Image copyright Somsara Rielly Natpis na slici Možda sam ti oprostila. Možda mi samo više nije stalo.

Post na Reditu žene koja je objasnila vlastita pomešana osećanja povodom izvinjenja iz vedra neba od njenog bivšeg dečka tokom izolacije naveo je desetine drugih ljudi da podele detalje o vlastitim sličnim iskustvima. BBC je razgovarao sa muškarcem koji je uputio dva neočekivana izolaciona izvinjenja - i sa ženom koja je primila jedno takvo.

Irina (26) je tokom izolacije primila izvinjenje u mejlu od prvog dečka

Bio je to samo još jedan petak veče tokom izolacije. Zurila je u kompjuterski ekran skačući između info sajtova i društvenih mreža kad je stigao mejl od Džejmsa.

Irina je sačekala sekund, pokušavši da se seti kad je poslednji put pomislila na svog prvog dečka, pre nego što ga je otvorila.

„Irina, znam da je ovo iz vedra neba i da kasni godinama", stajalo je na početku pisma, „ali ovo je poruka koju sam morao da pošaljem."

Kad je upoznala Džejmsa, ona je imala 16 godina i bila je spremna da ima dečka. Delovalo je kao normalan korak za devojku njenih godina.

Veći deo njenog života nije bio tipičan.

Rođena u Moskvi, Irina je stigla u Veliku Britaniju preko dvonedeljne studentske razmene i dopao joj se tamošnji obrazovani sistem. Sa 14 godina saopštila je roditeljima da želi da ode iz Rusije i prijavi se u britanski internat.

Posle prvobitnog oklevanja, oni su popustili. Irinina majka bila je kondukterka u vozu iz ruralnog dela Rusije, gde se zaljubila u Irininog oca, putnika u njenom vozu. Ona je imala 19 godina, on je imao 30.

Nekoliko nedelja kasnije, spakovala je torbe i pokucala mu na vrata, hiljadu petsto kilometara dalje, obavestivši ga da od sada oni treba da žive zajedno. Kako su mogli da uskrate ćerki njenu veliku avanturu?

Stigavši u Englesku, Irina je odmah na svojoj koži osetila kulturološki šok. Odrastajući u Moskvi, Irinina škola u siromašnom kvartu bila je, po njenim vlastitim rečima, „hardkor".

Izbijale bi tuče po toaletima i dolazilo je do otvorenog siledžijstva. Ovde je bila zabavljena obaveznim posetama crkvi i nevidljivim društvenim hijerarhijama jedne engleske škole.

Irina je našla svoje mesto u tom ekosistemu i stekla prijatelje. Vremenom, i posle jednog veselog popodneva u parku, jedan dečak joj je posebno zapao za oko.

Džejms je zadovoljavao kriterijume kul momka. Bio je sladak. Bio je duhovit. Sa 17 godina, bio je godinu dana stariji od Irine. Bio je i visok.

Dopisivali su se preko poruka narednih nekoliko nedelja i uskoro je njihova veza postala zvanična, mada su se pukotine javile maltene od starta.

„Kad ste u tim godinama, status među prijateljima vam je veoma važan", kaže Irina. „I Džejmsu je bilo veoma važno da deluje kul."

U javnosti je bilo šala na Irinin račun među zajedničkim prijateljima. Privatno, Džejms je bio nezadovoljan ukoliko je u nečemu delovala bolje od njega.

„Ako sam bila bolja od njega u ukrštenim rečima, on bi bio uvređen i rekao bi: 'Ali ti si Ruskinja, tvoj engleski ne bi smeo da bude tako dobar kao moj'", kaže Irina. „A ja bih ga umirivala govoreći mu: 'Pa i nije, meni samo dobro idu ukrštene reči.'"

Na kraju, dve godine kasnije, Irini su zajednički prijatelji saopštili da im je Džejms priznao da ju je prevario.

Irina je naglo okončala vezu, udaljivši se najbolje što je mogla, rekavši mu da ne želi nikakav kontakt s njim.

