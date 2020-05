Lana Del Rej: „Ne veličam zlostavljanje"

Image copyright Getty Images Natpis na slici Pevačica kaže da je iskrena i optimistična po pitanju veza koje su se loše završile

Lana Del Rej se brani od optužbi da su stihovi njenih pesama antifeministički.

Putem Instagrama je kritikovala spisateljice koje su je napale da veliča zlostavljanje.

Rekla je da stihovi njenih pesama često govore o realnim emotivno nasilnim odnosima i da one treba da budu tema u muzici.

„Bila sam iskrena o vezama punih izazova koje sam imala".

„Kroz takve veze prolaze mnoge žene", rekla je.

„Mislim da je patetično što neki stihovi koji opisuju moje pasivnu ili pokornu ulogu u vezi često navode ljude da kažu kako sam vratila žene sto godina u prošlost".

„Mora da postoji mesto u feminizmu za žene koje izgledaju i koje se ponašaju poput mene", napisala je.

„Za žene koje kažu ne, ali muškarci čuju da, za žene koje su komplikovane, jer su autentične, za žene koje imaju priče i glasove koje im oduzimaju jače žene ili muškarci koji ih mrze".

Del Rej kaže da postoje dvostruki aršini i da pevačke zvezde poput Arijane Grande, Kardi Bi i Bijonse mogu da pevaju o „seksualnosti, da budu gole i da varaju, a da ih niko ne kritikuje".

Stihovi pesama Lane Del Rej često govore o nezdravim odnosima i zloslutnim likovima koji žele da kontrolišu.

Pesma koja je proslavila Video Games (Videoigre) opisuje ljubavnika koji je bio dalek i koji je odbacivao, ali prema kome je gajila veliku ljubav.

'Zlostavljanje u porodici predstaveljno na romantičan način'

Pesme koje je kasnije objavila bile su tematski slične. „Moj otac je loš čovek", peva u numeri Off To The Races, dok je njen dečko u Ultraviolence„zove u gluvo doba noći, jer je puna otrova".

Poslednjih godine, pevačica se distancirala od nekih ranijih radova i čak izbrisala pesmu Colasa liste za nastupe, jer u njoj ima stihova koji se odnose na likove poput Harija Vajnstina.

U razgovoru za Pičfork 2017. godine prokomentarisala je stih „udario me, a osetila sam poljubac" iz pesme Ultraviolence.

„Ne dopada mi se. To ne pevam više", rekla je.

„Znala sam samo za agresivne veze. Neću reći da su stihovi 100 odsto istiniti, ali se osećam slobodnom da kažem da sam bila u teškoj, burnoj vezi i to ne zbog mene. Nevolje nisu dolazile od mene".

Uprkos tome, kritike da ona ulepšava zlostavljanje nastavile su da je gone.

Kritika je stigla i od novinarke Izabele Kastiljo, koja je napisala tekst u kome je opisala muziku Lane Del Rej kao „punu zastarelih, antifeminističkih ideja".

„Bilo da joj je to bila namera ili ne, romantizovanje porodičnog nasilja je opasna teritorija, posebno kada imate tako mladu publiku", napisala je.

Neki su imali blaži pogled na njeno stvaralaštvo - muzička kritičarka Lindzi Zoland je napisala da je portretisanje žene u njenim pesmama kao nekoga ko se sapleo, pao, pa ustao, mnogo realističnije nego „težnja pop zvezde za osnaživanjem".

U postu na Instagramu, Del Rej se dotakla ove teme, insistirajući da njene pesme govore o realnosti u kojoj svi živimo i da emotivno nasilnih veza ima širom sveta".

Image copyright Getty Images Natpis na slici Pevačica je najavila novi album, koji treba da izađe 5. septembra

Napisala je i da je njen uspeh dao ženama slobodu da ne pevaju o sreći i da mogu da kažu šta god žele u muzici koju stvaraju - „mene su nazvali histeričnom, jer sam na prva dva albuma iskazala tugu, mislila sam da živim u dvadesetim godinama prošlog veka".

U završnoj reči, pevačica je napisala da istražuje teme za dve predstojeće knjige poezije i najavila izlazak novog albuma 5. septembra.

Novi album stiže posle Norman [Expletive] Rockwelliz 2019. koji je bio nominovan za Gremi, a na top listama BBC ocenjen kao najbolji album te godine.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk