Korona virus na Maldivima: Par zatočen na beskrajnom medenom mesecu

Image copyright Family handout Natpis na slici Kaled i Peri otputovali su u Meksiko na medeni mesec još marta

Sve je počelo venčanjem u glavnom gradu Egipta, Kairu, 6. marta - osam godina nakon što su se upoznali, Kaled i Peri venčali su se u društvu prijatelja i porodice.

Nekoliko dana kasnije, ovaj par koji živi u Dubaiju otputovao je za Kankun, u Meksiku, bez ikakve brige na svetu: virus korona delovao je kao nekakva daleka pretnja, jer je tek trebalo ozbiljno da se raširi svetom.

I tako, dok je par ipak pazio da izbegava mesta na kojima ima mnogo ljudi, kažu da ni u snu „nisu očekivali" da zabrane putovanja poremete njihove planove.

Ali u vreme kad je trebalo da se vrate kući u Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) preko Turske 19. marta, ozbiljnost situacije postala je očigledna.

„Dok smo bili u avionu, dobili smo pristup internetu i počeli da dobijamo poruke od raznih ljudi: 'Hoćete li uspeti da stignete do Dubaija? Uveden je novi zakon, zabranjen je ulazak iseljenicima'", rekla je Peri za BBC.

Ipak, budući da su se već našli u vazduhu, pretpostavili su da će im biti dozvoljeno da putuju. Ali. kada su pokušali da presednu na sledeći let u Istanbulu, rečeno im je da ne mogu da uđu u avion.

Nova pravila stupila su na snagu nakon što su napustili Meksiko.

Njih dvoje ostali su zaglavljeni na aerodromu dva dana. Zabrane na snazi u Turskoj nisu im dozvoljavale da odu i uđu u grad.

U međuvremenu, bez validnog bording pasa, mučili su se da kupe higijenske artikle i odeću, a nije im čak dozvoljeno ni da pokupe vlastiti prtljag.

Image copyright Peri Natpis na slici Kada su pokušali da se vrate. shvatili su da su se zaglavili

Budući da nisu mogli da uđu u Ujedinjene Arapske Emirate a svi letovi za Egipat su bili otkazani, bio im je hitno potreban neki plan.

„Odlučili smo da odemo na Gugl i pronađemo sve one zemlje koje puštaju ulazak Egipćana bez vize, a onda da proverimo da li one imaju letove", rekla je Peri. Ispostavilo se da imaju samo jednu opciju: Maldive.

Grupa ostrva sa čistim belim peskom i tirkiznom vodom u Indijskom okeanu, Maldivi su slavni kao jedno od najlepših mesta na svetu. Kaled i Peri su čak razmišljali da idu tamo na medeni mesec umesto Meksika.

Međutim, u ovoj prilici par nisu najviše uzbuđivale plaže i ronjenje.

„Sećam se trenutka kad su nas pustili da prođemo kroz imigraciju", priseća se Peri. „Pogledali smo se i bili smo veoma srećni što ćemo makar spavati u krevetu, a ne na aerodromskim stolicama!"

Kaled, inženjer telekomunikacije, rekao je smejući se: „Bili smo strašno srećni što vidimo vlastiti prtljag."

Ali jednom kad su se rešili neposrednog stresa pronašavši smeštaj, suočili su se sa novim izazovima.

„Počeli smo da shvatamo da će ovo biti jedno veliko finansijsko opterećenje, nećemo moći da obavljamo naše poslove kako treba. Nismo spakovali laptopove", rekla je Peri, koja radi u medijima. „Kad ste na medenom mesecu, ne očekujete da ćete baš mnogo raditi."

Image copyright Kaled Natpis na slici Njihova jedina opcija je bila da odlete na Maldive

Kad su stigli do svog ostrvskog odmarališta, shvatili su da se nalaze tek među šačicom gostiju, od kojih je većina čekala na letove za kuću.

Kako su ostali odlazili, hotel je počeo da zatvara, a par je prebačen na drugo ostrvo, gde se ista stvar ponavljala.