Preselila se u drugi grad na fakultet i krenula ispočetka.

Džejms joj je narednih nekoliko godina sporadično slao tekstualne poruke - uvek na njen rođendan i da joj poželi srećnu novu godinu. Na kraju, nakon jedne takve razmene, Irina je rekla Džejmsu da bi uspešno pošli dalje, najbolje bi bilo da potpuno prekinu svaki kontakt.

Džejmsov odgovor bio je odsečan i hladan. Nije pokušavao ponovo da se smuva sa njom, napisao je. Potom joj je rekao da mu nikad više ne šalje poruke.

Irina se zagledala u poruku i odgovorila sa: Lol.

To je, odlučila je ona, bio kraj jednog poglavlja u njenom životu.

Image copyright Somsara Rielly

Prošle su godine i Irina se ponovo preselila, skrasivši se na poslu u tehnološkoj kompaniji. Sada vešta u sklapanju prijateljstava, pronašla je odgovarajući ritam u novom gradu.

Kad je udario korona virus, Irinina kompanija joj je poslala tastaturu i veliki monitor da bi mogla da radi od kuće.

A onda je stigao mejl od Džejmsa.

U poruci od 800 reči, Džejms joj je objasnio da ga je izolacija naterala da preispita prošlo ponašanje i da je osećao da joj duguje izvinjenje za nezrelost koju je iskazao pre toliko godina.

On se izvinio za to kako se poneo, rekavši da je bio užasnut kad je čitao poruke koje joj je slao.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Muškarci lažu više od žena, ali ni one nisu mnogo iskrenije.

A onda je usledilo zapanjujuće priznanje. Nikad zapravo nije ni prevario Irinu - i to je bila laž kojom je želeo da impresionira prijatelje.

Dalje je pisao da je dobrovoljno pomagao ugroženim zajednicama tokom izolacije i da je sada bilo pravo vreme za refleksiju i da ljudi budu bolji jedni prema drugima.

Prebačena u prošlost, sa mešavinom osećanja koja joj se nisu javila godinama, Irina je prošetala da razbistri glavu.

Kad se vratila, odlučila je da mu odgovori. Rekla mu je da ne sme da bude strog prema sebi i da svi pravi greške, naročito kad su mlađi. A onda se osvrnula na samo njegovog izvinjenje.

Nemam nikakvu reakciju na tvoje izvinjenje. Možda sam ti oprostila, možda mi samo u međuvremenu više nije stalo. Nadam se da će ti doneti neku vrstu utehe i osećaja zaokruženosti kad budeš znao da ti ništa ne zameram.

Razmislila je na trenutak, pitajući se da li je to fer odgovor.

„Mislim da je on tražio iskupljenje od mene", kaže Irina. „Ali nije zapravo na meni da mu ga dam. On je jedini koji može sebi da ga da - da oprosti samom sebi."

Irina je poslala mejl i vratila se svom kompjuteru, svojoj večeri i svom životu.

Kris (26) je tokom izolacije poslao izvinjenje dvema bivšim devojkama

Prošlo je 10 dana od početka izolacije kad je Kris poslao tekstualnu poruku Sari.

Poslednji put kad ju je video bila je na podu svoje sobe, sklupčana kao fetus, dok su joj suze i štucavica prekidali disanje. Ostavio ju je tako. Ona je to želela.

Bila je to posledica dugog i emotivnog razgovora, i kraja njihove osmomesečne veze.

Povremeno bi je se setio u godinama koje su usledile. I dalje su pratili jedno drugo na društvenim mrežama. Ali ona mu je izbledela u sećanju, devojka sa kojom se zabavljao na faksu. Sada, sedam godina kasnije, ta slika mu se uporno javljala u glavi: Sara na podu, u suzama.

Image copyright Somsara Rielly Natpis na slici Znam da je prošlo mnogo vremena.

Kris je započeo izolaciju 10. marta, onog dana kad je američka Nacionalna komisija za vanredna stanja savetovala restorane i barove da se zatvore, a predsednička direktiva zatražila od ljudi da rade od kuće gdegod je to moguće.

Nedelju dana ranije, tipičan dan za njega počinjao bi u 5:30 ujutro. Vežbao bi sa kolegama u vojnoj bazi u Misuriju gde je radio kao IT inženjer, odlazio kući, tuširao se, jeo i vraćao se u bazu. Živeo je sam u obližnjem stanu.

Posle posla išao bi ponovo kući i ili izlazio sa prijateljima, ili pravio večeru i visio onlajn do vremena za spavanje.

Sa izolacijom došlo je i mnogo slobodnog vremena. Isprva je nalazio sebi zanimaciju. Ali posle 10 dana video poziva preko Zuma i vežbi preko Jutjuba, i čitave druge sezone „Naslednika", ponovo je počela da mu se vraća slika njegove prve devojke.

Upoznao je Saru kad su oboje imali 18 godina, na vojnoj akademiji.

„Bila je to intenzivna veza", kaže Kris danas, sa 26 godina. „Sve vreme smo provodili zajedno, sve naše planove smo pravili zajedno, a takav je bio i naš identitet."

Kao tinejdžeri na početku karijere u američkoj vojsci, delili su sve probleme jedno s drugim. Kako su meseci prolazili, međutim, Sarin problematični odnos sa njenom porodicom počeo je potpuno da je zaokuplja, tvrdi Kris, a on je osećao da nije sposoban da joj pomogne.

Kad joj je konačno rekao sve to, kako misli da oni ne mogu da nastave dalje, Sara se raspala i rasplakala na podu. Bila je zgromljena. Bio je to suviše nagao kraj njihove veze, rekla je.

Izbegavali su jedno drugo ostatak vremena na akademiji, ponekad u vrlo neprijatnim situacijama. Potom su diplomirali i svako je pošao na svoju stranu, a tako je i ostalo - sve dok, 19. marta, Kris nije poslao Sari poruku.

Sara, znam da je prošlo mnogo vremena, ali iskreno smatram da način na koji smo nas dvoje raskinuli nije bio u redu, a ti nisi zaslužila da se ja onako ponesem prema tebi na kraju naše veze.

Znam da smo oboje proveli dugo vremena odvojeno, ali ja bih zaista voleo nekako da ti se odužim. Nadam se da si dobro.

Odgovor je stigao gotovo momentalno.

Ja sam sjajno!

I njih dvoje su počeli da razmenjuju poruke.

Ispričala mu je sve o svom novom poslu nastavnice, koji je obožavala. I, dodala je uzbuđeno, ima mnogo bolji odnos sa roditeljima.

„Rekla je da neko vreme nije mogla ni da me vidi zato što sam bio neko ko joj je naneo mnogo bola, ali sa svim tim je sada svršeno", kaže Kris. „Rekla je da je sada svesna da nas dvoje nismo jedno za drugo."

Osokoljen toplinom njene reakcije, Kris je odlučio da pošalje poruku još jednoj bivšoj devojci. Dobro, reći „bivšoj" možda je bilo preterivanje.

„Više smo bili prijatelji sa povlasticama", kaže on. „Nikad nismo rekli da smo zvanično u vezi i da ne možemo da viđamo druge ljude."

Image copyright Somsara Rielly Natpis na slici Žao mi je zbog svega što se desilo te noći.

Lisa i Kris su se uparili na Tinderu 2016. godine. Živeli su u različitim gradovima. Ona je živela u Vašingtonu, gde je Kris imao porodicu.

Veza se uglavnom odvijala onlajn.

„Razgovarali smo preko skoro svake aplikacije društvenih mreža a posle toga uglavnom preko tekstualnih poruka", kaže Kris.

Ispočetka su razgovarali preko video poziva, ali to se postepeno smanjivalo. Viđali su se svakih nekoliko meseci, smuvavajući se kad bi bili u istom mestu. Narednih nekoliko godina se i to proredilo, svevši se na puko onlajn prijateljstvo.

A onda su se Novogodišnje noći 2018. godine Lisa i Kris obreli u istom gradu i dogovorili da se nađu da zajedno dočekaju novu godinu, sa jednim zajedničkim prijateljem. Lisa je tada već imala novog dečka, Sema.

Ona je ispričala Krisu za njega, čak mu se i poverivši za neke momente tenzije koje je osećala u njihovoj vezi.

Bilo je to prvi put da su se Kris i on sreli. Veče je počelo u prijateljskom tonu, ali uskoro su se svi napili.

I usred jednog pijanog razgovora, Kris je pomenuo nešto što mu je Lisa ispričala u poverenju o svojoj vezi sa Semom. Bilo je to nešto toliko lično da je Kris znao čim je to izgovorio da je izneverio poverenje koje je postojalo između njih.

Posle svađe napolju, Lisa, Sem i njihov prijatelj ostavili su Krisa i otišli na neko drugo mesto. Lisa je kasnije poslala poruku Krisu da mu kaže koliko je ljuta što je podelio njenu ispovest sa Semom.

Bilo je to poslednji put da je Kris video Lisu.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Media caption Pitali smo muškarce šta znaju o tome kako se žene osećaju

I tako, nakon što je poslao poruku Sari, Kris je poslao poruku i Lisi.

Bila si i još uvek si mi veoma važna i žao mi je zbog svega što sam uradio te večeri. Znam da sam pregazio neke granice a voleo bih da nisam. Nadam se da si dobro i da ti izolacija prolazi u redu.

Lisina poruka stigla je narednog dana.

Rekla je da je dobro. Izolacija joj je prolazila u redu, a ona i Sem sada su bili venčani.

Ali bilo je očigledno da ne želi da nastavi razgovor. Nije pomenula niti prihvatila Krisovo izvinjenje.

Kris kaže da se nada da bi se vremenom izvinio obema, čak i da izolacija nije bila odlučujući faktor.

„Ali možda bi to bila pijana poruka usred noći."

On kaže da je svestan da neki ljudi mogu da dožive izvinjenja kao nešto sebično, zato što ona udovoljavaju potrebama pošiljaoca a ne nužno primaoca. Ali on kaže da nije očekivao ni od Sare ni od Lise ništa zbog čega bi se posle osećao bolje.

„Ne mogu da kažem da sam to radio u nadi da će me one osloboditi mog tereta... Nisam očekivao odgovor ni od jedne. A i da mi nisu oprostile, i to bi bilo u redu. Samo sam želeo da znaju da ne odobravam neka svoja ponašanja iz prošlosti."

Zašto se izvinjavamo

Nastran Tavakoli-Far jedna je od voditeljki „Džender nota", podkasta koji istražuje kulturološka pitanja. Vodila je „gomilu, i gomilu, i gomilu" emisija o psihologiji izvinjenja i šta nas motiviše na njih.

Izolacija, kaže ona, daje jednu sasvim novu dimenziju.

„Postoji očigledan razlog zašto sada preispitujemo vlastito ponašanje, svi imamo gomilu vremena za razmišljanje. Gomila stvari koje radimo da bismo izbegli refleksiju sada prosto nisu moguća, kao što su putovanja, druženja, odlasci na posao."

„Istovremeno, to je prilika da se malo dublje razmisli o vezama i postave sva ona krupna fundamentalna pitanja o cilju života i šta ste sve ostavili za sobom."

Ali izvinjenja moraju da budu dobro promišljena, kaže ona.

„Nikad ne smete da se izvinjavate zato da biste se posle osećali bolje. Izvinjenje je samo prvi korak u iskupljivanju. Morate da budete spremni na to da će osoba odgovoriti na način koji njoj odgovara, pa čak i da neće odgovoriti ako tako želi."

„Dok imate vremena da razmišljate o lošim stvarima iz vlastite prošlosti, isto tako vremena za to ima i osoba koja prima izvinjenje, a mogli biste da pokrenete neku emociju u njoj koju ona nužno ne želi u ovom trenutku."

Sva imena onih koji su dali ili dobili izvinjenje su izmenjena

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk