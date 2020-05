Image copyright Reuters Natpis na slici Neredi su u sredu eskalirali ispred policije

Policija i demonstranti sukobili su se drugu noć za redom u američkom gradu Mineapolisu, nakon što je nenaoružani Afroamerikanac preminuo tokom privođenja policije.

Policija je bacila suzavac, dok su demonstranti bacali kamenje i ispisivali grafite. Opljačkane su i pojedine firme.

Džordž Flojd, 46-godišnjak, preminuo je u ponedeljak, a na video snimku koji se proširio društvenim mrežama, vidi se kako se bori za vazduh dok mu beli policajac kleči na vratu.

Otpuštena su četiri policajca, a gradonačelnik je izjavio da biti crnac „ne bi trebalo da bude smrtna kazna".

Do novih sukoba u sredu je došlo samo nekoliko sati nakon što je gradonačelnik pozvao da se protiv policajca, koji je snimljen kako pritiska Flojdu vrat, podigne krivična prijava.

Usledile su pljačke i vandalizam u gradu, a pojedine zgrade u blizini mesta gde se incident dogodio uništene su u požaru.

Najnoviji događaj podseća na slučaj Erika Garnera, koji je preminuo tokom privođenja u Njujorku 2014. godine.

Njegova smrt dovela je do poziva protiv policijske brutalnosti u SAD i dala je pokretačku snagu za osnivanje pokreta Životi crnaca su bitni (Black Lives Matter).

Image copyright Reuters Natpis na slici Policija je bacila suzavac kako bi oterala demonstrante

Kako su se protesti odvijali?

Počeli su u utorak popodne, kada je stotine ljudi izašlo na raskrsnicu na kojoj se dogodio incident.

Organizatori su pokušali da održe mirni protest i primene sve mere socijalnog distanciranja zbog pandemije korona virusa.

Uzvikivali su „ne mogu da dišem" i „to sam mogao da budem ja".

Ljudi su se uputili prema policijskoj stanici, za koju su verovali da u njoj rade policijajci koji su bili na dužnosti te večeri kada je Flojd poginuo.

„Stvarno je užasno. Policija mora da shvati da je ovo klima koju su oni stvorili", rekao je jedan od demonstranata za CBS.

Druge noći nereda, u sredu, demonstranti su počeli da bacaju kamenje i suzavce na policiju.

Kako je veče odmicalo, skupilo se na hiljade ljudi, a ispred stanice policajci su formirali živi zid, kako bi sprečili demonstrante da uđu u stanicu.

U blizini je uništen supermarket, a pojedinci su iz prodavnice izlazili sa ukradenom robom. Zapaljene su prostorije firmi u blizini, a pojedini objekti su potpuno uništeni.

„Večerašnji protesti bili su potpuno drugačiji od onih prethodne noći", izjavio je portparol policije za Njujork tajms.

Image copyright Getty Images Natpis na slici Pojedini objekti u blizini stradali su u požaru

Šta se dogodilo Džordžu Flojdu?

Policajci su na teren izašli zbog prijava o korišćenju falsifikovanog novca. Zato su u ponedeljak zaustavili Flojdovo vozilo.

Prema navodima iz policije, Flojdu je rečeno da izađe iz vozila i da se fizički udalji.

Image copyright Darnella Frazier Natpis na slici Na video snimku se vidi kako policijac kleči na vratu Flojda

„Policajci su uspeli da stave lisice osumnjičenom i primetili su da je osumnjičeni pretrpeo određene povrede", navodi se u policijskom izveštaju.

Na video snimku sa mesta događaja ne može da se vidi kako je došlo do sukoba. Na njemu se vidi oficir, belac, kako drži koleno na vratu Flojdu, kojim mu onemogućava da ustane.

Flojd za to vreme stenje „molim vas, ne mogu da dišem" i „nemojte me ubiti", dok prolaznici viču na službenike da ga puste.

Flojd prestaje da se pomera i u tom trenutku dolazi Hitna pomoć, koja ga odvozi u bolnicu, gde lekari proglašavaju njegovu smrt.

Kakve su reakcije?

