolacije, kad ima vrlo malo toga drugog što može da se radi.

„Za jedan dan sam gledao 10 sati televizijskog programa a nije mi se čak ni dopao", priznaje Brajan Lobel, tvorac interaktivne slikarske izložbe „Bindž".

„Bindžujemo da bismo bili deo javnog razgovora", kaže on.

„Mislim da osećamo anksioznost da će se nagomilati ovog sadržaja, što ljude tera da bindžuju još više."

Potrebno nam je „neproduktivno vreme" (zato nemojte da vas grize savest)

„Bindžovanje je reč koja ima veoma negativne konotacije, zar ne?", kaže Brajan.

„Primetio sam da je ljude strašno sramota zbog toga koliko gledaju TV."

„Strašno nas je sramota zato što nismo produktivni, uzmemo slobodno vreme i kažemo: 'Zapravo sam danas gledao šest sati televizijskog programa jer mi je bilo potrebno da ne zurim u pet različitih tabova posla na radnom kompjuteru, morao sam prosto da… stanem."

Dakle, ako ste i vi jedan od miliona ljudi koji se spremaju da bindžuju čitavu seriju odmah nakon što ste pročitali ovo, onda vas Brajan uverava da ne treba da osećate grižu savesti.

„Mi ne govorimo: 'Bindžovao sam knjigu'. Ali realnost je da neki od najboljih pisaca današnjice pišu za televiziju."

„Ja bih bio poslednja osoba na svetu koja bi vas savetovala da prestanete da bindžujete", kaže on sa širom osmehom na licu.

I eto vam ga sad, ako ćete već to da radite, mogli biste da izvučete zadovoljstvo iz svakog minuta… sata… dana koji tome posvetite. Uživajte!

Ova priča je adaptirana iz programa BBC Ideje.

