„Volja jednog čoveka”: Kako pogubljuju zatvorenike u Belorusiji i šta se događa sa njihovim porodicama

Belorusija je jedina država u Evropi koja praktikuje smrtnu kaznu. Pogubljenja se odvijaju u tajnosti, najbliži ne znaju ni dan smrti, ni mesto na kome su njihovi bližnji sahranjeni. Vlasti tvrde da ideju smrtne kaznu podržava većina Belorusa, ali mnogi građani kažu da su za sve to saznali tek kada ih je nesreća lično zadesila.

Iliji i Stasu su za to vreme već obukli odeću za pogubljenje.

„Predsednikova deca"

Starijoj Natalijinoj ćerki Ani su za to vreme već dva puta pretili da će joj oduzeti decu i smestiti ih u dom.

„Pozvala sam policiju da mi pomognu, da deca ne bi videla kako tata bije mamu. A ispostavilo se da sam time sama sebi iskopala jamu, jer su me okarakterisali kao nekoga čija se porodica nalazi u društveno opasnom položaju", kaže ona.

„Jako je teško podneti sve to", priča ona. „Nakon toga prema tebi se ne odnose kao prema čoveku. Odnosno, ako posrneš, to ti je što ti je...

„Prvo dete je vaše dete, dva deteta znači da ćemo čuvati porodicu i možemo da pomognemo kome je potrebno, ali to su isto vaša deca. Ali treće dete, to je moje dete", izjavio je ranije beloruski predsednik.

„U porodici Kostev dva 'predsednikova' deteta osuđena su na smrtne kazne - Ilija i Stas, treći i četvrti u Natalijinoj porodici. Obojicu je podigla država, hvala joj za to.

„Ova presuda se ne odnosi samo na smrt baraće Kostev, već i na to kako državna mašina melje porodice, pretvarajući majke i očeve u 'lica koja se obavezuju', ljude drugog reda, bez prava i perspektive, lišavajući ih nade da situacija može da se popravi, umesto da im se pomogne u teškom trenutku", dodaje zaštitnik za ljudska prava.

Smrt koja se zove Republika Belorusija

„Tako se radilo u SSSR-u kako bi se sakrile masovne represije. Ljudi su mislili da čovek služi desetogodišnju kaznu bez prava na prepisku, a on već uveliko leži u krvavoj jami.

„Postoje ljudi koji izvršavaju smrtnu kaznu. To nije jedan čovek, to je streljački vod", dodaje.

„I tako nekada se vozim metroom i razmišljam - baš zanimljivo, danas se metroom vozi i čovek koji je deo sistema za izvršavanje smrtne kazne ? I šta on kaže svojoj porodici i deci? „Da li je tati bilo lepo ovog meseca na poslu?"

„Trenutno oko 63 odsto ispitanika podržava smrtnu kaznu. Međutim, ako bismo to detaljno ispitali, videli bismo da samo oko 35 odsto bezuslovno podržava smrtnu kaznu.

„Pošto su svi shvatili kakav će biti rezultat. O pitanju smrtne kazne oduvek su odlučivali upravljačka i politička elita", ističe on.

Cveće za pogubljenika

Vladislav Kovalev - praktično optužen da nije prijavio zločin - nije priznao krivicu, aktivno se branio na sudu i molio predsednika da ga pomiluje; radnik Dmitrij Konovalov je sve vreme suđenja izgovorio samo jednu frazu o tome kako je sve to uradio „u cilju destabilizacije društvenog okruženja."

Nakon istrage ovog slučaja, kao i suđenja i pogubljenja, zaštitnici za ljudska prava došli su do zaključka da u Belorusiji ima manje pristalica smrtne kazne. Mnogi su smatrali da su postupci vlasti bili prenagljeni i neobjektivni.

„Momke su streljalji vrlo brzo! Nisu nam čak ni omogućili da napišemo žalbu. To se dogodilo u fazi proučavanja materijala o slučaju", priča njihova majka.

„Nisam mislila da će to biti poslednje, nadala sam se da ću ga još videti... Dali su nam tri sata. Mislim da su ih tog dana i pogubili.

„Mene nisu pozvali da uđem, ušao je samo advokat, ja sam ga čekala. Mislim da su mu već tada rekli da Vlada više nema. To je bilo 12. A pismo iz Vrhovnog suda sam dobila 16. ujutru. U pismu je pisalo da je presuda već izvršena", kaže ona.

Ljubov Kovaleva ne ide u crkvu: „Sestra i ja smo išle u crkvu i zapalile sveće. Moja sveća se ugasila. I shvatila sam da ne treba da palim za pokoj duše. Možda je to nekakav znak.

„I ne idem u crkvu, ne palim sveću. Neki prave nekakve lažne grobnice. Ne znam... Mislim da je to pogrešno. Kao prvo ubijaju ih na jednom mestu, a onda? Šta onda rade sa njima?".

„Da li je ona potrebna ili nije, nema smisla da se traži mišljenje ljudi. Ovde ipak mora da postoji volja... Kod nas je to volja jednog čoveka", priča Ljubov Kovaleva.

Međutim majka koja je prošla sve moguće instance i došla do suda u Strazburu - govorila je pred Savetom Evrope - spremna je da iznova i iznova govori o potrebi da se ukine smrtna kazna.

„Žrtve su, kada se izricala presuda našoj deci, vikale u sudnici: „Šta to radite?". To nije prikazano na televiziji. Sve se radilo iza zatvorenih vrata. Svi misle da se to njih ne tiče", navodi ona.