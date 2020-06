Bruklin 99: Nove epizode „završile u kanti” posle smrti Džordža Flojda

Image copyright Getty Images Natpis na slici Teri Kruz, zvezda serije Bruklin 99

Zvezda serije Bruklin 99 Teri Kruz izjavio je da su četiri nove epizode policijske komedije „završile u kanti" usled smrti Džordža Flojda.

Kruz je dodao da će serija početi sezonu „ispočetka", osvrćući se na anti-rasističke proteste.

Rekao je: „Dosta smo razgovarali i razmišljali i nadamo se da ćemo napraviti nešto potpuno drugačije ove godine."

„Imamo priliku i planiramo da je iskoristimo na najbolji mogući način."

Ko-kreator serije Den Gur je imao spremne četiri epizode pre nego što je došlo do smrti Džordža Flojda, „incidenta koji je podstakao proteste Crni životi su važni, kao i potragu za dušom u društvu u Americi i drugim zemljama", izjavio je Kruz.

„Samo su uh bacili u đubre", izjavio je za Akses Holivud. „Moramo da počnemo ispočetka. U ovom trenutku, ne znamo u kom će smeru ići."

Ekipa serije Bruklin 99

Bruklin 99 prati priču tima detektiva u fiktivnoj policijskoj stanici u Njujorku. Serija je osvojila dva Zlatna globusa 2014. godine, uključujući i onaj za najbolju komediju.

Kruz nije otkrio detalje odbačenih epizoda.

Glumac se osvrnuo na sopstveno iskustvo sa policijom, rekavši da se dešavalo da policajci upere pištolj u njega, sve dok nije postao prepoznatljivo lice.

„To je nešto kroz šta je svaki crni čovek prošao i teško je drugim ljudima da to shvate", izjavio je.

Pedesetjednogodišnji glumac je rekao da je trenutak promene doveo do „pokreta Me Too Crne Amerike".

„Uvek smo znali šta se dešava, ali sada beli ljudi razumeju", izjavio je.

Ranije ovog meseca, Gur i glumačka ekipa su donirali 100.000 dolara organizaciji Bail Fund Network kako bi podržali „brojne ljude koji protestuju protiv policijske brutalnosti".

Glumac Kendrik Sampson je govorio na protestu Crni životi su važni

Veličanje korupcije u policiji

U međuvremenu, više od 300 crnih umetnika - poput Majkla B. Džordana, Idriza Elbe i Viole Dejvis - potpisalo je otvoreno pismo u kojem se od Holivuda traži da investira u Afroameričke zajednice i da prestanu sa „veličanjem korupcije u policiji".

Pismo objavljeno u magazinu Varajeti napisao je glumac Kendrik Sampson koji tokom nedavnih protesta dobio nekoliko udaraca pendrekom od policajaca, a pogodili su ga i gumenim metkom.

„Način na koji su Holivud i mejnstrim mediji doprineli kriminalizaciji crnih ljudi, pogrešno predstavljanje pravnog sistema, veličanje korupcije u policiji i nasilja su doveli do direktnih posledica", stoji u pismu.

Potpisnici pisma takođe traže veće šanse za kreativne Afroamerikance koji su iza kamera i mogućnost da oni zauzmu više menadžerskih funkcija.

Takođe, traže se garancije da u budućnosti budžeti za marketing ne budu smanjivani zbog „mita da priča u kojima crni ljudi imaju glavne uloge nemaju međunarodni tržišni potencijal".

U pismu se navodi i da su „procesi distribucije i marketinga često filtrirani i zloupotrebljeni gledanjem kroz oči belih ljudi".

Pismo je objavljeno u nedelji kada se u Velikoj Britaniji BBC obavezao da će 100 miliona funti iz televizijskog budžeta biti investirano u sledeće tri godine u produkciju sadržaja koji promiviše „različitost i inkluziju".

Teri je redao da je šansa za duboke i smislene promene u tome da ovaj pokret postane globalni.

„Ovo je sada prilika da se ujedinimo, da shvatimo o čemu se radi i da ovu bitku moramo zajedno da bijemo".

