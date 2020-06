Image copyright Getty Images Natpis na slici Makl Džordan u dresu Čikaga u poslednjoj sezoni u kojoj je osvojio šestu titulu prvaka NBA lige

Dokumentarni serijal „Poslednji ples" o košarkašu Majklu Džordanu pomogao je da se otkriju i neki detalji o nasleđu američkog profesora ubijenog u Bejrutu.

Malkom Ker je ubijen 1984. godine u glavnom gradu Libana, a o tome je pričao njegov sin Stiv, nekadašnji Džordanov saigrač u ekipi Čikago Bulsa.

Suzan van de Ven, Kerova ćerka, rekla je da su autori serije bili veoma „velikodušni u istraživanju njegovog nasleđa".

Van de Ven je rekla da je njen otac verovao da je obrazovanje „najbolji američki izvozni proizvod", a u znak sećanja stipendije na univerzitetu u Bejrutu nose njegovo ime.

Džordan i Ker su igrali zajedno nekoliko godina u Čikagu, a serija se bavi pohodom na šampionsku titulu u sezoni 1997/98.

U seriji se pominje i pogibija Džordanovog oca, koji je ubijen 1993. godine.

Image copyright Susan van de Ven Natpis na slici Porodica Ker - Suzan je levo, Malkolm desno, a Stiv stoji pored oca

Profesor Ker je u martu 1982. imenovan na čelo Američkog univerziteta u Bejrutu, neposredno pre napada Izraela na Liban.

On je veliki deo života profeo na Bliskom istoku.

Image copyright Nathaniel S. Butler/Getty Natpis na slici Majkl Džordan i Stiv Ker slave osvajanje titule prvaka NBA lige 1997.

Univerzitet je jedinstven po tome što je „prevazilazio podele, političke i religijske", kaže Van de Ven, britanska državljanka koja živi u Meldretu na istoku Engleske.

„To je bila njegova zajednica, znao je da rizikuje život", dodala je ona.

Profesor Ker je u Bejrut došao u avgustu 1982, a ubijen je je ispred kancelarije u januaru 1984. Imao je 52 godine.

Natpis na slici Više od 100.000 ljudi poginulo je u građanskom ratu u Libanu od 1975. do 1990. godine

Mnogi Zapadnjaci su tih godina u Bejrutu uzimani za taoce. Među njima su bili i Brajan Kinan, još jedan profesor Američkog univerziteta, novinar Džon Mekarti i Teri Vejt, mirovni izaslanik.

Van de Ven je supruga Hansa, Holanđanina, upoznala 1982. tokom studija na Harvardu.

Preselili su se u Englesku 1988, gde je on počeo da predaje modernu kinesku istoriju na Kembridž univerzitetu.

Van de Ven, lokalna odbornica Liberalno demokratske partije, kaže da je njen otac strastveno verovao u značaj obrazovanja, razumevanje i saradnje u celom svetu.

Image copyright Susan van de Ven Natpis na slici Stiv Ker sa sestrom Suzan

Porodica Ker i dalje je povezana sa univerzitetom u Bejrutu, pošto je profesorova supruga En Ker Adams jedan od tutora.

Van de Ven je navela kako je serija Poslednji ples ponovo dovela u centar pažnje nasleđe njenog oca.

„Bilo je veoma velikodušno od autora da na ovaj način istraže rad moga oca koji govori o univerzalnoj važnosti obrazovanja", navela je ona.

Njen brat Stiv trenutno obavlja funkciju trenera NBA košarkaškog kluga Golden Stejt Voriors sa kojim je u poslednjih pet godina osvojio tri titule prvaka.

„Vrednosti u koje je verovao moj otac vidim u načinu na koji moj brat obavlja ulogu trenera - saosećanje i empatija dovode do toga da ekipe ljudi dobro rade zajedno", ističe ona.

„Tako bi trebalo da bude i u životu", zaključila je ona.