Advokat Bendžamin Kramp, koji zastupa Flojdovu porodicu, rekao je da oni „žele mir u Minneapolisu", ali znaju da mir ne mogu da dobiju bez pravde.

„Ne možemo da se spustimo na nivo naših ugnjetavača", navodi se u saopštenju. „Pljačka i nasilje smanjuju našu zajedničku snagu."

Flojdov brat Filonajs, u četvrtak je za CNN rekao: „Nikad neću vratiti brata. Potrebna nam je pravda."

Govoreći kroz suze, rekao je da policajci koji su „pogubili mog brata na u sred dana" moraju biti uhapšeni i da se „umorio od gledanja crnaca kako umiru".

Kakav je bio zvanični odgovor?

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej rekao je da je otpuštanje policajaca bila „prava odluka".

„Pet minuta smo gledali kako policajac belac pritiska kolenom vrat crnca. Pet minuta. Kada čujete da neko zove u pomoć, trebalo bi da mu pomognete. "

Image copyright Twitter/Ruth Richardson Natpis na slici Džordž Flojd je sve vreme govorio policijacima da ne može da diše

Incident istražuje FBI, a izveštaj će podneti javnom pravobranilaštvu države Minesota zbog moguće otužnice na federalnom nivou.

U policijskom priručniku Minesote navodi se da su policajci obučeni da pritiskaju vrat osumnjičenog bez povrede disajnih puteva i da tom prilikom smeju da koriste koleno.

Ovaj potez smatra se nesmrtonosnom silom.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je on tražio da FBI i Ministarstvo pravde istražuju Flojdovu smrt.

Iz Javnog pravobranilaštva Minesote, FBI i Odeljenja za zaštitu ljudskih prava pri Ministarstvu pravde su u četvrtak rekli daje „ozbiljna kriminalistička istraga" okolnosti pod kojima je Flojd preminuo „glavni prioritet".

Istraga će utvrditi da li su policajaci prekšili savezni zakon tako što su Flojdu oduzeli ustavna prava.

Zašto je slučaj tako osetljiv?

Izveštaji o policijskoj brutalnosti javno se ističu od kada je pokret Životi crnaca su bitni aktivan.

Pokret je nastao nakon oslobađajuće presude Džordžu Zimermanu, pripadniku takozvane civilne straže, za ubistvo Afroamerikanca Trejvona Martina u februaru 2012. godine.

Smrti Majkla Brauna u Fergusonu i Erika Garnera u Njujorku 2014. godine takođe su pokrenule ogromne proteste.

„Ne mogu da dišem" postala je poznata parola koju je Garner, nenaoružani crnac, izgovorio čak 11 puta, dok ga je policajac gušio tokom privođenja, zbog sumnje da je ilegalno prodavao cigarete.

Policajac koji je učestvovao u Garnerovom hapšenju otpušten je pet godina kasnije, ali nijedan optuženi nije osuđen.

Nedavno su se pojavile i optužbe da su tri bela policajca pucala na crnkinju u njenoj kući u Luivilu u Kentakiju, kao i da je jednog muškarca upucao policajac u Merilendu.

Kako su reagovale poznate ličnosti

Image copyright Reuters Natpis na slici Bojega je glumio u novoj trilogiji „Ratova zvezda"

Glumac Džon Bojega, poznat po ulozi Fina u Ratovima zvezda, na Tviteru je pozvao na borbu protiv rasizma.

On je u sredu napisao objavu o „rasizmu belaca prema crncima", za koji je rekao da je „uništio svet".

Kasnije je i na Istagramu govorio protiv „rasista belaca".

Pored Bojege, poznate ličnosti među kojima su Bijonse, Arijana Grande, Džastin Biber i Kardi Bi odale su počast preminulom crncu i tražile zadovoljenje pravde.

Kardi Bi napisala je na Instagramu: „Dosta je bilo! Šta treba da se desi? Građanski rat? Novi predsednik? Nasilni neredi? Umorni smo! Umorna sam!"

Biber je objavio: „Ovo mi se potpuno gadi. To što je ovaj čovek umro čini me ljutim. Čini me tužnim. Rasizam je zlo. Moramo da podignemo glas! Molim vas ljudi."

