Američki kantri muzičar Trevis Mekredi svirao je za publiku sa maskama na licu na prvom koncertu u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) od uvođenja mera zbog korona virusa. Koncert, koji je održan u Arkanzasu, dao je prvi primer kako će koncerti izgledati u bliskoj budućnosti, uz merenje temperature na ulazu i socijalno distanciranje.

Posetioci koncerta moraju da kupuju karte za sedenje u malim grupama, dok je veliki prostor sa sedištima ograđen trakom.

„Divan je osećaj raditi nešto toliko normalno", rekao je jedan od posetilaca.

Mekredijev koncert prvobitno je bio zakazan za 15. maj u Fort Smitu, američka država Arkanzas. Međutim, koncert je pomeren jer guverner Arkanzasa nije bio uveren da su ispunjeni svi uslovi za bezbedno održavanje koncerta. u skladu sa zdravstvenim preporukama.

Koncert je održan u nekadašnjem masonskom hramu koji danas služi kao koncertni prostor pod nazivom Templ Lajv. Uoči 15. maja, menadžment koncertne dvorane dobio je upozorenje da mora da prestane sa radom, a oduzeta im je i dozvola za prodaju alkohola.

Prema planu koji su odobrile vlasti države Arkanzas, svi zapolesleni u koncertnoj dvorani, kao i svi posetioci stariji od 10 godina, morali su da nose maske, dok je izvođačima data instrukcija da od publike održavaju distancu od 4 metra.

Vlasti Arkanzasa su takođe dozvololi Templ Lajvu da postavi 239 sedišta u sali od 1.100 sedišta.

„Borite se za svoja prava"

Čak i nakon što je stiglo odobrenje za održavanje koncerta, organizatori su insistirali da su bili primorani da ga odlože protiv svoje volje.

„Ovo je priča o rokenrolu, dobrom provodu i živim svirkama, izlascima sa prijateljima", rekao je novinarima vlasnik koncertne dvorane Majk Braun. U izjavi za Njujork Tajms (New York Times), Braun je takođe ocenio da organizacija koncerata podleže strožijim merama nego druga javna okupljanja.

„Okupljanje u crkvi takođe predstavlja javni skup, nema tu nikakve razlike", smatra Braun. „Kako to da neki mogu da održavaju javna okupljanja. a koncertne sale ne mogu da ugoste posetioce?"

Zvaničnici u Arkanzasu ističu da su koncerti opasniji od crkvenih okupljanja zbog veće verovatnoće da privuku posetioce iz drugih gradova.

Kada je koncert konačno održan u ponedeljak, Braun je publiku pozdravio pesmom Besti bojsa Fight For Your Right (To Party). Mekredi se kasnije pojavio na sceni, a neobične okolnosti nije komentarisao. Bez obzira na sve, čini se da su posetioci uživali.

„Srećni smo što smo došli", rekla je Laliza Smiti, koja je putovala četiri sata da bi došla na koncert.

„Ja sam inače paranoična malo više nego ostali, ali kada sam videla koje su sve mere preduzeli organizatori, pomislila sam da je u redu da dođem", rekla je za Njujork Tajms. „Mislim da su sjajno to organizovali".

Ipak, Mekredi će verovatno morati da sačeka sa koncertima još neko vreme, pošto stručnjaci predviđaju da se održavanje ovakvih događaja neće vratiti u normalni ritam pre kraja godine.

U Velikoj Britaniji, mnogo malih dvorana suočava se sa opasnošću od zatvaranja, jer su im prihodi iznenada presušili. Britanski fond za koncertne dvorane Music Venue Trust pokrenuo je donatorsku kampanju „Spasimo naše dvorane". U okviru ove inicijative, do sada je prikupljeno 1.5 miliona funti, čime je oko 140 dvorana za sada spaseno od skorog zatvaranja.

„To je dobar početak", kaže izvršni direktor Fonda Mark Dejvid, „ali to ne znači da možemo da se opustimo, jer još uvek imamo veliki put pred sobom kako bismo spasli budućnost sektora".

„Još uvek nam očajnički treba da se više kompanija, koje rade u sferi muzike, uključi u akciju i pored toga što su nas vlasti oslobodile plaćanja zakupa. Potrebna je veća finansijska pomoć, kao i jasne instrukcije kako da se snađemo u ovoj situaciji".

