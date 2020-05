Image copyright AFP Natpis na slici Dominik Kamings se našao u središtu političke kontroverze u Velikoj Britaniji

Najviši savetnik britanskog premijera našao se na meti žestokih kritika zato što je putovao na drugi kraj zemlje tokom izolacije od korona virusa.

Dominik Kamings vozio je 418 kilometara od Londona do Darama, a potom je išao na put od 100 kilometara od Darama do obližnjeg mesta i nazad na rođendan svoje žene - put za koji kaže da ga je prevalio da bi testirao da li mu je vid dovoljno dobar da može da vozi.

Kamings se suočio sa pozivima za ostavku, koji su potekli i od opozicionih političara i od članova vladajuće Konzervativne stranke, čijeg lidera, Borisa Džonsona, on savetuje.

Načinivši krajnje neobičan potez za jednog savetnika, Kamings je u ponedeljak održao konferenciju za štampu. Tada je rekao da smatra da se ponašao „razumno" i u okvirima zakona. Do sada su ga podržali premijer Džonson i drugi viši ministri iz vlade.

Ali njegova dela postavljaju pitanje - da li je jedan od najviših službenika vlade ignorisao pravila postavljena za milione ljudi širom zemlje u čijem je osmišljavanju i sam učestvovao?

Ko je Dominik Kamings?

Kamings je glavni savetnik Borisa Džonsona. On nije član parlamenta i nije ga birao narod.

Pre aktuelnog skandala sa izolacijom, najpoznatiji je bio po tome što je osmislio uspešnu kampanju „Glasaj za izlazak" tokom referenduma za Bregzit 2016. godine, na kom je Velika Britanija izglasala tesnom većinom da izađe iz Evropske unije.

Kamingsa je igrao glumca Benedikt Kamberbeč u Bregzit: Negrađanski rat - TV drami iz 2019. godine o referendumu.

Prošle godine je savetovao Džonsona da raspiše prevremene izbore i na njih izađe sa izbornom listom „Završimo Bregzit". Glasanje je konzervativcima donelo njihovu najveći izbornu pobedu još od 1987. godine.

Kamings nikad nije bio član konzervativaca i u okviru stranke se doživljava kao figura razdora. Bivši konzervativni premijer Dejvid Kameron jednom ga je opisao kao „psihopatu od karijere".

Ali on je više od tek tamo nekog Džonsonovog savetnika - na mnogo načina, njegove ideje oblikovale su aktuelni vladin program. Odigrao je ključnu ulogu u savetovanju vlade povodom njene strategije za postupanje prema korona virusu.

Šta je on uradio tokom izolacije?

Krajem marta, Kamings se odvezao 418 kilometara iz svog doma u Londonu sa suprugom i detetom na farmu u severoistočnoj Engleskoj u vlasništvu njegovih roditelja. On kaže da u to vreme njegovoj ženi nije bilo dobro, a da se nedugo zatim i on razboleo, od bolesti za koju veruju da je bio korona virus.

A onda je sredinom aprila Kamings primećen sa ženom i sinom u gradu na 30 minuta vožnje od doma njegovih roditelja. On je objasnio da je taj put prevalio kako bi testirao vid, za koji kaže da se brinuo da ga je oštetio korona virus.

Dva lista koja su prva objavila vest, Miror i Gardijan, izvestili su i da se savetnik vratio u severnu Englesku po drugi put - što je tvrdnja koju je Kamings negirao.

Napisi o Kamingsu izazvali su opšte nezadovoljstvo. Poruka vlade u to vreme - poruka u čijem je osmišljavanju Kamings navodno učestvovao - glasila je: „Ostani kod kuće."

Britanska javnost bila je pod hitno savetovana da se samo-izoluje na dve nedelje nakon što je iskusila prve simptome korona virusa. Mnogi su izbegavali putovanja čak i po cenu propuštanja sahrane najmilijih.

Jedan od naučnih savetnika britanske vlade i škotski glavni zdravstveni savetnik bili su prisiljeni da daju ostavku poslednjih nedelja zbog kršenja britanskih pravila o izolaciji.

Kako su Kamings i vlada reagovali?

I Kamings i Džonson insistiraju da savetnik nije prekršio nikakva pravila. U dnevnom brifingu o korona virusu u nedelju, Džonson je rekao da je njegov glavni savetnik „sledio instinkte svakog oca" i ponašao se odgovorno pošavši na taj put.

Ali njegova reakcija samo je dovela do novih kritika - pojedini su razočarani i kažu da su oni ignorisali vlastite instinkte da budu sa članovima porodica kojima su bili potrebni zato što su smatrali da moraju da slede pravila.

Drugi su se zapitali da li je to premijer sugerisao da se oni ne ponašaju kao odgovorni roditelji zato što slede pravila.

Image copyright PA Media Natpis na slici Boris Džonson je podržavao svog glavnog savetnika tokom čitavog skandala

U ponedeljak je Kamings doneo krajnje neobičnu odluku da održi konferenciju za štampu - obično se samo izabrani zvaničnici vlade, a ne ljudi iza kulisa, javno obraćaju medijima.

Obrativši se novinarima u bašti premijerove kuće, u Dauning Stritu broj 10, ispričao je sve o tome kuda se kretao i poručio da ne žali za svojim postupcima.

Kamings je rekao da je glavni razlog njegovog odlaska na porodičnu farmu bilo rezervno staranje o njegovom četvorogodišnjem sinu u slučaju da se on i njegova žena ozbiljno razbole. On je rekao da je to bila „iznimna situacija" i da smatra da je bio pokriven propisima o virusu korona.

On je rekao da je odseo u odvojenom objektu sa ženom i detetom i da je sledio pravila o socijalnom distanciranju.

Prema tim pravilima, osobe sa simptomima korona virusa i drugi u domaćinstvu treba da ostanu kod kuće, ali je na to bila dodata i jedna ograda: „Ukoliko imate decu, sledite ovaj savet u meri u kojoj možete, međutim, svesni smo da neće sve ove mere biti moguće."

Kamings se nije izvinio i rekao je da ne razmišlja o ostavci.

Šta se desilo u međuvremenu?

Vlada se nadala da će konferencija za štampu u ponedeljak podvući crtu oko čitave ujdurme, ali ova ne daje znakove jenjavanja. Neki su optužili Kamingsa za kršenje „duha" smernica izolacije, čak i ako njegovi postupci mogu da se brane zakonski. Vlada zabrinutost i da će njegova dela minirati vladine smernice u vezi sa korona virusom, ohrabrivši 66 miliona ljudi koji žive u Velikoj Britaniji da slede vlastita tumačenja pravila.

„U stvari jedna pravila važe za Borisa Džonsona i njegove elitne prijatelje, a druga za sve nas ostale", napisao je jedan poslanik parlamenta iz opozicione Laburističke stranke na Tviteru.

Image copyright AFP Natpis na slici Neki su optužili vladu za dvostruke aršine

Broj političara iz Konzervativne stranke koji kritikuju Kamingsa sve je veći.

U utorak je mlađi ministar Daglas Ros postao prva osoba koja je dala ostavku na položaj u vladi iz protesta. On je rekao da Kamingsovo tumačenje vladinih smernica „nije i tumačenje ogromne većine ljudi".

Ros je rekao da ne može da poruči ljudima u zajednici koju zastupa da su pogrešili zato što su propustili sahrane i druge porodične događaje, a da je Kamings bio u pravu zato što se odvezao do kuće svojih roditelja.

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk