Video snimke i postove na društvenim mrežama sa lažnim i informacijama koje dovode u zabludu o pandemiji virusa korona često pogledaju stotine hiljada ljudi širom sveta.

Proverili smo neke od njih koji su ove nedelje bili najviše deljeni.

„Lažne" brojke o umrlima?

Prvo, tu je video snimak u kom desničarski teoretičar zavera Aleks Džons naziva američke podatke o korona virusu „lažnima". Oni se koriste, tvrdi on, kako bi se zemlja držala u izolaciji i da se sabotirao pokušaj reizbora predsednika Trampa.

On tvrdi da je broj smrti od Kovida-19 pogrešan, ali radeći to on pogrešno tumači kako se te informacije beleže.

Džons tvrdi da se svako ko je pozitivan na testu za Kovid-19 u vreme smrti - bilo da je u pitanju „rak", „padobranska nesreća" ili „napad ajkule" - zavodi kao da je umro od virusa korona.

Kovid-19 se zavodi kao uzrok smrti na smrtovnici u SAD samo ako je bolest odigrala ulogu umiranju te osobe, tako da smrti u nesrećama kao što su napadi ajkule ili skok iz aviona padobranom sasvim sigurno neće biti uvršćene.

Eksperti kažu da je, ako ništa drugo, broj smrti od Kovida-19 manji od stvarnog, zbog nedovoljnog testiranja u zajednicama i smrti kod kuće koje se ne računaju.

Izračunavanje stope smrtnosti svakako nije egzaktna nauka i otvorena je za razna tumačenja. Pisali smo naširoko o tome kako se te brojke izračunavaju u Velikoj Britaniji:

Džons takođe tvrdi da će svako ko je ikada bio zaražen virusom korona ili običnom prehladom biti pozitivan na testu.

Testovi koji se trenutno naširoko koriste u SAD i na drugim mestima otkrivaju da li ste zaraženi novim virusom korona odgovornim za pandemiju.

„Dijagnostički testovi za Kovid-19 specifični su konkretno za virus SARS-CoV-2 (koji ga izaziva)", kaže doktor Džeremi Rosman, počasni viši predavač virologije na Univerzitetu u Kentu.

„Oni ne otkrivaju druge viruse korona niti otkrivaju virus prehlade (rinovirus), ili virus gripa."

Ovi testovi ne pokazuju prethodne infekcije od kojih ste se oporavili - iako naučnici vredno rade na izradi testova i za to.

Ovaj video je podeljen više hiljada puta, ali nije postavljen na glavnom nalogu Aleksa Džonsa ili njegovoj Fejsbuk stranici Infovorz, zato što su oba zabranjena na Fejsbuku.

Tužna priča iza snimka o mrtvačkoj vreći

Viralni video snimak u kom se tvrdi da je starija žena strpana u mrtvačku vreću dok je još bila živa razotkriven je kao obmana.

Video je potekao iz Brazila i postao viralan na Vocapu i Fejsbuku. Razne verzije podeljene su stotinama hiljada puta, uključujući u velikim grupama posvećenim zaverama na engleskom jeziku.

Na snimku se vidi starija pacijentkinja koja leži na najlonskoj podlozi i muči se dok diše. Potpis tvrdi da je ženinoj porodici rečeno da je ona umrla.

Istina je manje dramatična. Direktor bolnice Abelardo Santos u severnom Brazilu rekao je za BBC Njuz Brazil da je zaštitna podloga na kojoj žena leži zaista mrtvačka vreća, ali da je ona bila korišćena da bi se žena prebacila na drugi krevet.

„To je uobičajena praksa u bolnicama", rekao je on, „naročito tokom pandemije ili epidemije, koje nas prisiljavaju da se prilagođavamo."

Policija istražuje ko je objavio video i ko je odgovoran za širenje lažnih vesti vezanih za njega.

Otkako je snimak objavljen, žena je, nažalost, stvarno umrla.

Neki od postova na portugalskom na Fejsbuku sadrže poruku upozorenja da vas video dovodi u zabludu. Međutim, zapazili smo neke na engleskom koje Fejsbuk nije obeležio.

Ne, ovaj naučnik nije izjavio da su SAD i Kina napravile korona virus

Lažni citat pripisan istaknutom francuskom naučniku postao je viralan ove nedelje.

U postu na Fejsbuku tvrdi se kako je profesor Didije Raul (specijalista za zarazne bolesti) izjavio da su Kovid-19 stvorile SAD i Kina kako bi pobili milione Afrikanaca.

Razgovarali smo sa bolnicom u Marseju gde radi profesor Raul i oni su nam tamo potvrdili da snimak nije autentičan.

Profesor Raul je postao poznat po promovisanju anti-malarijskog leka za lečenje virusa korona.

Originalni post, čiji izvor može da se sledi sve do naloga na Instagramu iz Demokratske Republike Kongo, podeljen je u velikom broju afričkih zemalja, uključujući Madagaskar i Kamerun.

A ova priča ima i intrigantan obrt. Još jedna lažna vest o kojoj smo već pisali povezana je sa istim nalogom na Instagramu.

Ta je sadržala lažnu poruku pripisanu Džefu Bezosu - koji tu tvrdi da Bil Gejts ima plan da destabilizuje Afriku.

Bes zbog ophođenja prema afričkim zemljama tokom pandemije više puta je postajao očigledan na internetu. Dvojica francuskih lekara optuženi su za rasizam nakon što su predložili da se testiranja vakcine vrše u Africi.

Prisilni karantin ne stiže u Ameriku

I, na kraju, proučili smo video koji sadrži lažne informacije o uvođenju ovlašćenja u Americi da se zaraženi pojedinci silom izvuku iz njihovih domova i prebace u karantin.

Na snimku, doktor Rašid Butar, slavan po antivakcinaškim stavovima, kaže da je u Kongresu predstavljen novi predlog zakon koji će vlastima dati upravo ta ovlašćenja.

Međutim, to nije istina - predlog zakona ne definiše ništa slično. On traži sredstva koja bi pomogla da se zaustavi virus i podstakne testiranje, naročito u oblastima sa slabijom zdravstvenom službom.

U sklopu tog procesa, neka od sredstava koristiće se za traženje kontakata, što znači traženje ljudi koji su mogli da dođu u kontakt sa nekim ko ima korona virus.

Doktor Butar tvrdi da će prema tom zakonu vlasti moći da vam upadnu u kuću ukoliko pokažete simptome virusa.

Snimak je imao više od tri miliona pregleda na Fejsbuku.

U predlogu zakona pominje se da bi tamo gde je neophodno ljudi mogli biti testirani u njihovim domovima, ali jasno stavlja do znanja da on nema prednost nad postojećim federalnim zakonima o privatnosti ili poverljivosti.

Uprkos raznim tvrdnjama doktora Butara o rodbini koja će biti odnošena, ne postoji ništa u predlogu zakona o ljudima koji će biti odvođeni iz vlastitih domova.

Dodatno izveštavanje: Marijana Spring, Olga Robinson i BBC Njuz Brazil.

