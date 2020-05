Image copyright A.Jamieson

Podvodni istraživači fotografisali su hobotnicu na dubini od 7.000 metara na dnu Indijskog okeana.

Prethodna „najdublja" fotografija ovog mekušca uhvaćena je na 5.000 metara ispod površine okeana.

Ronioci koji su fotografisali hobotnicu i objavili otkriće u časopisu Marine Biology, kažu da se radi o vrsti Dambo.

Ova vrsta je dobila to ime po perajima koji su nalik ušima slavnom slončetu iz Diznijevog crtanog filma.

Istraživačku ekspediciju predvodio je doktor Alan Džejmison, koji koristi uređaje „sletače",

Oni se sa istraživačkih brodova spuštaju na morsko dno i snimaju sve što tamo prolazi.

Džejmison je pomoću ove opreme snimio dve hobotnice - na dubini od 5.760 i 6.957 metara.

Hobotnice su bile dugačke 43 i 35 centimetara.

One polažu jaja na morskom dnu, a do ovog otkrića najveća dubina na kojoj su snimljene ili fotografisane iznosila je 5.145 metara.

To se desilo pre 50 godina blizu obale Barbadosa, a fotografija je crno-bela.

Najnovije otkriće je važno jer sada naučnici znaju da hobotnice mogu da nađu stanište na 99 odsto globalne svetske površine mora.

Ali životinjama koje žive na velikim dubinama svakako je potrebno dodatno navikavanje na uslove, kaže doktor Džejmison.

On je do novog otkrića došao radeći kao vođa ekspedicije Five Deeps (Pet dubina).

To je projekat u okviru kojeg je teksaški biznismen Viktor Veskovo spustio do najdubljih tačaka pet okeana na Zemlji.

Džejmison se nada da će rezultati njegovih istraživanja pomoći ostalim naučnicima da otklone neke nejasnoće i nepoznanice u vezi sa najdubljim delovima okeana.

„Zakoni podvodne ekologije i biologije su, u stvari, veoma slični. Dambo hobotnice su nam potrebne da uklone mrlje koje postoje u našem poznavanju morskih dubina", kaže on.

„A predstava o tome da na morskom dnu obitavaju životinje nalik nekim cirkuskim nakazama iz Viktorijanskog doba, jednostavno nije tačna", zaključuje.

