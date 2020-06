Velika Britanija oprašta se od pevačice čije pesme su čitavoj naciji davale nadu i ulivale u veru u pobedu tokom Drugog svetskog rata.

Vera Lin, pevačica koja ima posebno mesto u srcima Britanaca, preminula je u 104. godini.

Ovo su fotografije koje pričaju priču o njenom životu.

Image copyright Dame Vera Lynn Archive courtesy of Captive Minds Natpis na slici Vera Lin sa 10 meseci

Vera Velč rođena je 20. marta 1917. u istočnom Londonu. Njeni roditelji nisu bili deo šoubiznis sveta - otac Bertram je radio kao vodoinstalater, a majka Eni je bila krojačica.

Sa sedam godina, talentovana Vera je pevala u klubovima za radnike - tadašnju publiku je opisivala kao odličnu. Uskoro je zaradom pevanja hranila celu porodicu.

Image copyright Dame Vera Lynn Archive courtesy of Captive Minds Natpis na slici Vera Lin je pevala u klubovima za radnike

Kada je napunila 11, Vera je kao uzela prezime Lin, po baki. Nije imala išla na časove pevanja kada je bila dete. To je uradila samo jedan kao odrasla osoba.

„Mislila sam da mogu da otpevam više tonove, ali kad me je profesorka čula, rekla je da taj glas ne može da uvežba, jer nije prirodan. Zahvalila sam joj se i otišla", rekla je Vera.

Image copyright Dame Vera Lynn Archive courtesy of Captive Minds Natpis na slici Vera je izdražavala porodicu od malih nogu

Muzički agenti primetili su je kada je imala 15 godina i pevala u lokalnom benduPoplar Baths sa Hauardom Bejkerom. Odmah je potpisala ugovor. Kada je imala 19 godina snimila je prvu ploču pod Up the Wooden Hill to Bedfordshire.

Sa 22 godine prodala je više od milion ploča, kupila roditeljima kuću i sebi automobil.

Image copyright Decca Records/PA Media Natpis na slici Prelepa Vera Lin

Ipak, tokom Drugog svetskog rata stekla je najveću slavu. Često je pevala vojnicima na koncertima organizovanim kako bi im se podizao moral. Nadimak joj je bio The Forces' Sweetheart (Vojnička dragana).

Image copyright Getty Images Natpis na slici Vera Lin sa vojnicima 1942. godine

Jedna od njenih najpoznatijih pesama We'll Meet Again (Srešćemo se ponovo) objavljena je 1939. godine i kako se rat razbuktavao, britanska publika je sve više slušala.

„To je dobra pesma i tim stihovima će se pronaći svako ko se oprašta od nekog", rekla je Vera.

Natpis na slici Lin na slici sa suprugom vojnika 1941. godine dok je snimala popularni program Iskreno vaša koji se emitovao na BBC radiju

Njena emisija koja se emitovala na BBC radiju od 1941. do 1942. godine bila je popularna i emitovala se u formi „pisma za vojnike u rečima i muzici". Jedna emisija najavljivala je izlazak beba iz bolnice, ali je to moralo da bude otkazano, jer producenti dobijali mnogo poziva.

Natpis na slici Vera Lin 1943. godine

Bila je miljenica i porodica i vojnika. Nisu svi mislili da je pevačica bila dobra za moral - jedan penzionisani vojnik je poslao pismo listu Dejli Telegraf da su takvi programi u velikoj meri odgovorni za „mekan" stav ljudi prema ratu.

Natpis na slici Vera Lin i Bing Krozbi

Ali njena popularnost je bilo tolika da je su je britanski vojnici izglasali za najbolju pevačicu, ispred Džudi Garland.

Putovala je po svetu i zabavljala vojnike, uključujći i one na Mjanmaru (tadašnjoj Burmi), Indiji i Egiptu. U nekim intervjuima o dogodovištinama s putovanja govorila je o spavanju u šatorima i tuširanju s vodom iz kofa.

Image copyright PA Natpis na slici Vera Lin je putovala po svetu i pevala vojnicima

Vera se 1941. godine udala za Herija Luisa. Imali su jednu ćerku Virdžiniju i koja je živela u Dičlingu, istočnom Saseksu do 58. godine. Preminula je 1999.

Natpis na slici Program zvani Pobeda

Posle pobede nad nacistima, BBC je emitovao program Pobeda na Dan Evrope 1945. godine. Vera se (s leve strane) pridružila pevačima.

Bila je popularna i godinama pošto se rat završio. Pevala je u širom zemalja Komonvelta, nastupila je u kabareu u Las Vegasu, ali i pred kraljevskom porodicom.

Natpis na slici Vera Lin 1969.

Njen sentimentalni glas je posle rata ispao iz mode koju je negovao BBC, ali se vratila na radio talase i bila popularna tokom 1950-tih, 1960-tih i 1970-tih godina.

Na prvoj objavljenoj top listi singlova iz 1952. godine, zauzela je čak tri od prvih 12 mesta.

Image copyright PA Natpis na slici Vera Lin

Ovde je fotografisana 1973. prilikom susreta sa članovima rok benda Slejd na dodeli nagrada Melody Maker.

Poslednji album objavila je 2017. i ona je tad postala najstarija živa umetnica čiji je album dospeo na Top 20 listu muzičkih albuma.

Image copyright Richard Baker Natpis na slici Vera Lin

Ona je 2010. godine učestvovala i u ceremoniji obeležavanja 70. godišnjice Bitke za Britaniju.

Njena ćerka je rekla da su majci stalno stizala pisma obožavalaca širom sveta, a na kovertama je često stajalo samo „Vera Lin, Velika Britanija".

Image copyright PA

Tokom priprema za 100. rođendan koji je proslavila 2017, ona je rekla da se oseća „ponizno" zbog toga što ljudi i dalje uživaju u njenim pesmama.

Kraljica Elizabeta joj je napisala: „Tokom rata i posle njega ste znali kako da nas oraspoložite i sigurna sam da će i ove večeri da lete plave ptice Dovera i požele vam srećnu godišnjicu"

U čast njenog 100. Rođendana na belim liticama Dovera projektovan je njen portret.

Image copyright PA Natpis na slici Portret Vere Lin za njen 100. rođendan na Belim klifovima Dovera

Ona je rekla da „divan način na koji joj je odato priznanje i obeležen rođendan predstavlja čast bez presedana".

