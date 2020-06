Ališa Kiz, LL Kul Džej i novi talas pesama o protestima

Image copyright Getty Images Natpis na slici Ališa Kiz

Smrt Džordža Flojda pokrenula je jedan od najvećih pokreta protiv rasizma još od Pokreta za građanska prava.

Protesti su počeli kada je slika na kojoj policajac iz Mineapolisa kleči na Flojdovom vratu skoro devet minuta, obišla svet.

Flojd koji je imao 46 godina u tom trenutku, uporno je ponavljao: „Ne mogu da dišem".

Svuda u svetu muzika je postala način na koji su ljudi izražavali tugu i bes.

Pesme Boba Marlija Get Up Stand Up i Bilija Vitersa Lean On Me slušale su se na protestima, ali i pesme Kendrika Lamara i Čajdliš Gambina.

Ove druge pesme su hakeri koristili kako bi poremetili policijske skenere u Čikagu tokom protesta.

Demonstranti u Atlanti ohrabrili su Nacionalnu gardu da im se pridruži u izvođenju Makarene.

Kako se pokret Crni životi su važni širio, muzička industrija je stavila pauzu na proveru položaja umetnika crnaca kojima su nadređeni belci.

U međuvremenu, umetnici su usmerili frustracije i bes na novi talas pesama, inspirisanih Flojdovom smrću.

Evo nekih primera- ali imajte na umu da mnoge pesme sadrže osetljiv rečnik.

Alicia Keys - Perfect Way To Die

Pesma je ispevana iz ugla majke koja žali za sinom kojeg su ubili. Novi singl Ališe Kiz objavljen je na Džuntint- državni praznik kojim se obeležava ukidanje ropstva u Americi.

Original je napisan kao odgovor na smrt Majka Brauna, farmera kojeg je ubila policija u Misuriju 2014. godine i Sandre Bland, koju je teksaška policija zaustavila zbog manjeg saobraćajnog prekršaja- ali Kiz kaže da poruka nikada neće biti važna.

„Ne postoji savršen način da umreš", napisala je na Instagramu kada je pesma objavljena.

„Ova fraza ne znači ništa, ali to čini naslov tako jakim i srceparajućim jer je mnogo ljudi nepravdveno nastradalo".

„Znamo da su ovi nevini ljudi nastradali zbog policijskog nasilja".

H.E.R - I Can't Breathe

„Iz samog naslova zaključujete da se radi o nečemu bolnom", rekala je RnB umetnica H.E.R. kada je njena pesma objavljena na koncertu u dnevnoj sobi.

„Ove stihove nije bilo teško napisati, jer su nastali iz razgovara o tome šta se dešava u svetu i kakva promena mora da se dogodi", rekla je pre nego što je nastupila.

„Mislim da je muzika jaka kada je promena u pitanjeu i kada treba da se zaceli, i zato sam napisala pesmu, da obležim istoriju."

U sumornoj pesmi, koju prati gitara pita se „Šta je čovek koji se predaje? Šta treba da je neko odbrani? Ako se svi složimo da smo jednaki/ Zašto ona ne možemo da vidimo šta zlo?".

Ona je rekla da se pesma bavi pitanjem koje se postavlja prethodnih nedelja: Zašto je svet pun tolike mržnje?

„Moja omiljen stih u pesmi je - Kako da budemo zajedno kad se ne volimo?", rekla je ona za TMZ i dodala da se to sada svi pitamo.

LL Cool J - Neimenovani fristajl

Od prve pesme koju je objavio, znate da se LL Kul Džej neće štedeti.

„400 godina držite kolena na našim vratovima", repuje on.

„Vrt zla bez semena poštenja".

U pesmi se pita šta bi se dogodilo sa policajcem Derekom Čovinom koji je ubio Flojda, da ubistvo nije snimljeno.

„Gledamo ih kako puštaju da taj čovek sporo umire. Da nije bilo telefona, Čovin bi sada bio kod kuće."

Dua Saleh - Bodycast

Umetnica iz Mineapolisa je ovu pesmu napisala kao odgovor na smrti Džamara Klarka i Filando Kastilje koje je ubila policija u odvojenim incidentima 2015. i 2016. godine.

„Nažalaost, mogla sam da napišem pesmu u bilo kom periodu života i bila bi važna, što je zastrašujuće", rekla je u podkastu Switched On Pop.

Početak kombinuje snimke Ađele Vajthed, žene iz Montane koja je prošle godine postala viralna prošle godine kada se suočila sa dvojicom policajaca koji su ušli u njenu kuću bez naloga ili opravdanog razloga.

Salih se osvrnula na sukob u njenim stihovima: „Mora da ste ludi ako dođete ovde i pričate kako ste čuli nešto / Čuli ste mene kako govorim, a ja govorim glasno i agresivna sam i znate šta? / Niste mi kucali na vrata".

„Prosto generalno ne verujem policajcima", izjavila je pevačica. „Zgadila mi se pomisao da je policija bezbedna i pouzdana opcija za crnu zajednicu."

Novac sakupljen skidanjem pesama donira se organizaciji iz Mineapolisa Black Visions Collective.

Terrace Martin feat. Denzel Curry, Daylyt, Kamasi Washington, and G Perico - Pig Feet

„Neko je pitao, kako se osećam?", napisao Teras Martin, osvrnuvši se na smrt Džordža Flojda.

„Rekao sam im da se osećam povređeno, neustrašivo, ljuto, svesno i spreman da zaštitim sebe, porodicu i moje ljude, po svaku cenu. Okupio sam crne ljude koji razmišljaju na isti način i stvorili smo ovo delo istine."

Rezultat toga je Pig Feet - spoj džeza i hip-hop, u kom saksofon Kamasija Vašingtona naglašava stihove o strukturalnom rasizmu i policijskoj brutalnosti.

Pesma je objavljena na Jutjubu, a spot je napravljen od snimaka sa protesta Crni životi su važni, zajedno sa listom žrtava policijske brutalnosti.

Keedron Bryant - I Just Wanna Live

Dvanaestogodišnji Kidron Brajant dao je glas osećanjima hiljadama ljido kada je na Instagram postavio prosto a kapela izvođenje pesmeI Just Wanna Live.

„Ja sam mladi crni muškarac / radim sve što mogu / da odskočim, ali kada pogledam dole / I vidim sve što se dešav meni i mojoj zajednici.

Njegov nastup i direktne rime, koje je napisala njegova mama, dobili su pohvale Baraka Obame, Dženet Džekson i Kejti Peri, koji su podelili pesmu uz hešteg #BLACKLIVESMATTER.

Izdavačka kuća Vorner Bros je u petak objavila da Kidron potpisuje ugovor.