Poslednjih mesec dana proveli su u specijalnoj izolovanoj ustanovi koju je maldivska vlada organizovala u odmaralištu na ostrvu Olhuveli.

Oni su zahvalni vlastima, koju su im dali popust na cenu smeštaja, i osoblju odmarališta.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Odmor u Grčkoj u doba korona virusa: Testiranje na aerodromu i dan hotelskog karantina

„Oni zapravo daju sve od sebe da nam ovo bude što lepše iskustvo. I tako, uveče puštaju muziku, svako veče imaju didžeja, a mi se čak ponekad osećamo loše, jer niko ne pleše", rekao je Kaled.

U odmaralištu ima još sedamdesetak ljudi, od kojih su mnogi takođe na medenom mesecu. Jedina razlika, kaže Peri, jeste ta što su svi drugi „izabrali Maldive kao svoje odredište za medeni mesec - mi nismo."

Ima ukupno oko 300 preostalih turista na Maldivima, koji su sada prestali da primaju nove posetioce. Ali iako postoje mnogo gora mesta na kojima možete da provodite vreme u izolaciji, njih dvoje očajnički žele da se vrate u Dubai.

Image copyright Peri Natpis na slici Deluje kao idealno mesto da se bude zaglavljen - ali oni i dalje moraju da rade

Kažu da su uspeli da odu na plažu svega „par puta", delom zbog obilatih kiša tokom aktuelne sezone monsuna, ali i zato što poste tokom svetog meseca Ramazana.

Oboje su se vratili i na posao, ali imaju problema da se prikače na konferencijske pozive preko wi-fi-ja.

A vratiti se kući nije tako jednostavno. Kao stanovnici Ujedinjenih Arapskih Emirata ali ne i državljani, kažu da im nije bilo dozvoljeno da uđu u avion koji je vraćao druge državljane u Zaliv.

I iako je let za Egipat u sklopu projekta repatrijacije mogao da bude jedna od opcija, to bi podrazumevalo 14-dnevni karantin u vladinom objektu po dolasku - i opet ne bi mogli da se vrate kući u Dubaji.

Oni pozivaju vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata da im pomognu, baš kao i drugim stanovnicima koji su ostali zaglavljeni. Podneli su molbu za dozvolu za putovanje na zvaničnom portalu vlade, ali ona tek treba da im bude odobrena.

A, u svakom slučaju, ionako nijedan let trenutno nije dostupan.

„Postaje sve stresnije svaki put kad pročitamo u vestima da avio kompanije iznova odlažu datum povratka na posao… Definitivno ćemo uraditi sve što se od nas traži kad je u pitanju karantin, bilo da je to u hotelu ili samo-izolacija kod kuće", rekla je Peri.

Image copyright Kaled i Peri Natpis na slici Njihovo dvomesečno putovanje je daleko onoga što su zamišljali kad su otputovali za Meksiko

Kad su u pitanju troškovi putovanja koji se samo gomilaju, njih dvoje su se dogovorili „da se trude da ne računaju sve dok se ne vrate, zato što ne znaju kada će svemu doći kraj."

Ipak, svesni su da su drugi ljudi širom sveta u mnogo težoj situaciji. Ali oni ističu da je njihovo putovanje bilo daleko od produženog medenog meseca.

„Uvek je tužno kad ste u odmaralištu i poslednji ste gosti tamo, a svo osoblje vam maše kad se oprašta od vas. Osećate se loše i zbog njih… to nam se do sada dvaput desilo", rekao je Kaled. „Mesta kao što su ova bi trebalo da su puna ljudi i dobrih trenutaka, a to sada nije slučaj."

„Svaki put kad kažemo ljudima da smo zaglavljeni na Maldivima, oni se smeju i govore nam: 'to nije najgore što je moglo da vam se desi, volela bih da sam ja na vašem mestu'", dodaje Peri.

„Nije baš toliko lako niti veselo, definitivno je veoma stresno… Volim da budem kod kuće sa porodicom. Odabrala bih to pre nego bilo šta drugo."

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog tema za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk