Kompanija Soni je gejmerima pružila kratak uvid u dizajn nove konzole kao i naslove nekih predstojećih igara.

Plejstejšn 5 ima crno jezgro oivičeno belom bojom, a obasjan je plavim svetlom s unutrašnje strane.

Među predstavljenim igrama su se istakli nastavci dve bestseler igre: Spider-Man: Miles Morales i Horizon: Forbidden West.

Sonijeva konzola će se naći u prodaji rame uz rame sa Majkrosoftovim rivalom Iksobks serijom Iks pre kraja 2020. godine.

Majls Morales zameniće Pitera Parkera

„Iako postoji dosta pitanja koja zahtevaju odgovore kada je reč o PS5, uglavnom onih koji se tiču cene i datuma izlaska, mislim da je Soni sa ovim otkrivanjem uradio upravo ono što se od njega očekivalo", kaže Lora Kejt Dejl, kritičarka video igara.

„Sat vremena je predstavljao nove video igre, nastavke popularnih naslova i nove franšize iz nekih od najvećih studija. Čitav sat."

„Korisnici Tvitera su veoma podeljeni oko toga da li im se nova kutija dopada ili ne, ali u svakom slučaju, Soni je sat vremena držao ljude uzbuđenim."

Mnogi su istakli da konzola izgleda kao „vajfaj ruter", toliko da su te dve reči trendovale na Tviteru ubrzo nakon događaja predstavljanja.

Mnogo novih igara je predstavljeno.

Ostali biseri uključuju kratak pogled na Sonijevu trkačku igru Grand Turismo 7 i Kapkomovu horor zombi avanturu Resident Evil 8.

Resident Evil 8

Tokom predstavljanja nije otkriveno koji će se od ovih naslova ekskluzivno izaći za PS5, a koji će biti dostupni i za druge konzole.

Unapred snimljeno predstavljanje

Plejstejšn 5 će se naći u prodaji kasnije ove godine, sedam godina nakon objavljivanja PS4 konzole.

Soni pravi kolekciju naslova koji će biti dostupni samo na njegovoj konzoli nove generacije. Ovo se razlikuje od Majkrosoftovog pristupa, koji će isprva objaviti nove matične igre kompatibilne za trenutnu i konzolu sledeće generacije.

Soni se opredelio da emituje unapred snimljeno predstavljanje, pre nego za živi prenos, zbog aktuelne pandemije korona virusa.

Gran Turismo 7

PS4 je prodat u više primeraka nego Xbox One na globalnom nivou. Odnos je bio veći od 2:1, ali je razlika bila manja u Americi.

Pred sinoćno predstavljanje, izvor iz industrije je izjavio da postoje dve stvari zbog kojih je posebno uzbuđen.

„Prva stvar je novi kontroler - adaptivni trigeri nude bolji ugođaj", objasnio je Robert Karp, direktor razvoja u britanskoj firmi Codemasters.

„A druga je super brzo učitavanje. Na PS5 konzoli, čekanje na startovanje igre je stvar prošlosti."

Horizon: Forbidden West

Povratak heroja

Nova Spajdermen igra služi kao nastavak popularnog naslova iz 2018. godine zasnovanog na Marvelovom superheroju.

Ali protagonista je sada afro-latinoamerikanac tinejdžer Majls Morales, a ne Piter Parker. Kratki trejler je prikazao Moralesa u borbi i kako skače sa njujorških zgrada, prikazujući detalje poput pahulja i čestica elektriciteta, kakve nisu mogle da se vide na PS4.

The Spider-Man: Miles Morales

I neke drugi studiji su nas podsetili na poznate likove.

Aloy se vraća u nastavku igre Horizon: Zero Dawn.

U naslovu Forbidden West, heroina je prikazana kako roni ispod vode dok joj iznad glave prepliva nešto što izgleda kao robot krokodil, a takođe ulazi u borbu sa robotom dinosaurusom..

Plaćeni uboca Agent 47 se vraća u igri Hitman III. Neće se naći u prodaji do januara 2021. godine, tako da će propustiti izlazak zajedno sa novom Plejstejšn konzolom.

Ratchet and Clank: Rift Apart je označio povratak crtane akcione franšize iz trećeg lica.

Ratchet and Clank

Oddworld: Soulstorm je bila pravo iznenađenje, vraćajući bivšeg roba Ejba koji postaje heroj u naslovu koji datira čak do prvog Plejstejšna.

I Sekboj se takođe vratio u A Big Adventure, nastavku ranijih Little Big Planet Games.

Srpske gejmere najviše zanima cena ovog „rutera", „tostera"…

Uroš Dimitrijević, BBC novinar

Otkrivanje nove Sonijeve konzole nije prošlo neopaženo ni među srpskim ljubiteljima video igara.

Već nekoliko dana unazad je internetom kružio „potencijalni dizajn" Plejstejšna 5, koji se ispostavio kao potpuno lažan.

Plejstejšn 5

Međutim, zvaničan izgled konzole naišao je na pomešane reakcije gejmera sa ovih prostora.

„Ja sam mislio de je Iksboks čudnog dizajna, ali pogledaj ovo. Brate, ovo više liči na toster nego na konzolu", komentar je jednog korisnika Instagrama na fotografiju koju je okačila prodavnica Game Centar iz Novog Sada.

„Uzeli ruter i stavili PS5 logo… Ne znam, više mi se sviđa prosti dizajn Iksboksa nego ovo. Svejedno, dok ne najave God of War 5 ili Halo, ne zanimaju me nove konzole, budući da imam jači računar nego PS5 i Iksboks", napisao je drugi.

U komentarima su se našle i fotografije crnih rutera oblepljenih belim papirom, što je jasna asocijacija na dizajn nove Sonijeve konzole.

Pored rutera, konzole nove generacije srpske gejmere podsećaju i na neke druge uređaje.

„Igre su brutalne, ali dizajn svake konzole devete generacije je slabiji (nije baš nešto po mom ukusu). Svič je toster, Iksboks frižider, a Plejstejšn 5 ruter.

Ipak, kao i sve ostale, ljude zanima cena nove konzole, što je očigledno nedostalo sinoćnoj prezentaciji.

„U životu nisam bio hladniji za PS prezentaciju. Mnogo me podseća na PS3 Fat koji sam preskočio zato što je jako ružan. Drugo, cena me zanima. Mnogo je počelo da me smara ovo razvlačenje", komentar je jednog korisnika na Fejsbuku.

Na kraju krajeva, ima i onih kojima se dizajn dopao, ali zanima ih vanvremensko pitanje.

„Jednostavno oduševljen, sve ono što Soni kompanija pruža dugi niz godina i unazad 'doslednost-futura-prefinjenost'. Samo još da saznamo kolika je cena, pa da izračunamo dužinu dijete", napisao je drugi.

Izazov korona virusa

Soni je takođe istakao nove pogodnosti PS5 hardvera poput 3D Audio i 4K Blu-rej plejera. Takođe je istakao da će nova konzola biti lansirana u verziji bez disk čitača.

Iako će se Sonijeve i Majkrosoftove nove konzole takmičiti u prodaji, obe se bore sa izazovom lansiranja novog proizvoda tokom pandemije korona virusa.

Demons' Souls

Iako obe kompanije kažu da je proizvodnja spremna za izdanja na zimu 2020. godine, pitanje je koliki će broj zahteva biti.

„Kozole su se pokazale kao otporne na ekonomski potres jer nastavljaju da pružaju dobru zabavu", napisao je Pjer Harding Rols u istraživanju za Ampere Analysis.

„Ipak, recesija i rast nezaposlenosti u državama ključnim za prodaju će otežati rasprostranjivanje konzola - manje tokom lansiranja ali sigurno više sredinom 2021."

Analiza: Mark Sizlak, BBC Klik

Stray, igra sa mačkom u glavnoj ulozi

Samouvereno predstavljanje konzole Plejstejšn 5. Soni je pustio igre da vode priču, uz mešavinu omiljenih naslova i mnoštvo novih izdanja manjih studija.

Događaju je nedostajala energija živog prenosa, ali uspeli su da zadrže uzbuđenje, dok su nam igre poput Ratchet and Clank omogućile da vidimo da Plejstešnov SSD može gotovo da poništi vreme učitavanja igre.

Iako ne predstavlja ogroman skok u budućnost, izgleda da se nova generacija konzole sastoji od mnoštva manjih poboljšanja u oblastima zvuka, poput 3D zvuka, kao i poboljšanog kontrolera.

Ali pored boljih vizuala i bržeg učitavanja igre, šta to nova generacija konzole donosi po pitanju igara?

Standardno: pucačine, trkačke igre, avanture iz trećeg lica i sportske naslove. Stvari koje već znamo, ali grafički poboljšane.

Plejstejšn i Iksboks su imali poteškoća kada je trebalo da se odluče šta nova generacija konzole treba da ponudi.

Ali fanovi su barem sad dobili uvid u to kako će izgledati igre i novi zaobljeni oblik PS5.

Dovoljno je, možda, da održi apetit gejmera za ono što tek predstoji.

